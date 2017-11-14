Посмотрите, что нас ждет, если Солнце погаснет прямо сейчас

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Выключить Солнце по щелчку пальцев невозможно. Исчезнуть ни с того ни с сего оно тоже не может. Тем не менее ученые точно знают, что произойдет с Землей и ее обитателями, если Солнце погаснет. Мы в AdMe.ru решили рассказать об основных событиях, которые за этим последуют. А в конце вы найдете ответ на вопрос, что же действительно ждет Солнце и нашу планету через миллиарды лет.

8 минут 20 секунд

Космонавты Международной космической станции поймут, что с Солнцем что-то не так, в первую очередь. Но даже они узнают об этом не раньше, чем через 8 минут 20 секунд. Ровно столько свет идет от Солнца до Земли. После того как Солнце погаснет, на всей планете наступит ночь. И люди не смогут видеть Луну. Все дело в том, что сам по себе спутник Земли не производит свет. Он лишь отражает солнечные лучи. Значит, без них мы не увидим Луну, как и другие космические объекты, видимые за счет отраженного света.

Температура планеты

После этого Земля начет быстро остывать, как это обычно происходит с полушарием, на котором царит ночь. Подсчитано, что за неделю средняя температура поверхности планеты опустится ниже —20 °С. За год — где-то до —73 °С. В конце концов температура упадет до —240 °С и будет сохраняться на этом уровне.

Жизнь на Земле

Первыми под удар попадут растения. Они не могут существовать без фотосинтеза, который, в свою очередь, невозможен без солнечного света. Все мелкие растения погибнут в течение нескольких недель. Зато крупные деревья смогут просуществовать дольше — несколько лет. Это возможно благодаря большому запасу глюкозы, которую растения вырабатывают в процессе фотосинтеза, и медленному обмену веществ. Пищевая цепочка будет нарушена, что приведет к быстрому вымиранию диких животных. Самыми последними из них погибнут падальщики. Люди же могут спастись, укрывшись в глубинах Мирового океана или под землей, где тепло будет сохраняться дольше всего. Ведь ядро Земли будет все таким же горячим. Возможно, человечество даже научится выращивать растения и животных в таких условиях. Энергию можно было бы получать за счет ядерных реакторов и геотермальных источников. Но даже если человечеству не удастся выжить, отдельные микроорганизмы продолжат существовать даже в самых неблагоприятных условиях. Поэтому формально жизнь на Земле сохранится.

Гравитация

Если Солнце исчезнет, то нечему будет удерживать Землю и другие планеты на их орбитах. В итоге все они выйдут за пределы Солнечной системы и будут лететь, пока не попадут под действие гравитации чего-то более крупного, чем они сами. Либо пока не столкнутся с любым большим космическим объектом, который способен их уничтожить.

Плюсы

Несмотря на то что такое событие несет множество разрушительных или даже смертельных для человечества последствий, есть у него и некоторые положительные стороны: без Солнца лучше бы работала спутниковая связь;

без Солнца наземные обсерватории могли бы работать круглосуточно;

без Солнца дешевле было бы торговать, так как не было бы деления на часовые пояса, ведь везде бы была ночь;

без Солнца не страшен борщевик — растение, которое содержит химические вещества под названием фуранокумарины. Они могут поглощаться кожей человека, а под действием солнечного света провоцируют химический ожог.

Что произойдет с Солнцем на самом деле

Как мы уже говорили, Солнце не может исчезнуть просто так или погаснуть в один миг. Светимость нашей звезды увеличивается на 1 % каждые 110 млн лет за счет сжигания водорода. Ученые считают, что через 4–5 млрд лет Солнце расширится и поглотит или очень сильно разогреет Землю. После этого его светимость будет и дальше увеличиваться, пока Солнце не станет на 121 % ярче и горячее, чем сейчас. Затем оно перейдет в фазу красного гиганта. И если к тому времени человечеству все же удастся каким-то образом выжить, перед ним возникнут уже совсем другие проблемы. А вы как думаете, сколько лет еще будет существовать человечество? Делитесь мнением в комментариях.