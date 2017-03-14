Вот почему кровь на анализ берут из безымянного пальца

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Мы в AdMe.ru знаем, что в медицине ничего случайного нет, и поэтому решили разобраться в этом вопросе.

Несмотря на то, что кровь во всем организме одинаковая, для анализа берут ее чаще всего именно из безымянного пальца.

Оказывается, этому есть разумное объяснение. Подушечки пальцев — вообще лучшая часть тела для взятия крови. Ведь на них нет волосяного покрова, на них находится много сосудов и к тому же их легко сдавить.

Кроме этого, есть 3 главные причины:

1. Снижение риска заражения

Любой прокол кожи может привести к заражению. Внутренние оболочки большого пальца и мизинца напрямую соединены с оболочками кисти — если инфекция попадет в них, она может быстро распространиться на всю руку. А оболочки остальных пальцев изолированы, и даже если в момент прокола в них попадет инфекция, она какое-то время будет локализована, что даст возможность ее быстро подавить.

2. Быстрое заживление

По сравнению с другими пальцами руки безымянный палец меньше двигается, ранка на нем заживает быстрее, что также снижает возможность инфицирования.

3. Болезненность

За счет того, что этот палец самый «нерабочий» — кожа на нем тоньше, а значит, позволяет легче и менее болезненно сделать прокол.