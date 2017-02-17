Вот почему важно знать свою группу крови, даже если не собираетесь ее сдавать

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Очевидно, что группу крови нужно знать на экстренный случай, если вдруг понадобится переливание. Но существует теория о влиянии кровяного «кода» на характер и поведение каждого человека. Согласно этой системе каждая из групп имеет свое буквенное обозначение и тип, указывающий на происхождение.

AdMe.ru собрал наиболее распространенные мнения о том, как группа крови влияет на нашу жизнь.