Задачи для любого возраста, которые проверят вашу логику на прочность

Одни из самых распространенных и увлекательных задач — это такие, в которых предлагается разгадать принцип, по которому задается последовательность цифр или рисунков. Они интересны людям любого возраста и позволяют проверить не только логику, но и внимательность.

AdMe.ru собрал самые интересные загадки, ответ на которые таится в определенной закономерности. Найдите ее, и вы решите задачу.

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2 Комментарии
  • 15 июня 2018
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