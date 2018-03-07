В канадском университете открылась по-настоящему странная вакансия, и подходящего кандидата не нашли до сих пор

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Ликуйте фанаты волшебства: преподаванию магии быть! По крайней мере так считает Карлтонский университет в Канаде, который не перестает радовать нас своими крутыми штуками. А теперь там будет свой мини-Хогвартс.

Карлтонский университет ищет профессора магических исследований

На официальном сайте вуза появилось объявление о поиске преподавателя на кафедру магических исследований факультета искусств и социальных наук. Она носит имя медиамагната Аллана Слейта. Известно, что профинансировала кафедру его семья, и это неудивительно: сам Аллан начинал карьеру как гастролирующий маг.

Что требуется от соискателя?

И как приятный бонус: контракт заключают сразу на 5 лет.

Официальная позиция Карлтонского университета по вопросу магии следующая: магия — это область знаний, которая только начинает развиваться, и ее исследование носит междисциплинарный характер. Оно включает в себя изучение таких наук, как психология, литература, история, теология, а также интернет- и массовые коммуникации.

Издание Vice узнало мнение ученых о таком необычном решении. Катерина Тосенбергер, професор кафедры английской литературы в одном из крупнейших университетов Канады, считает, что оккультизм, как ни странно, довольно популярная исследовательская тема. Ведь магия — понятие обширное, включающее в себя целый пласт явлений — от иллюзий фокусников до экзорцизма (кстати, который уже всерьез изучают в Нидерландах и Англии).

Сабина Маглиокко из Университета Британской Колумбии добавляет, что даже такие серьезные ученые, как антропологи, всерьез изучают роль магического мышления в мировоззрении цивилизаций всего мира.