В канадском университете открылась по-настоящему странная вакансия, и подходящего кандидата не нашли до сих пор
Ликуйте фанаты волшебства: преподаванию магии быть! По крайней мере так считает Карлтонский университет в Канаде, который не перестает радовать нас своими крутыми штуками. А теперь там будет свой мини-Хогвартс.
AdMe.ru спешит поделиться с вами подробностями.
Карлтонский университет ищет профессора магических исследований
На официальном сайте вуза появилось объявление о поиске преподавателя на кафедру магических исследований факультета искусств и социальных наук. Она носит имя медиамагната Аллана Слейта. Известно, что профинансировала кафедру его семья, и это неудивительно: сам Аллан начинал карьеру как гастролирующий маг.
Что требуется от соискателя?
- Докторская степень в сфере искусства и/ или любых социальных наук.
- Преподавательский и исследовательский опыт.
- Активная общественная деятельность.
- Возможность участвовать в длительных командировках.
- Способность работать в рамках нескольких дисциплин.
И как приятный бонус: контракт заключают сразу на 5 лет.
Официальная позиция Карлтонского университета по вопросу магии следующая: магия — это область знаний, которая только начинает развиваться, и ее исследование носит междисциплинарный характер. Оно включает в себя изучение таких наук, как психология, литература, история, теология, а также интернет- и массовые коммуникации.
Издание Vice узнало мнение ученых о таком необычном решении. Катерина Тосенбергер, професор кафедры английской литературы в одном из крупнейших университетов Канады, считает, что оккультизм, как ни странно, довольно популярная исследовательская тема. Ведь магия — понятие обширное, включающее в себя целый пласт явлений — от иллюзий фокусников до экзорцизма (кстати, который уже всерьез изучают в Нидерландах и Англии).
Сабина Маглиокко из Университета Британской Колумбии добавляет, что даже такие серьезные ученые, как антропологи, всерьез изучают роль магического мышления в мировоззрении цивилизаций всего мира.
Так что, если вы соответствуете всем суровым требованиям — вперед! Вдруг эта вакансия именно для вас?
Фото на превью wikipedia, warnerbros