В Египте нашли пирамиду, построенную 37 веков назад
Совсем недавно в Египте обнаружили пирамиду, которая ранее была неизвестна науке. Об этом сообщил Махмуд Афифи, глава Департамента Министерства по делам древностей Египта.
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Руины пирамиды были обнаружены к северу от знаменитой пирамиды фараона Снофру в царском некрополе Дахшур, расположенной в 40 километрах от Каира. В настоящее время археологи пытаются определить точный размер пирамиды.
По словам ученых, найденное сооружение было первой попыткой строительства равнобедренной пирамиды. Археологами был найден проход, который вел внутрь пирамиды, а затем поднимался к поверхности земли. Также были найдены фрагмент алебастровой таблицы с иероглифами и обломки каменных блоков.
Снофру был первым фараоном Четвертой династии, известной также как «династия строителей». Все его пирамиды включали в себя погребальные комплексы, поскольку некрополь Дахшур был местом захоронения придворных и чиновников. «Ломаная» пирамида Снофру является одним из первых примеров переходного стиля в искусстве возведения пирамид. Исходный наклон граней пирамиды составлял угол в 55°, но земля под сооружением была неустойчивой, что заставляло постройку прогибаться. Поэтому строители сооружили вокруг основания корпус, который придал пирамиде изогнутую форму:
Министерство по делам древностей Египта сделало официальное заявление об открытии на своей странице в Facebook. Сообщается, что все элементы недавно обнаруженной пирамиды находятся в хорошем состоянии. Дальнейшие раскопки и изучение иероглифов помогут раскрыть все секреты древнего сооружения.
Источник Ministry of Antiquities وزارة الآثار
Фото на превью Ministry of Antiquity of Egypt
По материалам IFLscience