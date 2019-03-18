Врачи рассказали о самых эффективных и бесполезных средствах от насморка (лимон под большим вопросом)

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Насморк является одним из самых распространенных симптомов различных заболеваний. В аптеках средств от него так много, что в них можно запутаться. Они различаются по всем критериям: по составу, форме выпуска и назначению.

AdMe.ru погрузился с головой в эту тему и попытался понять, что действительно помогает в борьбе с заложенным носом.

Виды насморка

Первый возникает при переохлаждении и снижении иммунитета , когда естественная защита организма ослабевает и внутрь проникают вирусы и бактерии. Второй является реакцией на различные аллергены . Сюда же можно отнести и бронхиальную астму. И, наконец, третий вид появляется из-за травм, пыли, приема лекарственных препаратов или при контакте с вредными веществами .

Насморк, или ринит по-научному, можно разделить на несколько типов в зависимости от причин появления:

Типы препаратов

При выборе препарата прежде всего надо понимать, какое именно заболевание вы лечите. Ведь заложенность носа — это лишь симптом.

Какие же средства помогают от насморка?

На основании различных исследований в одном медицинском журнале была опубликована сводная таблица, в которой перечислены 28 основных средств от насморка.

По мнению ученых и врачей, наиболее эффективными и безопасными для взрослых при заложенности носа оказались препараты, снимающие отек слизистой, а также эти же средства в сочетании с антигистаминными и анальгетиками.

А вот эффективность антибиотиков при насморке оказалась под сомнением. Зато они попали в группу потенциально опасных препаратов.

Для детей же единственным рекомендованным и безопасным лечением оказалось промывание носа.

Натуральные средства, например мед, чеснок, витамин С или эвкалипт, исследовались мало, и в медицинской литературе почти нет доказательств их эффективности. Поэтому ученые отнесли их к плохо изученным и без доказанного эффекта.

Подобные средства могут даже нанести вред. Например, чеснок запросто сожжет слизистую при неверном использовании, а правильную дозировку рассчитать гораздо сложнее, чем при применении медицинских препаратов.