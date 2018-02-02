Загадка о мосте и зомби, которая проверит ваше умение быстро ориентироваться в экстренных ситуациях

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Ученые считают, что для того, чтобы мозг хорошо работал до глубокой старости, его нужно постоянно тренировать — точно так же, как и тело. И если телу необходимы физические упражнения, то мозгу стоит иногда подкидывать разные задачки, для решения которых ему придется поднапрячься. К примеру, такие, как эта загадка про мост и зомби.

AdMe.ru предлагает вам довольно непростую задачку, решить которую можно с помощью смекалки и элементарных знаний математики.

Однажды в расположенной высоко в горах секретной лаборатории, куда вас отправили на стажировку после окончания университета, молодой лаборант случайно уронил пробирку с экспериментальным вирусом, превращающим людей в зомби. По какой-то причине вирус подействовал не на всех: вместе с вами избежать превращения в живых мертвецов удалось тому самому сотруднику лаборатории, технику и старенькому профессору. Существует только один путь к спасению: чтобы зомби вас не покусали, необходимо перебраться на другую гору с помощью старого подвесного моста.

Профессор вычислил, что через 17 минут зомби смогут догнать вас возле моста, поэтому вам необходимо пересечь его раньше, ведь если хоть один зомби ступит на мост, он тут же обрушится. Значит, ровно через 17 минут все четверо должны быть на другой стороне пропасти. Однако сделать это не так-то просто: чтобы хрупкий мост не обрушился, одновременно идти по нему могут только двое. Усложняет задачу и то, что все вы не можете идти с одинаковой скоростью. Вы в прошлом занимались легкой атлетикой и сможете перейти мост за 1 минуту.

Молодому лаборанту, который никогда не занимался спортом, потребуется 2 минуты.

Техник очень большой и грузный и идет медленнее, поэтому ему нужно 5 минут.

Старенький профессор ходит с тростью и сможет пересечь мост только за 10 минут. Кроме того, все это случилось глубокой ночью, и вокруг вас кромешная тьма. Вы успели схватить фонарь, но у него почти сели батарейки, из-за чего он освещает совсем небольшую площадь. Поэтому тот, кто идет по мосту, должен освещать себе путь.

К счастью, вы всегда хорошо ладили с математикой и быстро подсчитали, как вам пересечь мост, потратив на это ровно 17 минут. Благодаря вашему уму всем удалось спастись, и к тому моменту, как первый зомби ступил на мост и обрушил его, вы были в безопасности. Как же вам удалось спасти себя и коллег? Ответ на этот вопрос вы найдете ниже.

Секрет в том, что самые медленные ваши спутники, то есть техник и профессор, должны переходить мост вместе. Но поскольку для того, чтобы пересечь мост, вам нужен фонарь, переносить его обратно должен самый быстрый, то есть вы сами. Сначала вы берете с собой лаборанта и пересекаете мост. Поскольку вам приходится двигаться с его скоростью, на другой стороне ущелья вы оказываетесь через 2 минуты. Затем вы с фонарем возвращаетесь назад, потратив на это 1 минуту. Теперь нужно отправить в путь техника и профессора, а это займет 10 минут, так как профессор не может двигаться быстрее. После того, как они пересекут мост, у вас останется всего 4 минуты. Поэтому лаборант тут же берет фонарь и возвращается к вам (на это уходит еще 2 минуты), и наконец вы вместе с лаборантом переходите мост за 2 минуты. Бинго! Как только вы все оказываетесь на безопасной стороне пропасти, зомби достигают моста и обрушивают его. Все спасены — так же, как и наш мир, который вы избавили от нашествия живых мертвецов.