Врач-трихолог назвал 10 фактов о волосах, которые не знают даже многие парикмахеры

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Когда у женщины слишком редкие, жирные или секущиеся волосы, это может негативно отразиться на ее самооценке, считают специалисты. Во многом именно поэтому в погоне за пышной шевелюрой дамы готовы идти практически на все. Но несмотря на то, что индустрия красоты постоянно развивается, ряд особенностей ухода за волосами для многих так и остается неразгаданной тайной.

Мы в AdMe.ru решили расставить все точки над i и задали 10 наболевших вопросов врачу-трихологу с 18-летним стажем и автору YouTube-канала «Короче о волосах» Федору Тонких.

1. Можно ли мыть голову каждый день?

На самом деле слухи о том, что мыть голову каждый день вредно, — это пустой звук, не имеющий под собой научных обоснований. Поэтому делать это можно так часто, как вы считаете нужным. Главное здесь — правильно подобрать шампунь и средства для ухода. Кстати, когда вы видите рекламу укрепляющего, стимулирующего рост или останавливающего выпадение волос шампуня, то это всего лишь очередная уловка маркетологов. Шампунь не может оказывать никакого заметного воздействия на корень волоса, так как находится на коже головы непродолжительное время.

2. Стоит ли делать ламинирование волос?

Как уверяют парикмахеры, ламинирование — это процедура нанесения специального состава, который якобы окутывает волосы пленкой, и после нее вы станете счастливым обладателем гладкой, блестящей и здоровой шевелюры. Но на деле это дает лишь временный результат и к тому же нарушает анатомическую структуру волоса. Эффект быстро проходит, проблема возвращается, а иногда еще и усиливается. Кроме того, после ламинирования волосы ощутимо утяжеляются. Поэтому тем, у кого наблюдается сильное выпадение волос, делать эту процедуру не рекомендуется из-за возможного ухудшения ситуации.

3. Опасно ли кератиновое выпрямление?

Для волос лучше 1 раз сделать кератиновое выпрямление, чем каждое утро мучить их утюжком. Тем, кто хочет получить быстрый эстетический эффект, также стоит отдать предпочтение кератинизации, поскольку при этой процедуре волосы не так сильно утяжеляются, как при ламинировании.

4. Из-за чего болит кожа головы?

Нередко женщины испытывают неприятные ощущения в области головы: словно «болят» сами корни при распускании волос после причесок. Чаще всего причина кроется в проблемах с позвоночником — отсюда возникает плохое кровоснабжение и страдают нервные окончания.

5. Может ли веганство стать причиной выпадения волос?

Волосы состоят из белка. Помимо них белки обеспечивают энергией и другие важнейшие ткани сердца, печени, легких. Им организм всегда будет уделять приоритетное внимание. Это означает, что если в рационе не хватает белка, то волосы будут страдать от этого в первую очередь. Витамин B12 является важным элементом для роста волос, но он содержится только в молоке и яйцах. Аналогичная ситуация с железом, которое также влияет на состояние волос. Больше всего этого вещества содержится в красном мясе, а железо из растений плохо усваивается организмом.

6. Почему не растут брови после выщипывания?

Когда в моду вернулись густые брови, многие женщины столкнулись с тем, что отрастить свои «ниточки» уже не получается. К сожалению, регулярное выщипывание приводит к постоянной травматизации луковицы, и устье волоса затягивается кожей. С этого момента, что бы вы ни делали, новый волос, увы, не вырастет.

7. Привыкают ли волосы к шампуню?

Да, не стоит все время пользоваться одним и тем же шампунем. Состояние и потребности ваших волос постоянно меняются. Например, вы могли убрать длину, окрасить или нарастить волосы. Кроме того, меняются времена года, состояние вашего здоровья, уровень гормонов.

8. Может ли частое мытье волос вызвать их выпадение?

В норме человек теряет до 100 волос в день, и какой-то процент выпавших волос мы видим во время мытья. В ходе этого процесса и при расчесывании мы «помогаем» волоскам, которые уже готовы выпасть. И это вовсе не зависит от того, как часто вы моете голову или используете расческу. Кстати, в норме у человека должно быть не менее 15 новых волосков на 5 см пробора. В этом случае даже сильное выпадение не приведет к быстрой потере объема и густоты.

9. Вредно ли наращивать волосы?

Часто девушки прибегают к наращиванию, чтобы добавить волосам густоты или скрыть их выпадение. Но это лишь усугубляет ситуацию, ведь тяжелые искусственные пряди пагубно влияют на корневую систему. Если с волосами все в порядке и вы всего лишь хотите сделать их длиннее, то наращивать можно, но не на долгий срок.

10. Какие прически считаются опасными?

Прически, при которых сильно натягиваются волосы, могут приводить к их выпадению. В их числе конский хвост, пучок, афрокосы. Чаще всего залысины появляются на висках и по линии лба. Чтобы предотвратить нежелательное выпадение волос, необходимо постоянно чередовать прически, не стягивать волосы слишком туго и делать массаж головы.

А что бы вы спросили у врача-трихолога?