В Древнем мире не было синего цвета, и он может исчезнуть снова

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Трудно вообразить, однако синий цвет в человеческой истории появился сравнительно недавно. Древние люди не знали такого понятия. Например, в «Одиссее» Гомера море было «цвета темного вина», а овцы вообще фиолетовыми. Почему же так произошло? Неужели в древности мир был другого цвета?

Мы в AdMe.ru разбираемся, что было не так с цветовосприятием древних людей и почему для человека неназванное не существует.

Впервые с вопросом древнего цветовосприятия столкнулся ученый Ульям Гладсон — он заметил странную окраску предметов в поэмах Гомера — фиолетовых овец и зеленый мед. Подсчитав все упоминания о цвете в «Одиссее», он обнаружил, что черный и белый встречались около 300 раз, красный, желтый и зеленый — не больше 30. Другие тексты той эпохи также ограничивались лишь этими цветами. Выходит, что мир древних греков был пятицветным? И да, и нет. Филолог Лазарь Гейгер продолжил дело Гладсона и выяснил, что подобная ограниченность цветов была характерна всем древним цивилизациям. Ни в исландских сагах, ни в Коране, ни в письменности Древнего Китая не было обнаружено ни одного упоминания о синем цвете. Так, например, в индуистских ведических гимнах множество раз встречается описание небес, однако ни разу не говорится об их оттенке.

Изучая памятники письменности, Гейгер также выяснил что названия цветов появлялись в языке постепенно. Вначале возникли белый и черный для определения света и тьмы, потом красный — цвет крови, а лишь потом желтый и зеленый. Нам сложно это представить, но древние цивилизации просто эволюционно в тот момент не дошли до понимания синего цвета — он не отличался от темных и зеленых оттенков. Единственной культурой, которая выделяла его среди других цветов, была египетская. Также египтяне изготавливали синюю краску, чего не делали их современники.

После теоретического обоснования гипотезы понадобилось уточнить ее экспериментально. Исследователь Гай Дойчер провел любопытный опыт. Он растил дочь, стараясь не упоминать о цвете неба, и однажды задал ей вопрос, какой оттенок она видит. Девочка не смогла ответить, небосвод был для нее бесцветным. Лишь спустя некоторое время она пришла к выводу, что он синий. Вследствие этого возникает интересный вопрос: может ли человек видеть цвет, которому нет определения? Цвет, который не назван? Отталкиваясь от этой мысли, ученый Джули Давидофф провел эксперимент в Намибии на племени химба, в языке которого нет различий между синим цветом и зеленым.

Он показал им круг с 11 зелеными квадратами, один из которых был голубого цвета. Большая часть племени не смогла найти отличий, другим же понадобилось куда больше времени, чем современному человеку с невероятно плохим зрением. Однако у химба оказалось наименований зеленого в несколько раз больше, чем в английском языке. Взглянув на 11 зеленых квадратов, один из которых немного отличался по оттенку от других, они смогли моментально назвать отличный. А вы сумеете?

Как ваши успехи? Сдаетесь? Для многих из нас это действительно нелегко.

Из этого эксперимента можно сделать вывод, что пока нет слова, определяющего цвет, нам сложно его идентифицировать. Древние люди физически могли видеть оттенки синего, однако просто не понимали, на что они смотрят. Конечно, все цвета изначально существуют в нашем мире, просто с течением времени человеческий мозг развивается и становится способен видеть и различать их. Однако если произойдет глобальная катастрофа и уровень интеллекта людей сильно упадет, человечество снова вернется к первоначальному спектру.



Открытым остается лишь глобальный вопрос: если вы видите что-то, но не знаете об этом, существует ли оно? И можете ли вы увидеть то, чему нет ни названия, ни аналогии?

Взгляните на окружающий мир! Можете ли вы представить, что не видите синего цвета, не отличаете его от зеленого?