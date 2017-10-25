Вот что получится, если разделить все богатства мира на каждого человека поровну

Наша планета — это по-настоящему уникальное и красивейшее место, а вместе с тем и дом для приблизительно 7,5 млрд человек. Но, к сожалению, социальный уровень людей неодинаков. А что было бы, если бы каждый человек на Земле получил равную долю всех богатств и всех производимых человечеством продуктов?

AdMe.ru предлагает познакомиться с удивительной статистикой мира, где каждый из нас был бы по-настоящему равен другим.

1. Земля

  • Площадь суши — 148 429 000 кв. км.
  • На каждого человека приходится около 19 790 кв. м земли.
  • Плотность населения Монако — 18 679 человек на 1 кв. км. Плотность населения в России, самой большой стране мира, — 8,56 человека на 1 кв. км.

2. Пресная вода

  • На Земле 1 386 млн куб. км воды, из них только 3 % пресной воды, большая часть из которой заперта в ледниках или находится глубоко под землей.
  • Доступны и пригодны для питья только 0,649 % всей воды, а это около 120 млрд литров на человека.
  • С учетом огромного количества производств, сельского хозяйства, загрязнения, испарения это совсем не много. Задумайтесь и не тратьте воду зря!

3. Железные дороги

  • Общая протяженность железнодорожного полотна в мире достигает 1 370 782 км.
  • На человека приходится чуть более 18 см железной дороги.
  • Все население планеты не может даже одновременно встать на рельсы.

4. Нефть

  • На 2016 год доказанные мировые запасы нефти составили 1 707 млрд баррелей.
  • На каждого человека из них приходится примерно 36 тысяч литров.
  • А этого при нынешнем уровне использования нефти (примерно 2 литра в день на человека) хватит еще на 50 лет.

5. Шерсть

  • В год производится 1 160 млн кг шерсти.
  • На каждого человека приходится около 155 граммов шерсти. Всего-то.

6. Бумага и картон

  • Выпуск бумаги и картона находится на уровне 406,5 млн тонн в год,
  • А это чуть более 54 кг на человека!
  • Такого количества хватит для того, чтобы каждый ежегодно пополнял свою домашнюю библиотеку парой больших собраний сочинений любимых авторов.

7. Леса

  • Площадь лесов мира в 2016 году насчитывает 3 999 млн га.
  • Из них на каждого человека приходится по 5 300 кв. м.
  • Совсем крохи, особенно если вспомнить предыдущий пункт про производство бумаги и практически не прекращающиеся пожары по всему земному шару. А ведь лес — это легкие планеты.

8. Кофе

  • В 2016 году всеми странами-экспортерами кофе было произведено 9 232 140 000 кг кофе.
  • На каждого человека приходится по 1,23 кг. А это для стран — любительниц кофе очень мало.

9. Coca-Cola

  • В 2016 году компания произвела 155 млрд литров Coca-Cola, Diet Coke и Coke Zero.
  • Это в пересчете на человека немногим больше 20 литров!
  • А ведь сколько производят в мире и другой газировки!

10. Мыло

  • Ежегодно производится 4 535 923 700 кг мыла.
  • На каждого человека из этого количества приходится 605 граммов мыла.
  • Только с помощью регулярного мытья рук можно предотвратить ежегодно более 1,4 млн смертей. Так что не игнорируйте гигиену, да здравствует мыло душистое!

11. Бананы

  • В год в мире производится примерно 103 млн тонн бананов.
  • В пересчете на человека каждому достанется почти по 14 кг бананов. Но, конечно, львиную долю этих плодов съедают в развивающихся странах.

12. Золото

  • За всю историю золотодобычи было получено из недр земли 187 200 тонн.
  • В пересчете на каждого человека приходится по 25 граммов.
  • Имеющихся запасов в 57 000 тонн хватит, чтобы получилось по 7,6 грамма на брата. У вас уже появилось желание взвесить все имеющиеся дома украшения?

13. Донорская кровь

  • В год по всему земному шару сдается порядка 112,5 млн доз (450 мл) крови, что составляет 50 625 тыс. литров.
  • На каждого человека из этого объема приходится по 6,75 мл крови. Это ничтожно мало в сравнении с тем, сколько людей в мире ежедневно нуждаются в переливании этой жизненно важной жидкости.

14. Полиэтиленовые пакеты

  • Люди ежегодно производят более 5 трлн полиэтиленовых пакетов!
  • А это около 700 пакетов на человека.
  • Срок службы многих из них не превышает нескольких секунд, а вот время разложения и воздействие на экологию и животный мир исчисляется буквально столетиями. Полиэтиленовые пакеты — это сложно перерабатываемый материал, и они стали глобальной проблемой, поэтому многие страны вводят полный или частичный запрет на их продажу и производство.

15. Пиво

  • Мировое производство пива в 2016 году составило 190,92 млн килолитров.
  • В пересчете на человека это немногим больше 25 литров.
  • Некоторые скажут, что цифра занижена. Однако не стоит забывать, что во многих странах больше предпочитают другие напитки.

16. Бургеры McDonald’s

  • Крупнейшая американская корпорация McDonald’s производит каждую секунду более 75 бургеров! А это примерно 2 365 200 000 в год.
  • Из них на каждого человека приходится только около 1/3 бургера!
  • Но не стоит расстраиваться — на подмогу McDonald’s приходят и другие сети фастфудов, которые увеличивают этот показатель просто до космических размеров.

17. Космический мусор

  • В настоящее время учеными отслеживается на орбите несколько сотен тысяч предметов космического мусора общей массой 7 500 тонн.
  • Каждому из нас досталось бы по 1 грамму космического мусора.

18. Сигареты

  • За год в мире выкуривается приблизительно 5,8 трлн сигарет.
  • В пересчете на человека это 773 сигареты. Даже это количество ужасает, а если вспомнить о том, что каждый год от курения умирают миллионы человек, становится совсем страшно.

19. Молоко

  • Мировое производство молока находится на уровне 826 млн тонн.
  • А на одного человека из этого количества приходится 110 литров.

20. Котики

Несмотря на то что кот — самое популярное домашнее животное, глобальное котеечное население оценивается в 600 млн, что в пересчете на человека составляет всего 0,08 кота... Так что если у вас дома есть котик, то вы богаты. Подойдите и обнимите пушистого засранца!

Фото на превью ChiefALeef / reddit

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