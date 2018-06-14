Я решила отказаться от соли, чтобы выяснить, правда ли от нее один вред

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Ученые считают, что мы слишком пересаливаем еду: вместо необходимых организму 5 граммов соли в день мы съедаем все 12. И намекают, что можно просто недосаливать и тем самым экономить всем миром на здравоохранении, а заодно и пореже болеть. Мы провели эксперимент и разобрались, что будет, если исключить соль из рациона.

Мы в AdMe.ru любим примерять на себя различные способы самосовершенствования. Наш автор на 15 дней совсем отказался от соли, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.

Цель

Мне 28 лет. Я болею примерно раз в полгода. Я пью витамины, не ем фастфуд, раз в неделю занимаюсь спортом, пью не меньше литра воды в день и высыпаюсь чаще, чем не высыпаюсь. Я даже делаю прививки, но все равно иногда мое здоровье подводит и мне приходится брать затяжной больничный. Я понимаю, что отказ от соли не решит всех проблем, но почему бы не поэкспериментировать?

От чего пришлось отказаться

Я ни разу не сидела на диете, так что не знаю, каково это — отказываться от вкусной еды. В холодильнике одиноко грустят огурчики, грибочки и сало — все домашнее, от бабушки, но все равно нельзя теперь. Убираю на верхние полки холодильника все запретное, из разрешенного остаются овощи и фрукты.

По дороге домой придумываю, какую пасту сегодня приготовить. Покупаю сметану к замороженным грибам, радостно насвистываю, ставлю воду. Потом осознаю, что сварить макароны без соли не получится, как и поесть колбасы, сыра или хлеба, а консервированная фасоль больше не основа для быстрого салата. Грызу яблоко и заглядываюсь на принесенный торт. Сначала радуюсь, что хоть от сахара не отказалась, потом читаю состав. Рядом с труднопроизносимыми словами вроде «полиоксиэтилен сорбитан моностеарат» — соль. В составе готовой выпечки, печенья и некоторых конфет она тоже есть, так что и они под запретом, как и большая часть готовых приправ.

Чем заменить?

В первый же день эксперимента я готовлю окрошку: отвариваю все ингредиенты в несоленой воде, вместо запрещенной колбасы — отварная ножка, вместо майонеза — сметана, а вместо привычного любимого вкуса — отвращение. Это настолько невкусно, что все последующие дни я держусь на диете именно благодаря тому, что «победила» эту окрошку. В остальные дни я ем каши, отварную картошку со специями, шашлык из курицы, много овощных салатов, заправленных маслом или сметаной, а также яичницу и творог. Из сладкого — цукаты, орехи в шоколаде и конфеты (в составе которых не указана соль).

Чеснок, перец, лимон и сметана в самом деле пытаются превратить в еду мой привычный рацион. И у них даже получается. Большим помощником становится сухая горчица (в составе готовой горчицы из магазина тоже соль): за 5 минут смешиваю сухой порошок с водой и сахаром — и вот уже готов привычный соус.

Видя, как я пытаюсь есть несоленую гречку с курицей и травами, коллеги уверяют, что скоро я привыкну к этому вкусу еды. Я не привыкла — времени не хватило. Обожаемая гречка без соли невыносима даже на 15-й день эксперимента. Зато вкусовые рецепторы круто перезагружаются: огурцы теперь не просто холодные и мокрые, а еще и слегка горькие и невероятно вкусные — как в детстве. Помидоры — сладкие, сметана — сливочная, творог больше не сухой пластилин, а одновременно сливочный, кислый и молочный.

Результаты

Давление

Иногда у меня бывает пониженное давление. Мы с организмом договорились, что нам помогает кофе. Ученые говорят, что после отказа от соли давление должно перестать скакать. Одалживаю у бабушки прибор и измеряю каждый день — без изменений.

Сердечно-сосудистая система

На бессолевой диете должен снизиться риск сердечных заболеваний и инсульта, а сердечно-сосудистая система постепенно должна прийти в норму. Никогда не замечала у себя проблем с сердцем, но сделала «бельгийский тест» (30 наклонов с подсчетом пульса), который показал, что мне нужно срочно обратиться к врачу. Результат показался преувеличенным, поэтому я сделала еще один — пробу Мартине-Кушелевского. После 20 приседаний мой пульс увеличился на 46 % — удовлетворительное состояние. То есть ничего страшного, но уже есть повод задуматься. После окончания эксперимента показатель «бельгийского теста» подскочил на 2 пункта вверх: если верить его эффективности, сейчас мое сердце находится в удовлетворительном состоянии. Результаты пробы Мартине-Кушелевского совсем немного отличаются от исходных, но все же улучшились.

Снижение веса

Встаю на весы и выясняю, что зимняя спячка не прошла даром. Втягиваю живот, записываю результат. Взвешиваюсь после первой недели эксперимента — минус 1,5 кг. И ради этого я жевала принесенный с собой салат из помидоров и зелени на дне рождения племянника? После второй недели — минус еще 1,5 кг. Итого 3 потерянных килограмма за 15 дней. Неплохо.

Головные боли

Голова у меня может заболеть от слишком долгих прогулок на свежем воздухе или вследствие стресса на работе. За время эксперимента специально совершаю несколько длительных вылазок на природу и неспециально испытываю стресс. После первой же вылазки на солнце голова жутко раскалывается. Я надеваю панаму и пью много воды, но после второго длительного выхода на солнце голова болит еще сильнее, и работоспособность тает на глазах. Раньше такого за собой не замечала. Зато стресс я переживаю с высоко поднятой головой: к концу вечера она немного гудит, но не грозит расколоться на части, как это бывало до отказа от соли.

Отечность лица

Через неделю эксперимента заметила, что отечности на лице нет совсем. Вместо некрасивых «наплывов» чуть выше скул — ровная кожа. В зеркале теперь отражается лицо выспавшегося человека, даже если полноценный 8-часовой сон сжимается до 5 часов.

Вместо вывода