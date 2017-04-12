В Египте нашли пирамиду, построенную 37 веков назад

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Совсем недавно в Египте обнаружили пирамиду, которая ранее была неизвестна науке. Об этом сообщил Махмуд Афифи, глава Департамента Министерства по делам древностей Египта.

AdMe.ru спешит поделиться с вами подробностями этого открытия, благодаря которому, возможно, будут переписаны учебники истории.