Всего один признак расскажет, когда у вас появятся седые волосы
Рано или поздно у каждого из нас появится первый седой волос. Но это не всегда признак старения.
AdMe.ru выяснил, что вызывает преждевременную седину.
Причинами появления седины иногда считают недостаток сна, неправильный уход за волосами и плохое питание, но это не так.
Международная команда ученых из Университетского колледжа Лондона открыла ген седины — IRF4. В исследовании приняло участие более 6 тыс. латиноамериканцев. Ученые искали гены, отвечающие за особенности волос (облысение, седину, толщину бровей и бороды).
Раньше считалось, что ген IRF4 отвечает за светлые волосы европейцев. Но оказалось, что он связан еще и с поседением.
Факторы, которые способствуют поседению, но не являются его главной причиной:
- Недостаток витамина B12 (содержится в морепродуктах, говяжьей и телячьей печени, яичном желтке, кисломолочных продуктах и твердых сырах).
- Курение.
- Стресс также способствует появлению седины, если к ней есть предрасположенность. Прямых доказательств того, что седина появляется именно из-за стресса, не существует.
Поседение — процесс необратимый. Но его можно замедлить, если вовремя обратиться к трихологу и начать лечение.
Если седые волосы появились раньше времени — это не говорит о том, что вы начали стареть. С генетикой не поспоришь, но можно закрасить седые волосы или полностью перекраситься в серебристо-серый цвет. Сейчас это в моде!
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