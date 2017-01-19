Вот почему на самом деле затонул «Титаник»

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Одно из самых крупных кораблекрушений в истории человечества даже спустя 100 лет не дает покоя многим людям. Как мог суперсовременный, оснащенный всеми необходимыми новшествами того времени корабль с громким именем «Титаник» пойти ко дну из-за столкновения с каким-то айсбергом? Оказывается, существуют несколько факторов помимо огромной глыбы льда, которые в конечном счете и могли привести к катастрофе. Вот некоторые из них.

В топливном отсеке «Титаника» полыхал пожар

«Титаник», пришвартованный в порту Саутгемптона. Апрель 1912 года

Британский журналист Шенон Молони (Senan Molony), который вот уже 30 лет исследует историю «Титаника», изучил фотографии, сделанные до отправки лайнера в рейс, и пришел к выводу, что причиной крушения могло стать возгорание в топливном отсеке корабля. Пожар возник еще до выхода лайнера в плавание, и его пытались безуспешно потушить на протяжении нескольких недель. Журналист выяснил, что владельцы судна знали о возгорании и пытались скрыть его от пассажиров: для этого в Саутгемптоне корабль развернули к берегу другим бортом, чтобы пассажиры не заметили следов копоти. Обшивка судна в этом месте нагрелась до температуры около 1 000 °С, и когда «Титаник» столкнулся с айсбергом, сталь не выдержала — образовалась огромная пробоина. Эксперты подтвердили, что при таком нагреве сталь делается ломкой и теряет до 75 % твердости. Источник: independent.co.uk

Бинокли были заперты, а ключ остался на суше

Один из биноклей «Титаника», который спустя много лет был найден на дне океана

В последний момент перед отправлением руководство компании White Star Line решило сменить на судне первого помощника капитана, назначив на это место Генри Уайлда, имевшего опыт в управлении огромными лайнерами. Но предыдущий первый помощник Дэвид Блэр забыл отдать Уайлду ключи от сейфа, в котором хранились бинокли. Конечно же, на борту «Титаника» были и впередсмотрящие, однако без биноклей им приходилось рассчитывать только на собственные глаза. Они заметили айсберг, когда было уже слишком поздно. О запертых биноклях стало известно лишь спустя 95 лет после трагедии, когда ключ от сейфа был выставлен на аукцион. Источники: telegraph.co.uk, en.wikipedia.org

Вот еще несколько факторов, которые могли привести к катастрофе

Вероятнее всего, это и есть тот самый злополучный айсберг

В ту ночь отсутствовала луна, которая могла осветить айсберг, и тогда впередсмотрящие смогли бы его заметить чуть раньше. К тому же звезды в небе сияли так ярко, что сложно было различить, где небо, а где вода, в которой отражаются звезды, — линия горизонта казалась выше, чем она есть на самом деле, из-за чего айсберг было заметить еще сложнее (тем более без биноклей).



Источник: timmaltin.com

и тогда впередсмотрящие смогли бы его заметить чуть раньше. К тому же звезды в небе сияли так ярко, что сложно было различить, где небо, а где вода, в которой отражаются звезды, — линия горизонта казалась выше, чем она есть на самом деле, из-за чего айсберг было заметить еще сложнее (тем более без биноклей). Несмотря на предупреждения с других судов, «Титаник» не снизил скорость при входе в зону с дрейфующими льдами (в то время правила безопасного мореплавания этого не требовали). Если бы корабль шел на меньшей скорости, он успел бы совершить маневр и избежать столкновения с айсбергом.



Источник: autumnmccordckp.weebly.com

(в то время правила безопасного мореплавания этого не требовали). Если бы корабль шел на меньшей скорости, он успел бы совершить маневр и избежать столкновения с айсбергом. Офицер, дежуривший на капитанском мостике, отдал команду «Лево на борт!», но для маневрирования осталось слишком мало времени. Также исследователи пришли к выводу, что прежде чем отдать команду на изменение курса, офицер медлил около 30 секунд, которые могли бы спасти корабль. Тем не менее если бы «Титаник» врезался в айсберг, то был бы серьезно поврежден носовой отсек, один водонепроницаемый отсек мог быть затоплен, но корабль остался бы на плаву.



Источник: telegraph.co.uk