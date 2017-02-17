Вот почему важно знать свою группу крови, даже если не собираетесь ее сдавать
Очевидно, что группу крови нужно знать на экстренный случай, если вдруг понадобится переливание. Но существует теория о влиянии кровяного «кода» на характер и поведение каждого человека. Согласно этой системе каждая из групп имеет свое буквенное обозначение и тип, указывающий на происхождение.
AdMe.ru собрал наиболее распространенные мнения о том, как группа крови влияет на нашу жизнь.
Особенности темперамента и характера:
- эмоциональные (но уровень адреналина у них выше, чем у других, и им нужно больше времени, чтобы успокоиться после стрессовых ситуаций);
- решительные;
- целеустремленные;
- чаще всего экстраверты и лидеры;
- оптимисты-энтузиасты.
Физиология:
- чаще всего обладают крепким атлетическим телосложением, но женщины бывают склонны к полноте живота и бедер;
- сильная иммунная система;
- обладают хорошим аппетитом.
Рекомендованное питание:
- требуется больше белков, которые содержатся в мясе и рыбе;
- из овощей и фруктов рекомендуются брокколи, капуста, петрушка, тыква, чеснок, шпинат, инжир, чернослив;
- нежелательно употреблять кефир, молоко, творог, фисташки, фасоль, авокадо, блюда из баклажанов и картофеля, апельсины, клубнику, кукурузу.
Подходящие виды спорта:
- аэробика;
- плавание;
- силовая гимнастика;
- танцы;
- бодибилдинг.
Особенности темперамента и характера:
- интроверты, которые тем не менее хорошо сходятся с людьми благодаря миролюбивости и умению слушать;
- творческие и чувствительные натуры;
- выносливые;
- подвержены стрессу и часто сдерживают эмоции, что грозит внезапными срывами.
Физиология:
- женщины бывают склонны к женственной «мягкой» полноте;
- часто бывает сочетание противоположностей во внешности (например, широкие бедра и плечи при тонких щиколотках и запястьях и длинных руках и ногах или округлость и объемность частей тела, но тонкие черты лица);
- высокий уровень выработки кортизола иногда приводит к слабому аппетиту. Необходимо питаться чаще, до 6 раз в день.
Рекомендованное питание:
- предпочтение стоит отдавать овощам;
- из мясных продуктов — курица или индейка;
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не рекомендуется употреблять мясо, морепродукты, молочные продукты, баклажаны, маслины, томаты, апельсины, бананы, кокосы, мандарины, фасоль.
Подходящие виды спорта:
- йога;
- восточные единоборства;
- бег;
- плавание;
- танцы.
Особенности темперамента и характера:
- общительные;
- сильные и целеустремленные;
- энергичные и креативные;
- склонны к перепадам настроения.
Физиология:
- не склонны к полноте (если только тратят достаточно энергии и не ведут сидячий образ жизни);
- чаще всего обладают худощавым телосложением и ростом выше среднего;
- меньше потребность в еде и сне за счет высокого уровня кортизола;
- мощная иммунная система.
Рекомендованное питание:
- основа — молочные и кисломолочные продукты;
- из мясных продуктов стоит отдать предпочтение баранине и крольчатине;
- из овощей и фруктов подойдут баклажаны, капуста, перец, фасоль, морковь, петрушка, свекла, ананасы, бананы, виноград, клюква, слива;
- нежелательно употреблять кукурузу, гречку, курицу, свинину, авокадо, маслины, томаты, тыкву, гранаты, кокосы, хурму.
Подходящие виды спорта:
- езда на велосипеде;
- теннис;
- скалолазание;
- пешие походы.
Особенности темперамента и характера:
- ответственные и надежные;
- хорошие организаторы;
- обладают образным мышлением;
- умеют сопереживать другим и заботиться о них.
Физиология:
- физически выносливые;
- меньше всех остальных склонны к полноте;
- низкая выработка фолликулостимулирующего гормона у женщин может привести к проблемам с зачатием.
Рекомендованное питание:
- основа — постное мясо и морепродукты;
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из овощей и фруктов рекомендуются баклажаны, брокколи, огурцы, петрушка, свекла, сельдерей, чеснок, ананасы, виноград, грейпфрут, киви, клюква, лимон, слива;
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нежелательно употреблять макароны, хлеб, куриное мясо, гречку, перец, апельсины, бананы, гранат, манго, хурму.
Подходящие виды спорта:
- йога;
- плавание;
- пешие прогулки.
Источник thehealthguide.org, tvoytrener.com, EAT RIGHT 4 YOUR TYPE
Фото на превью depositphotos.com