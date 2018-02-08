В мире не осталось ничего удивительного. Но вот 20 фактов, которые доказывают обратное

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На данный момент изучено и описано лишь 0,001 % от общего числа всех видов живых существ, а это значит, что мир таит в себе множество загадок и секретов. Может быть, поэтому знать о нашей планете все не способен никто из ныне живущих? В этой подборке мы постарались приподнять завесу над частью тайн, опутавших Землю.