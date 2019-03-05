Взрослым людям стоит ограничиться 3 чашками зеленого чая в день. И кофеин здесь ни при чем

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Эффект от ежедневно выпиваемой чашки зеленого чая сравним с 2,5 часами еженедельных тренировок в спортзале. И дело здесь не в способности этого напитка влиять на вес (об этом — ниже), а в том, что он заметно улучшает настроение. Даже 100 мл в день уменьшают риск депрессии, повышают бодрость и заставляют человека позитивно смотреть на мир. Выпитая кружка чая понижает в крови уровень кортизола — гормона стресса — и усиливает умственную активность. Но если вы уже сорвались с места, чтобы закрепить эффект 5-й или 6-й чашкой за день, остановитесь. Оказывается, слишком много чая может тоже нанести вред.

AdMe.ru решил разобраться в том, кому и сколько можно пить чая, а также какие есть противопоказания для его употребления. Дочитайте до конца, и узнаете, с чем не рекомендуется употреблять этот напиток.

Эффект от зеленого чая сравним с интенсивными тренировками.

Полезные свойства зеленого чая неисчерпаемы. Полифенолы и другие вещества, содержащиеся в его составе, способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инсульта, артрита, диабета и других болезней. Вот лишь некоторые из его полезных свойств. Люди, которые регулярно пьют зеленый чай, легче переносят простуду.

Зеленый чай может быть полезен в борьбе с аллергией. Содержащийся в его составе антиоксидант EGCG препятствует производству гистамина и иммуноглобулина E, которые и создают аллергическую реакцию.

Употребление этого напитка способствует похудению, а после уменьшения массы тела помогает поддерживать стабильный вес. Однако, к сожалению, в большей степени это касается японцев и других азиатов, чем представителей иных этносов.

Может благотворно влиять на восстановление мышц после спортивных тренировок. Однако не рекомендуется к употреблению в период тяжелых физических нагрузок.

Люди, которые регулярно пьют этот напиток, меньше подвержены слабоумию.

Чай, заваривавшийся 15 и более минут, можно использовать в качестве домашнего средства от диареи. Несмотря на всю пользу зеленого чая, даже здоровому человеку не стоит пить больше 3 чашек в день. Листья этого растения способны накапливать тяжелые металлы, такие как алюминий и свинец, которые в большом количестве могут нанести вред организму. Кроме того, чай ухудшает усвоение питательных веществ, в том числе кальция, и содержит кофеин. Разберемся, кому стоит ограничить употребление этого напитка.

Беременным — не более 2 чашек

Если пить много чая, фолиевая кислота будет усваиваться в недостаточном количестве. Это может привести к развитию дефектов у плода, в частности к появлению расщелины позвоночника. Поэтому беременным женщинам, а также кормящим и тем, кто готовится к зачатию, рекомендуется употреблять не более 2 чашек чая в день.

С осторожностью — людям с дефицитом железа

Танины, содержащиеся в этом напитке, препятствуют нормальному усвоению железа из продуктов питания. Поэтому пить чай с пищей, содержащей много этого микроэлемента, например с бутербродами с печеночным паштетом, курагой или сушеным инжиром, не стоит. Чаепитие лучше устраивать не раньше чем через час после еды. Также вы можете пить его с лимоном или с другими продуктами, богатыми витамином С: так потери организмом железа станут минимальными.

При проблемах со здоровьем

Из-за содержащихся в чае металлов и кофеина некоторым людям стоит вовсе отказаться от чая. Или проконсультироваться по этому поводу с врачом. Противопоказаниями могут быть: анемия;

почечная недостаточность;

болезни сердца;

остеопороз;

повышенная тревожность и возбудимость;

заболевания печени. Также при приеме натощак зеленый чай способен вызывать тошноту и неприятные ощущения в желудке. Поэтому людям, страдающим от болезней ЖКТ, изжоги и кислотного рефлюкса, иногда также приходится отказаться от этого напитка или пить его через 1–1,5 часа после приема пищи.

При приеме некоторых медикаментов

Нежелательно пить зеленый чай, если вы принимаете лекарства, содержащие кофеин, либо стимулирующие препараты, противозачаточные таблетки или лекарства, содержащие антисвертывающие вещества, например варфарин, а также надолол. Содержащиеся в этом напитке вещества могут снижать эффективность медикаментов. Некоторые антибиотики также плохо сочетаются с чаем.

При проблемах со сном

Если вы склонны к бессоннице, это не повод отказываться от зеленого чая. Кофеина в нем меньше, чем в кофе (в 220 мл кружке содержится примерно 30–50 мг этого вещества, в то время как в том же количестве кофе — 115–170 мг), поэтому 3 чашки в день вам не навредят. Просто пейте последнюю порцию не позже чем за 8 часов до сна, тогда к вечеру кофеин успеет израсходоваться.

Детям и подросткам — от 1 до 2 чашек

Детям с перепадами настроения не стоит давать кофеиносодержащие напитки или продукты.

Если ваш ребенок здоров, то включение в рацион зеленого чая может быть полезным. Исследования, которые проводились в начальных школах Японии, показали, что дети, которые пили хотя бы 1 чашку зеленого чая в день, реже заражались гриппом. Кроме того, кахетины, содержащиеся в зеленом чае, способствовали снижению веса у детей, склонных к ожирению. Но поскольку зеленый чай содержит кофеин, не стоит давать детям более 1–2 чашек в день. Вот максимально допустимые дозы этого вещества для детей разного возраста: 4–6 лет — 45 мг (1 чашка);

7–9 лет — 62,5 мг (1,5 чашки);

10–12 лет — 85 мг (2 чашки);

подростки — 100 мг (2 чашки). Учтите, что кофеин содержится также в некоторых газированных напитках и в шоколаде. И если ваш ребенок склонен к гипервозбудимости, тревожности или бессоннице, то чай или какао-продукты ему давать нежелательно.

Пожилым людям — 3 чашки

Исследования, проведенные японцами, показали, что люди в возрасте 65 лет и старше сохраняют физическую активность и самостоятельность, если регулярно пьют зеленый чай. При этом с количеством выпиваемых чашек в день вероятность возникновения так называемой физической инвалидности (неспособности одеваться или мыться) снижалась: при употреблении 3–4 чашек — на 25 %, при употреблении 5 чашек — на 33 %. Но даже с профилактической целью лучше ограничиться рекомендованной для остальных дозой в 3 чашки.

Бонус: как правильно заваривать чай

Горьковатый привкус зеленый чай приобретает из-за неправильного заваривания. Во-первых, листья не следует заливать слишком горячей водой. Во-вторых, их не рекомендуется оставлять надолго в кипятке. Идеальное время заварки — всего 2–3 минуты. Спустя 15 минут в воду выделяются танины, которые и придают чаю горечь. Если заливать листья слишком горячей водой или настаивать заварку слишком долго, то в напитке будет больше кофеина, а также в него перейдут пестициды и тяжелые металлы. Так что лучше готовить чай непосредственно перед употреблением.

С чего начинается ваше утро — с чашки чая или кофе? Помогает ли вам чай взбодриться и почувствовать себя лучше? Расскажите в комментариях, как вы приводите себя в тонус.