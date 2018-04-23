В Швейцарии придумали, как выявлять опасные заболевания на ранней стадии

Тысячи человеческих жизней можно было бы спасти, если бы серьезные болезни удавалось обнаружить на ранних стадиях. И скоро это станет возможным: ученые из Швейцарии придумали простой и безопасный способ диагностики опасных недугов.

Мы в AdMe.ru надеемся, что это открытие сделает мир чуточку лучше, и поэтому спешим рассказать о нем подробнее.

Одним из тревожных сигналов при таких заболеваниях, как рак, считается гиперкальциемия —повышенное содержание кальция в крови. Швейцарские ученые создали клетки, которые темнеют при гиперкальциемии и тем самым выдают наличие опасной болезни у пациента.

В качестве эксперимента клетки были пересажены мышам: у животных, больных раком, клетки потемнели почти мгновенно, а кожа здоровых мышей не изменилась.

На основе собственных исследований профессор Мартин Фуссенеггер из Базельского университета (Швейцария) и его команда придумали биомедицинскую татуировку — специальный имплант, который вводится под кожу, не мешает жить и никак не заметен со стороны. Если в крови повышается уровень кальция, татуировка начинает вырабатывать пигмент и на коже человека появляется темное пятно.

Эта татуировка поможет распознать 4 самых распространенных вида рака:

  • рак молочной железы;
  • рак легких;
  • рак предстательной железы;
  • рак толстой кишки.

Ученые отметили, что высокий уровень кальция в крови может наблюдаться и при некоторых других серьезных заболеваниях, которые протекают бессимптомно.

Цифры говорят сами за себя: при ранней диагностике рака молочной железы шансы на выздоровление составляют 98 %. Если диагноз поставлен поздно, то только у 1 из 4 женщин есть хорошие шансы на выздоровление.

К сожалению, люди обращаются к врачам на поздних стадиях болезни, когда помочь становится намного сложнее. Поэтому так важна ранняя диагностика.

Чтобы биомедицинская татуировка могла использоваться, необходимо финансирование и дополнительные исследования на людях — это может затянуться даже на десятилетия. Но ожидание действительного того стоит — кто знает, быть может, благодаря подобным разработкам уже совсем скоро страшные болезни отступят раз и навсегда.

Фото на превью stm.sciencemag.org

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1 Комментарии
  • 23 апреля 2018
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