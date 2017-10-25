Вот что получится, если разделить все богатства мира на каждого человека поровну
Наша планета — это по-настоящему уникальное и красивейшее место, а вместе с тем и дом для приблизительно 7,5 млрд человек. Но, к сожалению, социальный уровень людей неодинаков. А что было бы, если бы каждый человек на Земле получил равную долю всех богатств и всех производимых человечеством продуктов?
AdMe.ru предлагает познакомиться с удивительной статистикой мира, где каждый из нас был бы по-настоящему равен другим.
1. Земля
- Площадь суши — 148 429 000 кв. км.
- На каждого человека приходится около 19 790 кв. м земли.
- Плотность населения Монако — 18 679 человек на 1 кв. км. Плотность населения в России, самой большой стране мира, — 8,56 человека на 1 кв. км.
2. Пресная вода
- На Земле 1 386 млн куб. км воды, из них только 3 % пресной воды, большая часть из которой заперта в ледниках или находится глубоко под землей.
- Доступны и пригодны для питья только 0,649 % всей воды, а это около 120 млрд литров на человека.
- С учетом огромного количества производств, сельского хозяйства, загрязнения, испарения это совсем не много. Задумайтесь и не тратьте воду зря!
3. Железные дороги
- Общая протяженность железнодорожного полотна в мире достигает 1 370 782 км.
- На человека приходится чуть более 18 см железной дороги.
- Все население планеты не может даже одновременно встать на рельсы.
4. Нефть
- На 2016 год доказанные мировые запасы нефти составили 1 707 млрд баррелей.
- На каждого человека из них приходится примерно 36 тысяч литров.
- А этого при нынешнем уровне использования нефти (примерно 2 литра в день на человека) хватит еще на 50 лет.
5. Шерсть
- В год производится 1 160 млн кг шерсти.
- На каждого человека приходится около 155 граммов шерсти. Всего-то.
6. Бумага и картон
- Выпуск бумаги и картона находится на уровне 406,5 млн тонн в год,
- А это чуть более 54 кг на человека!
- Такого количества хватит для того, чтобы каждый ежегодно пополнял свою домашнюю библиотеку парой больших собраний сочинений любимых авторов.
7. Леса
- Площадь лесов мира в 2016 году насчитывает 3 999 млн га.
- Из них на каждого человека приходится по 5 300 кв. м.
- Совсем крохи, особенно если вспомнить предыдущий пункт про производство бумаги и практически не прекращающиеся пожары по всему земному шару. А ведь лес — это легкие планеты.
8. Кофе
- В 2016 году всеми странами-экспортерами кофе было произведено 9 232 140 000 кг кофе.
- На каждого человека приходится по 1,23 кг. А это для стран — любительниц кофе очень мало.
9. Coca-Cola
- В 2016 году компания произвела 155 млрд литров Coca-Cola, Diet Coke и Coke Zero.
- Это в пересчете на человека немногим больше 20 литров!
- А ведь сколько производят в мире и другой газировки!
10. Мыло
- Ежегодно производится 4 535 923 700 кг мыла.
- На каждого человека из этого количества приходится 605 граммов мыла.
- Только с помощью регулярного мытья рук можно предотвратить ежегодно более 1,4 млн смертей. Так что не игнорируйте гигиену, да здравствует мыло душистое!
11. Бананы
- В год в мире производится примерно 103 млн тонн бананов.
- В пересчете на человека каждому достанется почти по 14 кг бананов. Но, конечно, львиную долю этих плодов съедают в развивающихся странах.
12. Золото
- За всю историю золотодобычи было получено из недр земли 187 200 тонн.
- В пересчете на каждого человека приходится по 25 граммов.
- Имеющихся запасов в 57 000 тонн хватит, чтобы получилось по 7,6 грамма на брата. У вас уже появилось желание взвесить все имеющиеся дома украшения?
13. Донорская кровь
- В год по всему земному шару сдается порядка 112,5 млн доз (450 мл) крови, что составляет 50 625 тыс. литров.
- На каждого человека из этого объема приходится по 6,75 мл крови. Это ничтожно мало в сравнении с тем, сколько людей в мире ежедневно нуждаются в переливании этой жизненно важной жидкости.
14. Полиэтиленовые пакеты
- Люди ежегодно производят более 5 трлн полиэтиленовых пакетов!
- А это около 700 пакетов на человека.
- Срок службы многих из них не превышает нескольких секунд, а вот время разложения и воздействие на экологию и животный мир исчисляется буквально столетиями. Полиэтиленовые пакеты — это сложно перерабатываемый материал, и они стали глобальной проблемой, поэтому многие страны вводят полный или частичный запрет на их продажу и производство.
15. Пиво
- Мировое производство пива в 2016 году составило 190,92 млн килолитров.
- В пересчете на человека это немногим больше 25 литров.
- Некоторые скажут, что цифра занижена. Однако не стоит забывать, что во многих странах больше предпочитают другие напитки.
16. Бургеры McDonald’s
- Крупнейшая американская корпорация McDonald’s производит каждую секунду более 75 бургеров! А это примерно 2 365 200 000 в год.
- Из них на каждого человека приходится только около 1/3 бургера!
- Но не стоит расстраиваться — на подмогу McDonald’s приходят и другие сети фастфудов, которые увеличивают этот показатель просто до космических размеров.
17. Космический мусор
- В настоящее время учеными отслеживается на орбите несколько сотен тысяч предметов космического мусора общей массой 7 500 тонн.
- Каждому из нас досталось бы по 1 грамму космического мусора.
18. Сигареты
- За год в мире выкуривается приблизительно 5,8 трлн сигарет.
- В пересчете на человека это 773 сигареты. Даже это количество ужасает, а если вспомнить о том, что каждый год от курения умирают миллионы человек, становится совсем страшно.
19. Молоко
- Мировое производство молока находится на уровне 826 млн тонн.
- А на одного человека из этого количества приходится 110 литров.
20. Котики
Несмотря на то что кот — самое популярное домашнее животное, глобальное котеечное население оценивается в 600 млн, что в пересчете на человека составляет всего 0,08 кота... Так что если у вас дома есть котик, то вы богаты. Подойдите и обнимите пушистого засранца!
Фото на превью ChiefALeef / reddit