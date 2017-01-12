Вот о каких секретах личности может рассказать форма ноги
Ваши ноги могут рассказать о вас гораздо больше, чем вы думаете.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию иллюстрации, доказывающие это.
Египетская стопа
Прямая линия идет ровно от большого пальца к мизинцу, а каждый палец меньше предыдущего.Такие ноги встречаются у скрытных и замкнутых людей, склонных к перепадам настроения.
Римская стопа
Наиболее распространенный тип стопы. Люди с такими ногами, как правило, общительны и дружелюбны. У харизматичных общественных деятелей античности такая форма стопы встречалась намного чаще других. Отсюда и название.
Крестьянская стопа
Когда все пальцы равны по длине, стопа выглядит угловатой. Люди с такой ногой спокойны, рассудительны и практичны. Обычно на них можно положиться, они что обещают, то и делают.
Греческая стопа
Второй палец длиннее остальных и выдается вперед. Обладатели такой ноги обычно артистичны и эмоциональны, склонны к лидерству. Часто встречается у спортсменов.
Мизинец, который не шевелится
Если вы можете отодвинуть мизинец только рукой, а не мышцами самого пальца — это ваш случай. Люди с таким мизинцем любят спокойную, размеренную и предсказуемую жизнь. Консерваторы, но при этом трудяги. Спокойные, как слоны.
Мизинец, которым можно шевелить
А вот те, у кого мизинец способен жить своей жизнью, — полная противоположность людям из предыдущего пункта. Они легки на подъем, авантюрны и постоянно хотят перемен. Часто это приводит к неустроенности жизни.
Но зато таким людям всегда легко поднять настроение, предложив совершить какое-нибудь безумство.
Очень короткий мизинец
Обладатели таких обособленных пальцев, как правило, предпочитают идти поперек общественного мнения и делать все по-своему.
Третий палец ноги наклонен наружу
Люди с такими ногами предпочитают все тщательно планировать заранее. Они очень организованные и всегда держат все под контролем в любой ситуации.
Просвет между вторым и третьим пальцем
Владельцы таких стоп прекрасно умеют отделять логику от эмоций. Из них получаются великолепные аналитики или дипломаты и торговцы.
Источник diply.com