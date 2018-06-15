Задачи для любого возраста, которые проверят вашу логику на прочность

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Одни из самых распространенных и увлекательных задач — это такие, в которых предлагается разгадать принцип, по которому задается последовательность цифр или рисунков. Они интересны людям любого возраста и позволяют проверить не только логику, но и внимательность.