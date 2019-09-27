Узнайте, за кого вас принимает интернет-робот, читающий людей по лицам

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Искусственный интеллект активно внедряется в разные сферы нашей жизни, постоянно обучается и старается как можно лучше понимать нас. Так, набравший в интернете популярность сервис ImageNet Roulette проанализирует ваши черты лица по фото и скажет, кем вас видит нейросеть. Правда, интернет-робот только учится, поэтому его заключения порой могут выбить из колеи.

Мы в AdMe.ru провели через этот сервис фото знаменитостей и решили поделиться с вами наиболее интересными, на наш взгляд, результатами.

Леонардо Ди Каприо

Наоми Кэмпбелл

Брэд Питт

Леди Гага

Ирина Шейк

Илон Маск

Стивен Тайлер

Кейт Хадсон

Уилл Смит

Кэти Перри

Меган Маркл

Бенедикт Камбербэтч

Кейт Миддлтон

Джеки Чан

Скарлетт Йоханссон

Сальма Хайек