Вот что получится, если разделить все богатства мира на каждого человека поровну

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Наша планета — это по-настоящему уникальное и красивейшее место, а вместе с тем и дом для приблизительно 7,5 млрд человек. Но, к сожалению, социальный уровень людей неодинаков. А что было бы, если бы каждый человек на Земле получил равную долю всех богатств и всех производимых человечеством продуктов?

AdMe.ru предлагает познакомиться с удивительной статистикой мира, где каждый из нас был бы по-настоящему равен другим.