В мире не осталось ничего удивительного. Но вот 20 фактов, которые доказывают обратное
На данный момент изучено и описано лишь 0,001 % от общего числа всех видов живых существ, а это значит, что мир таит в себе множество загадок и секретов. Может быть, поэтому знать о нашей планете все не способен никто из ныне живущих? В этой подборке мы постарались приподнять завесу над частью тайн, опутавших Землю.
AdMe.ru собрал 20 удивительных фактов, которые могут изменить ваше представление о мире.
- В Нидерландах живут самые высокие мужчины. Средний рост жителя Голландии — 183 см. А вот самые высокие женщины — латвийки. Их средний рост составляет 170 см.
- Коровы из разных уголков мира мычат по-разному. Можно сказать, что у них, как и у людей, есть свои местные диалекты.
- В Средние века серьги украшали преимущественно мужчин. Дамы в основном их не носили. И все потому, что католическая церковь запрещала прокалывать уши. А вот нарушающие законы пираты, моряки и цыгане отказываться от украшений не торопились! Мореплаватель надевал серьгу лишь после того, как побывал на одном из самых опасных мест на земле — мысе Горн, где почти круглосуточно льют дожди, а вдоль берега кочуют огромные айсберги. Такой моряк имел право на одну бесплатную кружку спиртного и даже мог закинуть ноги на стол в портовых кабаках.
- Компания «Кока-Кола» продает более 1 млрд единиц своего напитка ежедневно.
- Морские коньки — единственные животные, у которых беременеет и рожает самец.
- Кардиостимулятор — прибор, который спас миллионы жизней, — был изобретен случайно инженером Джоном Хоппсом. Ученый искал способ быстрого обогрева человеческого тела. Хопп неожиданно обнаружил, что замершее сердце может быть снова «запущено» при стимуляции электрическими импульсами. На основе его открытия был разработан первый кардиостимулятор.
- На шлемах астронавтов есть специальные приспособления, чтобы чесать нос.
- Древние греки верили, что «жизнь» человека сосредоточена в печени, а не в сердце. Именно поэтому в мифе о Прометее орел клевал печень — и за ночь она восстанавливалась, тем самым не давая Прометею умереть.
- Дельфины, птицы и крокодилы обладают способностью к однополушарному сну. Пока одно полушарие спит, другое бодрствует. А после полушария меняются.
- В 1915 году миллионер Сесил Чабб преподнес своей жене весьма странный подарок: он купил ей Стоунхендж. Жена подарок не оценила, и Чаббу пришлось передарить Стоунхендж британскому народу.
-
Существует Международная федерация игры «камень, ножницы, бумага». С 2002 года проводятся ежегодные международные чемпионаты с призовым фондом в размере $ 50 000.
- В Китае мужчинам предлагают весьма необычную услугу — ощутить на себе процесс беременности и родов. На удивление, желающих много.
- Томаты попали в Европу лишь в середине XVI века. Долгое время томаты считались несъедобными и даже ядовитыми. Европейские садоводы разводили их как экзотическое декоративное растение, а дамы украшали цветами томатов платья, шляпки и букеты. Томаты даже приняли участие в «заказном убийстве». Повар Джорджа Вашингтона пытался отравить его, подав на гарнир к жаркому помидоры, после чего покончил с собой.
- В человеческом теле находится примерно 4 г железа. Этого хватит, чтобы сделать гвоздь длиной 7,6 см.
- На самом деле стекло жидкое. А если быть более точным, то аморфное. Это промежуточное состояние между твердым и жидким веществом. А вот расплавленное стекло всегда имеет жидкое агрегатное состояние.
- Самую дорогую в мире пиццу съел далеко не олиграх или нефтяной магнат. Поедателем оказался обыкновенный программист из Флориды. Да и состав пиццы самый обыкновенный: грибы, лук, помидоры. Все дело в том, что парень был голоден, а выходить из дома за продуктами не хотелось. Вот он и потратил на пиццу 10 000 биткоинов, которые на тот момент стоили $ 50 за штуку. Теперь биткоин-сообщество отмечает 22 мая как День пиццы.
- Нидерланды не являются родиной тюльпанов. Считается, что тюльпаны появились в Северном Иране и в горах Центральной Азии аж в Х веке. В Европе тюльпаны появились лишь спустя 600 лет.
- В районе холки у кошек располагается «пучок» нервов, при пережимании которых котенок перестает двигаться. Поэтому мамы-кошки весьма безопасно переносят своих детенышей за холку.
- Известный во всем мире шрифт для незрячих людей придумал 15-летний сын сапожника Луи Брайль, который ослеп в результате травмы. За основу подросток взял «военный шрифт», который активно использовали для чтения в темноте.
- McDonald’s не только вкусный, но и образовательный. Все дело в том, что более 80 тыс. человек окончили Университет гамбургера, основанный известной сетью фастфуда. Теперь каждый из них носит гордое звание бакалавра гамбургерологии.
Какой факт поразил вас больше всего? А может быть, вы хотите поделиться своими открытиями? Тогда пишите в комментариях.
Фото на превью depositphotos, depositphotos