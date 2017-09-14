Вот что происходит с нашим телом, когда мы теряем все зубы

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Зубная боль — самая неприятная из всех, поэтому часто человек готов пойти на все, лишь бы побыстрее избавиться от нее. Например, просто удалить проблемный зуб. Однако стоматологи всего мира крайне не рекомендуют этого делать. Почему? AdMe.ru решил в этом разобраться и узнать, так ли страшно потерять зубы и стоит ли вообще об этом беспокоиться.

Что происходит, когда человек теряет зубы

Наша челюсть — губка, в которой расположены сосуды и корни зубов. Благодаря зубам при жевании кость получает нужную нагрузку. А нагрузка помогает обменным процессам, движению крови и насыщению тканей кислородом. Поэтому зубы нужны нам не только для пережевывания пищи, но также для поддержания формы челюсти. У человека, который потерял несколько или все свои зубы, нагрузка на костную ткань снижается, кровоснабжение замирает, а сама кость теряет плотность и объем. Ее форма меняется, она становится меньше и тоньше.

Что дальше: В первый год после потери зубов ширина кости уменьшается на 25 %, а высота на 4 мм. Кажется, что съемный протез решит эту проблему, но это не так. Протез оказывает нагрузку только на поверхность десен. Кость не стимулируется и не поддерживается изнутри, поэтому протез только ускоряет потерю объема кости. Чем дольше человек носит съемный протез, тем быстрее стирается кость.

Как меняется внешний вид

Кроме того, что челюсть становится хрупкой в месте, где нет зуба, изменяется и общий вид лица. Из-за того, что кость становится тоньше, уменьшается общая высота лица, нарушается прикус, а подбородок выпячивается вперед. Опускаются уголки губ, и лицо человека приобретает грустный вид. Такой «эффект» можно увидеть у пожилых людей, которые потеряли все свои зубы.

Вот так выглядит весь процесс

Вот почему так важно следить за здоровьем зубов и вовремя посещать стоматолога. Это поможет сохранить привлекательность и в будущем позволит сэкономить немало средств на услугах стоматологов и пластических хирургов. Будьте здоровы!