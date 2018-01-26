Узнайте, что ваши уши говорят о вас

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Давно доказано, что между определенными точками на нашем теле и внутренними органами существует неврологическая связь. Это означает, что с помощью таких точек мы можем узнать много интересного о нашем организме. Сегодня AdMe.ru собрал для вас занимательную информацию о человеческих ушах, которая поможет вам не только больше узнать о себе и состоянии своего здоровья, но и предсказать возможные будущие проблемы с ним.

Что наши уши говорят о нас? Уши могут служить способом идентификации. Когда мы рождаемся, наши уши уже полностью сформированы. Они не меняются в течение жизни, хотя мочка немного вытягивается. Это делает уши таким же хорошим способом идентификации личности, как и отпечатки пальцев.

Присутствие рецессивных или доминантных генов. Согласно исследованиям, сросшиеся с черепом мочки уха считаются рецессивным генетическим признаком, а «свободные» мочки — доминантным.

Коронарная болезнь. Присутствие на мочке уха диагональной складки говорит о возможном риске развития ишемической (коронарной) болезни сердца.

Недостаток витаминов и кальция. Очень бледные уши могут сигнализировать о дефиците витаминов и кальция в организме.

Проблемы с почками. Если ваши уши красные, то, возможно, у вас есть проблемы с почками.

Мозговые дисфункции. Если ваши уши темно-красного цвета, это может быть признаком начала потери памяти, постоянных головных болей или проблем с работой мозга. Воспаление хряща уха — специфический симптом рецидивирующего полихондрита.

Акупунктурные точки на ушах

Рефлексология (акупунктура) уха так же эффективна для снятия стресса и боли, как и рефлексология рук или ног. На ушах расположено более 200 акупунктурных точек, которые соединены с различными органами и опорно-двигательным аппаратом. Массируя эти точки, вы можете решить как физические, так и эмоциональные проблемы со здоровьем. Чтобы понять, за какой орган отвечает та или иная точка, представьте, что ухо — это ребенок в позе эмбриона (его голова — это мочка).

Акупунктурная карта уха включает в себя множество точек для стимуляции. Массируя их, вы можете решить некоторые небольшие проблемы со здоровьем, например избавиться от головной боли. При более серьезных проблемах лучше проконсультироваться с опытным специалистом по рефлексологии или врачом

Вы также можете облегчить боль в некоторых местах, если зажмете указанные точки: 1. Спина и плечи. 2. Внутренние органы. 3. Суставы. 4. Носовые пазухи и горло. 5. Органы пищеварения. 6. Голова и сердце.