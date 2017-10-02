Выберите свой тип фигуры, и мы расскажем, как вам питаться, чтобы похудеть

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Среди классификаций типов телосложения человека особенно часто используют систему Уильяма Шелдона. Согласно ей, выделяют эктоморфный, эндоморфный и мезоморфный типы конституции, которые влияют на выбор режима тренировок и питания. В человеке могут сочетаться особенности каждого из типов, однако преобладающий все равно выделить можно. AdMe.ru решил разобраться, как же все-таки надо питаться в зависимости от типа телосложения, чтобы быть в прекрасной форме и получать результаты от тренировок.

Как определить свой тип телосложения?

Измерьте запястье: если его обхват составляет 15–17,5 см, то вы относитесь к эктоморфам; 17,5–20 см — к мезоморфам; более 20 см — к эндоморфам. Можно измерить и обхват лодыжки, обычно ее объем на 5–6 см больше запястья. Или пройдите тест здесь.

Эктоморфы

Что необходимо: Нарастить мышечную массу и сформировать красивый рельеф. Как тренироваться: Через день по сплит-системе, на каждой тренировке прорабатывая 1–2 группы мышц, обязательно проводить разминку. Как питаться: Необходимо употреблять 8 г улеводов, 4,3 г белка и 1 г жира на 1 кг веса. Питаться средними порциями до 6 раз в день. В рационе должны присутствовать рис, овсянка, макароны, бобы, овощи, нежирные сорта мяса и рыбы, молочные продукты средней жирности. Исключите сладости.

Мезоморфы

Что необходимо: Сжечь лишний жир, повысить выносливость и поддерживать форму. Как тренироваться: Постоянно варьировать упражнения, вес, количество повторений и походов в зал. Чем питаться: 6 г углеводов, 4 г белка, 1,2 г жира на 1 кг веса. Лучше употреблять мясо, рыбу, бобы, протеиновые смеси. Сладкое и мучное исключить.

Эндоморфы

Что необходимо: Ускорить обмен веществ, сжечь лишний жир, сформировать рельеф. Как тренироваться: С использованием среднего веса выполнять аэробные упражнения. Тренировки могут длиться долго для того, чтобы «разогнать» метаболизм. Как питаться: Необходимо 2,5 г углеводов, 3,5 г белка и 1,3 г жира на 1 кг веса. Есть надо небольшими порциями по 4–5 раз в день и соблюдать калораж, употреблять как можно меньше жира (нежирные сорта рыбы, куриное мясо без кожи, белки яиц). Фрукты и другие углеводы употреблять в первой половине дня.

Вывод

Эти потрясающие красавцы — Фрэнк Зейн, Арнольд Шварценеггер и Джей Катлер — как нельзя лучше иллюстрируют своими достижениями то, что можно накачать и иметь красивую фигуру абсолютно при любом типе конституции. Было бы желание!