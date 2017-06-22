Всего один признак расскажет, когда у вас появятся седые волосы

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Рано или поздно у каждого из нас появится первый седой волос. Но это не всегда признак старения. AdMe.ru выяснил, что вызывает преждевременную седину.

Международная команда ученых из Университетского колледжа Лондона открыла ген седины — IRF4. В исследовании приняло участие более 6 тыс. латиноамериканцев. Ученые искали гены, отвечающие за особенности волос (облысение, седину, толщину бровей и бороды). Раньше считалось, что ген IRF4 отвечает за светлые волосы европейцев. Но оказалось, что он связан еще и с поседением.

Факторы, которые способствуют поседению, но не являются его главной причиной: Недостаток витамина B12 (содержится в морепродуктах, говяжьей и телячьей печени, яичном желтке, кисломолочных продуктах и твердых сырах).

Курение.

Стресс также способствует появлению седины, если к ней есть предрасположенность. Прямых доказательств того, что седина появляется именно из-за стресса, не существует.

Поседение — процесс необратимый. Но его можно замедлить, если вовремя обратиться к трихологу и начать лечение.

Если седые волосы появились раньше времени — это не говорит о том, что вы начали стареть. С генетикой не поспоришь, но можно закрасить седые волосы или полностью перекраситься в серебристо-серый цвет. Сейчас это в моде!