Врачи рассказали о самых эффективных и бесполезных средствах от насморка (лимон под большим вопросом)
Насморк является одним из самых распространенных симптомов различных заболеваний. В аптеках средств от него так много, что в них можно запутаться. Они различаются по всем критериям: по составу, форме выпуска и назначению.
AdMe.ru погрузился с головой в эту тему и попытался понять, что действительно помогает в борьбе с заложенным носом.
Виды насморка
Насморк, или ринит по-научному, можно разделить на несколько типов в зависимости от причин появления:
- инфекционный;
- аллергический;
- не аллергический и не инфекционный (вазомоторный, медикаментозный и другие).
Первый возникает при переохлаждении и снижении иммунитета, когда естественная защита организма ослабевает и внутрь проникают вирусы и бактерии. Второй является реакцией на различные аллергены. Сюда же можно отнести и бронхиальную астму. И, наконец, третий вид появляется из-за травм, пыли, приема лекарственных препаратов или при контакте с вредными веществами.
Типы препаратов
При выборе препарата прежде всего надо понимать, какое именно заболевание вы лечите. Ведь заложенность носа — это лишь симптом.
Препараты бывают:
- сосудосуживающие. Наиболее быстрый и эффективный способ снять заложенность носа, но вызывает привыкание и лишь маскирует симптомы;
- блокирующие гистаминные рецепторы, или рецепторы аллергии. Используются при аллергическом насморке. Если они не действуют, то нужно переходить на более сильные средства. Эти препараты не блокируют рецепторы, а не дают высвобождаться веществам, вызывающим аллергию;
- антибиотики. Применяются при проникновении в организм бактерий. Однако их нельзя использовать постоянно, так как постепенно вредные микроорганизмы адаптируются к ним;
- лекарства на основе морской соли или воды. Их плюс в том, что они созданы из натуральных компонентов и могут применяться для лечения детей и беременных. Однако эти средства не обладают быстрым эффектом;
- природные средства. Их рецепты легко можно найти в интернете или узнать из рассказов бабушки. Но действие большинства из них научно не доказано.
Какие же средства помогают от насморка?
На основании различных исследований в одном медицинском журнале была опубликована сводная таблица, в которой перечислены 28 основных средств от насморка.
По мнению ученых и врачей, наиболее эффективными и безопасными для взрослых при заложенности носа оказались препараты, снимающие отек слизистой, а также эти же средства в сочетании с антигистаминными и анальгетиками.
А вот эффективность антибиотиков при насморке оказалась под сомнением. Зато они попали в группу потенциально опасных препаратов.
Для детей же единственным рекомендованным и безопасным лечением оказалось промывание носа.
Натуральные средства, например мед, чеснок, витамин С или эвкалипт, исследовались мало, и в медицинской литературе почти нет доказательств их эффективности. Поэтому ученые отнесли их к плохо изученным и без доказанного эффекта.
Подобные средства могут даже нанести вред. Например, чеснок запросто сожжет слизистую при неверном использовании, а правильную дозировку рассчитать гораздо сложнее, чем при применении медицинских препаратов.
А какими средствами от насморка пользуетесь вы?
Фото на превью Depositphotos, Depositphotos, Depositphotos