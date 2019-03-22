Группа людей обернула старение мозга вспять всего за 6 месяцев, и этот опыт можно повторить самостоятельно

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Хотите отсрочить старение мозга и даже обратить процесс вспять? Согласно исследованиям CNN, ходьба или езда на велосипеде всего 3 раза в неделю улучшает когнитивные функции мозга. А в сочетании с полезной для сердца диетой можно максимально сохранить мыслительные способности на долгие годы.

AdMe.ru — за здоровый образ жизни. Сегодня мы хотим поделиться исследованием, суть которого заключается в том, чтобы сделать что-то простое прямо сейчас, чтобы стало лучше уже завтра.

Как это работает

В 6-месячном исследовании приняли участие 160 взрослых людей, средний возраст которых составлял 65 лет. Участники до этого не занимались физическими упражнениями, испытывали проблемы с принятием решений или концентрацией и имели признаки сердечно-сосудистых заболеваний, например высокое кровяное давление. Все они прошли предварительное когнитивное тестирование и сдали ряд анализов. К участию в исследовании не допускались люди, у которых диагностировали слабоумие, а также те, кто не мог по тем или иным причинам заниматься физическими упражнениями. Исследователи по случайному принципу разделили участников на 4 группы.

Первой группе была предложена диета DASH. Этот режим питания особенно полезен для сердца и сосудов, однако оказывает благоприятный эффект и на весь организм.

была предложена диета DASH. Этот режим питания особенно полезен для сердца и сосудов, однако оказывает благоприятный эффект и на весь организм. Для второй группы был разработан курс простых аэробных тренировок 3 раза в неделю: 10 минут разогревающих упражнений, затем 35 минут непрерывной ходьбы или езды на велосипеде. Особенность группы — никакой диеты.

был разработан курс простых аэробных тренировок 3 раза в неделю: 10 минут разогревающих упражнений, затем 35 минут непрерывной ходьбы или езды на велосипеде. Особенность группы — никакой диеты. Третьей группе «досталось» больше всего. Участники выполняли аэробные тренировки 3 раза в неделю и придерживались диеты DASH.

«досталось» больше всего. Участники выполняли аэробные тренировки 3 раза в неделю и придерживались диеты DASH. С четвертой группой была проведена 30-минутная беседа о риске сердечно-сосудистых заболеваний. При этом участникам не рекомендовалось менять свои режим питания и ритм жизни.

Здоровье мозга улучшается одновременно со здоровьем сердца

Лучшие результаты на повторном когнитивном тестировании показали люди, сочетавшие физические нагрузки с диетой. Участники третьей группы набрали в среднем 47 баллов по сравнению с 42 баллами у второй группы и 38 баллами у четвертой. В начале исследования средний умственный возраст участников третьей группы составлял 93 года, что на 28 лет больше их среднего хронологического возраста в 65 лет. После 6 месяцев участия в эксперименте их умственный возраст снизился до 84 лет. Таким образом, совмещение аэробных нагрузок и диеты DASH всего за полгода позволило обратить старение мозга вспять на 9 лет.

Комментируя результаты исследования, руководитель Alzheimer’s Prevention Clinic доктор Ричард Айзексон (Richard Isaacson) отметил, что контролируемые аэробные нагрузки не просто могут улучшить работу мозга, но и сделают это быстро.

Cпособ омолодить мозг уже найден, осталось найти способ омолодить тело. Авторы исследования сделали еще один шаг на пути к повышению качества жизни в любом возрасте. Но самое замечательное в этом опыте то, что повторить его можно и в домашних условиях. Как насчет небольшого эксперимента?