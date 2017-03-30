7 причин, по которым у нас дергается глаз
Дрожь в веке, или тик, — неприятное ощущение, знакомое каждому из нас. Чаще всего мы списываем все на банальную усталость. Но, как утверждают специалисты, порой это может говорить о более серьезных проблемах в организме.
Мы в AdMe.ru считаем, что здоровью нужно уделять серьезное внимание, и решили разобраться в этом вопросе.
Дрожь в веке происходит из-за мышечных спазмов глаза. В большинстве случаев это кратковременное явление, но порой оно длится в течение недель и даже месяцев. Ее наиболее распространенными причинами являются:
Причина № 1: стресс
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Решение: подергивание глаз может быть одним из признаков стресса, особенно если имеются проблемы со зрением. Умение расслабляться и полноценный сон помогут в борьбе со стрессом.
Причина № 2: недосып
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Решение: недостаток сна может также вызывать подергивание век. Отдых и ежедневный полноценый сон отлично справятся с этой проблемой.
Причина № 3: сухость глаз
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Решение: многие взрослые испытывают такой дискофморт. Сухие глаза очень распространены среди людей, которые много времени проводят за компьютером, а также носят контактные линзы.
Если у вас подергивающееся веко и ваши глаза кажутся сухими, обратитесь к врачу-офтальмологу для осмотра. Возможно, он выпишет увлажняющие капли и вы навсегда избавитесь от дрожи в веке.
Причина № 4: перенапряжение глаз
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Решение: возможно, вам нужно позаботиться о замене очков. Ведь даже незначительные проблемы со зрением могут заставить ваши глаза работать интенсивнее и перенапрягаться, что в свою очередь вызывает подергивание век. В этом случае стоит проверить остроту зрения.
Чрезмерное использование компьютеров и гаджетов также является общей причиной перенапряжения глаз. Следуйте правилу
«20-20-20»при использовании цифровых устройств: каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и дайте своим глазам сосредоточиться на удаленном объекте в течение 20 секунд или дольше.
Если вам приходится подолгу работать за компьютером, обсудите это с вашим офтальмологом. Возможно, хорошим решением для вас станут специальные компьютерные очки.
Причина № 5: кофеин
- Решение: попробуйте сократить потребление кофе в течение недели или двух и понаблюдайте, исчезнет ли симптом.
Причина № 6: алкоголь
- Решение: попробуйте на некоторое время полностью исключить спиртосодержащие напитки, так как алкоголь также может способствовать подергиванию века.
Причина № 7: нарушение питания
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Решение: недостаток некоторых питательных веществ, например магния, также может вызывать спазмы века.
Старайтесь питаться правильно и вести здоровый образ жизни — это поможет получать все необходимое для нормальной работы органов.
Одним словом, настойчивые сигналы организма игнорировать явно не стоит. Ведь подергивание глаз может говорить о серьезных проблемах.
Источник All about vision.com
Фото на превью luckybusiness/depositphotos