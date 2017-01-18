Вот что надо знать, если вы любите рассчитываться карточкой

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Многие люди становятся жертвами преступников, которые при помощи специальных устройств считывают данные с их банковских карт (скимминг), а затем крадут их деньги. Сегодня с такой проблемой можно столкнуться даже в магазинах и ресторанах, когда вы расплачиваетесь карточкой.

Производитель карточных терминалов Ingenico выпустил руководство о том, как распознать скиммер в стандартных карточных терминалах (Ingenico iSC250). Мы в AdMe.ru тоже согласны с тем, что каждому из нас совсем не лишним будет ознакомиться с этой информацией.