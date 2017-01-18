Вот что надо знать, если вы любите рассчитываться карточкой
Многие люди становятся жертвами преступников, которые при помощи специальных устройств считывают данные с их банковских карт (скимминг), а затем крадут их деньги. Сегодня с такой проблемой можно столкнуться даже в магазинах и ресторанах, когда вы расплачиваетесь карточкой.
Производитель карточных терминалов Ingenico выпустил руководство о том, как распознать скиммер в стандартных карточных терминалах (Ingenico iSC250). Мы в AdMe.ru тоже согласны с тем, что каждому из нас совсем не лишним будет ознакомиться с этой информацией.
Терминал со скиммером заметно большего размера
Для того чтобы накладка скиммера соответствовала размеру терминала, она должна быть длиннее и шире, чем само устройство. Вот почему терминал с накладкой-скиммером заметно большего размера, чем подлинный терминал. Это основная характеристика, по которой можно опознать устройства для считывания информации.
Отсутствует подсветка поля
Помимо этого, скиммер, который мошенники могут очень быстро прикрепить на карточный терминал, блокирует подсветку поля для ввода PIN-кода.
Блокируется зеленый светодиод
Накладное устройство-скиммер также блокирует зеленый светодиод, который подсвечивается во время считывания бесконтактной карты.
Возникают частые ошибки при работе
Бывают случаи, когда конструкция скиммера мешает магнитной полосе считывать данные. Это приводит к большему количеству сбоев при чтении и значительно замедляет обычный режим работы устройства. Поэтому терминал со скиммером может работать немного медленнее, чем обычный
Не прикрепляется стилус
У всех кассовых терминалов есть прикрепленный к ним стилус, который клиенты используют, чтобы ставить подпись после считывания карты. Накладка-скиммер на модель iSC250 не позволяет нормально разместить этот стилус.
Как защитить деньги
- Наиболее действенным способом защиты от мошенников является открытие отдельной дебетовой карты. Вы можете пополнять эту карту только необходимой суммой, нужной для покупки.
- Подключите СМС-банк, чтобы быстро реагировать на внезапные списания.
- Поставьте лимиты. Ограничьте в интернет-банке выдачу наличных. Мошенники не смогут снять всю сумму за один раз.
- Если вы потеряли карту, а также если у вас есть основания полагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте ее.
- Кроме того, узнайте о возможности и условиях страхования карты в вашем банке. У некоторых кредитных учреждений есть специальные программы защиты клиентов от мошенников и возмещения им ущерба.
- Расплачиваясь картой в магазине, следите за тем, чтобы сотрудники не уносили вашу карту с собой. Если вы в кафе хотите расплатиться картой, не позволяйте официанту уносить карту, он может считать всю информацию помощью скиммера. Поэтому требуйте, чтобы все денежные операции с картой проводились при вас.
- Тщательно проверяйте распечатанные чеки при оплате товаров картой. Поле, где прописывается сумма, не должно быть пустым.
Источник krebsonsecurity
Фото на превью mybroadband