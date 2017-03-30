7 причин, по которым у нас дергается глаз

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Дрожь в веке, или тик, — неприятное ощущение, знакомое каждому из нас. Чаще всего мы списываем все на банальную усталость. Но, как утверждают специалисты, порой это может говорить о более серьезных проблемах в организме.

Мы в AdMe.ru считаем, что здоровью нужно уделять серьезное внимание, и решили разобраться в этом вопросе.