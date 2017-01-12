Вот о каких секретах личности может рассказать форма ноги

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Ваши ноги могут рассказать о вас гораздо больше, чем вы думаете. AdMe.ru предлагает вашему вниманию иллюстрации, доказывающие это.

Египетская стопа

Прямая линия идет ровно от большого пальца к мизинцу, а каждый палец меньше предыдущего.Такие ноги встречаются у скрытных и замкнутых людей, склонных к перепадам настроения.

Римская стопа

Наиболее распространенный тип стопы. Люди с такими ногами, как правило, общительны и дружелюбны. У харизматичных общественных деятелей античности такая форма стопы встречалась намного чаще других. Отсюда и название.

Крестьянская стопа

Когда все пальцы равны по длине, стопа выглядит угловатой. Люди с такой ногой спокойны, рассудительны и практичны. Обычно на них можно положиться, они что обещают, то и делают.

Греческая стопа

Второй палец длиннее остальных и выдается вперед. Обладатели такой ноги обычно артистичны и эмоциональны, склонны к лидерству. Часто встречается у спортсменов.

Мизинец, который не шевелится

Если вы можете отодвинуть мизинец только рукой, а не мышцами самого пальца — это ваш случай. Люди с таким мизинцем любят спокойную, размеренную и предсказуемую жизнь. Консерваторы, но при этом трудяги. Спокойные, как слоны.

Мизинец, которым можно шевелить

А вот те, у кого мизинец способен жить своей жизнью, — полная противоположность людям из предыдущего пункта. Они легки на подъем, авантюрны и постоянно хотят перемен. Часто это приводит к неустроенности жизни.

Но зато таким людям всегда легко поднять настроение, предложив совершить какое-нибудь безумство.

Очень короткий мизинец

Обладатели таких обособленных пальцев, как правило, предпочитают идти поперек общественного мнения и делать все по-своему.

Третий палец ноги наклонен наружу

Люди с такими ногами предпочитают все тщательно планировать заранее. Они очень организованные и всегда держат все под контролем в любой ситуации.

Просвет между вторым и третьим пальцем