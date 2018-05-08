Узнайте, зачем официант дает нам пробовать вино в ресторане и как себя вести, чтобы не показаться невеждой

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Вы заказываете бутылку вина, официант или сомелье приносит ее, откупоривает и предлагает вам. Похоже на страшный сон, верно? Ведь у многих людей такая ситуация вызывает неловкость: что делать дальше? Нюхать? Сделать глоток и со знанием дела причмокнуть? Почему бы вообще просто не открыть бутылку и оставить вас в покое? Если вы тоже не уверены в ответах на эти вопросы, то скорее читайте нашу статью.

AdMe.ru разобрался пошагово, для чего нам предлагают попробовать вино из только что открытой бутылки и что вообще нужно делать в таком случае, чтобы не опростоволоситься.

Шаг № 1. Официант или сомелье приносит и показывает вам бутылку

Для чего? Вам предлагают убедиться, что это именно то вино, которое вы заказывали. Ведь официанты тоже люди и могли схватить с полки по ошибке не ту бутылку. Что нужно делать? Вдумчиво прочитать этикетку, обратить внимание на год урожая.

Шаг № 2. Работник ресторана откупоривает вино и подает вам пробку

Для чего? Это делается для того, чтобы вы убедились, что пробка в надлежащем состоянии, нет неприятного запаха затхлости, плесени, грибка. Пробка чистая, и она не должна легко крошиться. Дело в том, что около 2 % вин заражены так называемой «пробковой болезнью» — ситуация, когда вырабатывается вещество, известное как ТСА, под влиянием взаимодействия растворов хлора для стерилизации пробок с пробковой плесенью. Это придает вину отталкивающий затхлый запах и неприятный вкус. Что нужно делать? Рассмотрите пробку. Некоторые люди по неопытности считают, что, понюхав пробку, можно прочувствовать нотки вина. На самом деле пытаться вдохнуть через нее аромат вина бессмысленно. Вы можете понюхать пробку, если хотите, но лишь для того, чтобы убедиться: вино точно не заражено «пробковой болезнью».

Шаг № 3. Официант наливает немного вина в ваш бокал и ждет

Для чего? Это именно тот момент, когда вы должны окончательно решить, принимаете вы вино или нет. Разумеется, для того чтобы отказаться от вина и попросить замену, у вас должны быть веские основания. Вы не можете попросить унести вино только потому, что оно оказалось не того вкуса, который вы ожидали. Однако если вино имеет неприятный запах или вкус плесени, затхлости, «мокрых полотенец» — это повод к замене напитка. Что можно сделать? Сперва уделите внимание цвету вина. Посмотрите на него на фоне контрастной белой скатерти. Полезно знать, что белое вино с возрастом становится темнее, а красное — наоборот. Попробуйте уловить оттенок вина (теплый или холодный) и его окаемки. Очень насыщенные теплые оттенки — это повод насторожиться. Отблески окаемки темно-коричневого цвета в красном вине или темно-оранжевая, морковная окаемка в белом чаще всего говорят о том, что вино уже находится на спаде.

Убедитесь, что нет осадка (кроме допустимых случаев: в натуральных сладких винах, нефильтрованных и выдержанных красных винах. Также в красных сухих винах и винтажных портвейнах присутствует так называемый винный камень). Возьмите бокал за ножку. Не трясите его. Поднесите бокал к носу, но не погружайте нос в него. Вдохните первичный аромат вина. Раскачайте бокал: «очертите» круг вином, и тогда вы услышите вторичный и третичный (если он есть) ароматы. Попробуйте вино, убедитесь, что оно не имеет дурного вкуса. Помните, что вино — непостоянный продукт, поэтому его более кислотный, чем вы ожидали, вкус — это не повод от него отказаться. Кивните сомелье, и он наполнит бокалы остальных гостей за столом.

Вот и все, теперь вы не растеряетесь, когда в ресторане официант или сомелье принесет вам бутылку вина. Эти ритуалы достаточны просты и направлены в основном на то, чтобы вы самостоятельно убедились: вино именно то, что вы заказали, и оно в полном порядке.