Есть 4 типа людей, и каждому из них надо ложиться спать в разное время

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Если для вас проснуться в 6:00 утра смерти подобно, это не значит, что вы ленивая задница, как вас называла мама, когда долго не могла разбудить в школу. Скорее всего, у вас просто определенный хронотип — оказывается, их всего 4, и именно от того, к какому вы принадлежите, зависит, когда вам хочется спать, а когда в вас просыпается безудержная энергия.

Принято считать, что в мире есть только жаворонки и совы, но согласно книге Майкла Бреуса «Всегда вовремя» все гораздо сложнее. Есть волки, дельфины, львы и медведи. И оптимальный распорядок дня для каждого из них разный. AdMe.ru постарался выделить основные моменты для каждого типа и рассказать вам, когда лучше заниматься спортом, отходить ко сну и т. д.

Волк

Волки — эмоциональные личности, у них часто бывают перепады настроения, но зато именно у этого хронотипа лучше всего развито воображение и способность мыслить широко. Самые интересные и необычные идеи возникают у волка, но в то же время такие люди часто бывают непоследовательны в своих решениях, любят рисковать и часто ставят на первое место собственное удовольствие. Волкам тяжело проснуться утром, они могут спать до обеда, если им никуда не нужно, а вечером выходят на охоту. Поэтому вечерние часы — самое продуктивное время для этого хронотипа. Если вы узнали себя в этом описании, то вот пара советов: оптимальное время для пробуждения — это 07:00-07:30. А вот отойти ко сну раньше полуночи будет тяжело, тем более что именно с 17:00 до 00:00 — лучшее время для получения новых навыков или сложной работы. Пойти на пробежку тоже лучше около 18:00. Кстати, человек такого хронотипа может есть по чуть-чуть весь день, но к ночи у него просыпается волчий голод, зная эту свою черту, будьте аккуратнее и старайтесь не переедать на ночь.

Медведь

Медведи — дружелюбные, открытые всему новому люди. Они избегают конфликтов и обычно не привлекают к себе внимания, но могут выдать что-то сумасшедшее на вечеринке, например. Им тяжело вставать по утрам, наверное, потому что если уж они впадают в спячку, то их не разбудить ни ярким светом, ни посторонними звуками. Утром медведи долго не могут сосредоточиться на работе, пик их активности приходится на небольшой период времени перед обедом и пару часов после обеда. Лучше всего людям подобного хронотипа просыпаться около 7:00. Правда, поставить придется несколько будильников. За день медведи сильно устают, поэтому вечером с легкостью засыпают, оптимальное время для отхода ко сну — 22:30–23:00. А вот тренировки лучше всего даются им в обеденное время.

Лев

Согласно теории автора книги «Всегда вовремя», львов на планете всего 15 %. Это те самые отчаянные люди, которые легко встают без будильника рано утром. Они могут пойти на йогу или пробежаться, пока другие откладывают свои будильники. Именно львам завидуют обычно все остальные хронотипы, потому что львы активны и полны сил на протяжении всего дня. Но у этого хронотипа есть свои особенности: им не рекомендуется ложиться позже 22:00, потому что в 5:30–06:00 нужно уже быть на ногах. А еще львам крайне важно хорошо позавтракать: пик активность этого хронотипа приходится на время с утра и до обеда, поэтому необходимо подкрепиться, чтобы использовать это время на полную катушку. Для пробежки лучше всего подойдет раннее утро.

Дельфин

Дельфины почти всегда находятся в нервном и напряженном состоянии. Они стараются делать все идеально и очень внимательны к деталям. Как и волки, с трудом просыпаются, а продуктивными становятся к концу дня. Их особенность в том, что дельфины спят очень чутко. Для того чтобы они могли хорошо выспаться, в комнате должна быть полная тишина и кромешная тьма. Идеальный распорядок дня для дельфина: встать пораньше, сходить на пробежку, с 15:00 до 21:00 поработать или поучиться, спать лечь в 23:00–23:30. Главная особенность дельфинов в том, что они больше других хронотипов подвержены бессоннице, отчасти из-за того, что перед сном они склонны анализировать сказанное и сделанное за день. Если отучиться от этой привычки, то качество жизни сильно возрастет, ведь поводов для переживаний у дельфинов и так хватает.

А какой хронотип у вас? Поделитесь с нами в комментариях!