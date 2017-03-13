В Каире обнаружена колоссальная 3000-летняя статуя фараона

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Загадки древних цивилизаций волнуют ученых уже не первое столетие, но до сих пор археологи продолжают находить все новые и новые артефакты. Мы в AdMe.ru никак не смогли пройти мимо недавнего открытия — взгляните и вы на эту удивительную находку.

Совсем недавно команда из немецких и египетских археологов совершила потрясающее открытие: в трущобах Каира им удалось обнаружить 3000-летнюю статую.

Извлеченные бюст и голова статуи достигают 8 метров в длину. По предположениям ученых, она изображает легендарного фараона Рамсеса II.

Рамсес II считается одним из величайших фараонов Древнего Египта, к тому же он был известным военачальником.

Все эти годы ценный артефакт был надежно спрятан под слоем грунтовых вод.

Чтобы поднять находки на поверхность, пришлось привлечь тяжелую технику.

Здесь же нашли неполную статую фараона Сети II, внука Рамсеса II, и несколько кусков обелиска.

В настоящее время с находками работают специалисты: они планируют восстановить статую и уже в 2018 году выставить ее в Каирском египетском музее.

Местные жители также были удивлены необычной находкой и встали к раскопкам, чтобы сфотографироваться на память.

Возможно, этот потрясающий артефакт уже в скором времени расскажет новые неизвестные подробности древней цивилизации.