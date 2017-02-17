Вот почему важно знать свою группу крови, даже если не собираетесь ее сдавать

Очевидно, что группу крови нужно знать на экстренный случай, если вдруг понадобится переливание. Но существует теория о влиянии кровяного «кода» на характер и поведение каждого человека. Согласно этой системе каждая из групп имеет свое буквенное обозначение и тип, указывающий на происхождение.

AdMe.ru собрал наиболее распространенные мнения о том, как группа крови влияет на нашу жизнь.

Особенности темперамента и характера:

  • эмоциональные (но уровень адреналина у них выше, чем у других, и им нужно больше времени, чтобы успокоиться после стрессовых ситуаций);
  • решительные;
  • целеустремленные;
  • чаще всего экстраверты и лидеры;
  • оптимисты-энтузиасты.

Физиология:

  • чаще всего обладают крепким атлетическим телосложением, но женщины бывают склонны к полноте живота и бедер;
  • сильная иммунная система;
  • обладают хорошим аппетитом.

Рекомендованное питание:

  • требуется больше белков, которые содержатся в мясе и рыбе;
  • из овощей и фруктов рекомендуются брокколи, капуста, петрушка, тыква, чеснок, шпинат, инжир, чернослив;
  • нежелательно употреблять кефир, молоко, творог, фисташки, фасоль, авокадо, блюда из баклажанов и картофеля, апельсины, клубнику, кукурузу.

Подходящие виды спорта:

  • аэробика;
  • плавание;
  • силовая гимнастика;
  • танцы;
  • бодибилдинг.

Особенности темперамента и характера:

  • интроверты, которые тем не менее хорошо сходятся с людьми благодаря миролюбивости и умению слушать;
  • творческие и чувствительные натуры;
  • выносливые;
  • подвержены стрессу и часто сдерживают эмоции, что грозит внезапными срывами.

Физиология:

  • женщины бывают склонны к женственной «мягкой» полноте;
  • часто бывает сочетание противоположностей во внешности (например, широкие бедра и плечи при тонких щиколотках и запястьях и длинных руках и ногах или округлость и объемность частей тела, но тонкие черты лица);
  • высокий уровень выработки кортизола иногда приводит к слабому аппетиту. Необходимо питаться чаще, до 6 раз в день.

Рекомендованное питание:

  • предпочтение стоит отдавать овощам;
  • из мясных продуктов — курица или индейка;

  • не рекомендуется употреблять мясо, морепродукты, молочные продукты, баклажаны, маслины, томаты, апельсины, бананы, кокосы, мандарины, фасоль.

Подходящие виды спорта:

  • йога;
  • восточные единоборства;
  • бег;
  • плавание;
  • танцы.

Особенности темперамента и характера:

  • общительные;
  • сильные и целеустремленные;
  • энергичные и креативные;
  • склонны к перепадам настроения.

Физиология:

  • не склонны к полноте (если только тратят достаточно энергии и не ведут сидячий образ жизни);
  • чаще всего обладают худощавым телосложением и ростом выше среднего;
  • меньше потребность в еде и сне за счет высокого уровня кортизола;
  • мощная иммунная система.

Рекомендованное питание:

  • основа — молочные и кисломолочные продукты;
  • из мясных продуктов стоит отдать предпочтение баранине и крольчатине;
  • из овощей и фруктов подойдут баклажаны, капуста, перец, фасоль, морковь, петрушка, свекла, ананасы, бананы, виноград, клюква, слива;
  • нежелательно употреблять кукурузу, гречку, курицу, свинину, авокадо, маслины, томаты, тыкву, гранаты, кокосы, хурму.

Подходящие виды спорта:

  • езда на велосипеде;
  • теннис;
  • скалолазание;
  • пешие походы.

Особенности темперамента и характера:

  • ответственные и надежные;
  • хорошие организаторы;
  • обладают образным мышлением;
  • умеют сопереживать другим и заботиться о них.

Физиология:

  • физически выносливые;
  • меньше всех остальных склонны к полноте;
  • низкая выработка фолликулостимулирующего гормона у женщин может привести к проблемам с зачатием.

Рекомендованное питание:

  • основа — постное мясо и морепродукты;

  • из овощей и фруктов рекомендуются баклажаны, брокколи, огурцы, петрушка, свекла, сельдерей, чеснок, ананасы, виноград, грейпфрут, киви, клюква, лимон, слива;

  • нежелательно употреблять макароны, хлеб, куриное мясо, гречку, перец, апельсины, бананы, гранат, манго, хурму.

Подходящие виды спорта:

  • йога;
  • плавание;
  • пешие прогулки.

Источник thehealthguide.org, tvoytrener.com, EAT RIGHT 4 YOUR TYPE
Фото на превью depositphotos.com

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