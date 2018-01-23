В Шотландии из магазина «уволили» дружелюбного робота. Потому что людям пиво нужно больше, чем обнимашки

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Увольнение с работы, согласитесь, малоприятная ситуация в жизни любого человека? Особенно если к делу подходил с любовью и вкладывал в него всю душу. Но если человек может после увольнения подыскать новую работу, то как же быть роботу? AdMe.ru узнал о Pepper — роботе, который потерял «работу» из-за излишней дружелюбности.

Роботы Pepper были созданы для выполнения несложных задач. Их отличительной особенностью является способность распознавать эмоции человека. Например, столкнувшись с грустным собеседником, Pepper может рассказать ему веселую шутку. А еще эти человекоподобные «машины» очень любят обнимашки. Один из таких роботов, которому дали имя Фабио, поступил на службу в шотландский супермаркет Margiotta. Он должен был подсказывать покупателям, где найти те или иные продукты.

Сначала электронный сотрудник очаровал посетителей магазина. Он шутил и предлагал объятия. Однако вскоре стало расти число недовольных работой Фабио: Во-первых, он не справлялся с поставленными задачами. На вопрос: «Где найти пиво?» — рекомендовал пройти в алкогольный отдел, и не более того.

Во-вторых, он плохо распознавал речь в условиях постоянного магазинного шума, из-за чего тратил время покупателей впустую.

Заметив, что посетители стали все чаще избегать общения с Фабио, руководство магазина решило, что для покупателей намного важнее практические рекомендации, чем шутки и объятия. Поэтому робота было решено «уволить».

В итоге Pepper отправился обратно в университет, когда-то «направивший» его в супермаркет. По словам работников магазина, несмотря на все, многие успели привязаться к дружелюбному коллеге и кое-кто даже всплакнул, когда «малыша» увозили. Хорошо, что роботы пока не умеют мстить людям, ведь у Фабио определенно были бы причины обидеться на покупателей за их черствость.

А если бы вы оказались в подобном магазине, то как бы отреагировали на такого ласкового помощника? Стали бы обниматься с роботом или бежали бы от него куда глаза глядят? Напишите об этом в комментариях.