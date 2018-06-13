Думаете, это фотошоп? На самом деле природе есть чем вас удивить, и мы нашли тому доказательства

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Кто-то однажды пошутил, что если человек не очень хорошо знает физику, то мир для него будет полон загадок и чудес. Но поверьте, даже если вы знаете причину того или иного явления, оно не станет от этого менее впечатляющим — достаточно посмотреть на фотографии, которые мы для вас нашли. Их авторам удалось поймать в объектив шаровую молнию, огненные столбы, радужные облака, мираж и даже такое жутковатое явление, как дымовой вихрь.

AdMe.ru расскажет о редких оптических явлениях, которые убедят вас в том, что природе не нужен фотошоп, чтобы удивлять.

Огни святого Эльма

Огни святого Эльма представляют собой особую форму коронного разряда, который возникает на острых концах высоких предметов при высокой напряженности (от 500 В/м) электрического поля в атмосфере. Такое чаще всего случается при надвигающейся грозе или зимой во время метели. Также эти огни могут появиться на обшивке самолета, попавшего в облако вулканического пепла. Свое название это явление получило из-за того, что моряки в прошлом верили, будто коронные разряды вокруг мачт сулят им благополучное путешествие, и поэтому они назвали их в честь своего покровителя — святого Эльма (он также известен как Эразм).

Глория

Оптическое явление в облаках под названием «глория» (gloria) в переводе с латинского означает «украшение». И свое название глория полностью оправдывает. Ее радужные кольца возникают из-за дифракции света, ранее уже отраженного в каплях облака так, что он возвращается от облака в том же направлении, по которому падал. Наблюдать данное явление можно на облаках, расположенных напротив источника света, при этом вы должны находиться в воздухе, на горе или, как на фото, на высоком мосту, а источник света (солнце или луна) должен быть за вашей спиной.

Шаровая молния

В отличие от большинства других природных явлений, однозначная причина появления шаровой молнии так до сих пор и не найдена. Согласно самому распространенному мнению, она представляет собой явление электрического происхождения, особый вид молнии в форме шара, который появляется в штормовую погоду и движется по непредсказуемой траектории. Некоторые ученые считают шаровую молнию проявлением фосфенов (зрительных ощущений, возникающих без воздействия на глаз света) — иными словами, галлюцинацией, другие же и вовсе отрицают ее существование. Тем не менее нельзя игнорировать многочисленные свидетельства очевидцев, которые столкнулись с этим редким явлением, сфотографировали его или даже сняли на видео — такое вряд ли можно проделать с галлюцинацией.

Гало

Гало представляет собой светящееся кольцо вокруг источника света — солнца, луны или даже уличных огней. Вызывается это явление ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5–10 км. Отраженный этими кристаллами свет разлагается в спектр, что придает гало радужный вид. Существует множество разновидностей гало в виде кругов и дуг — возможно, вы и сами наблюдали одну из них в ясную морозную погоду.

Огненные столбы

Световые (или огненные) столбы — это довольно редкий вид гало, который, как и все прочие его виды, возникает из-за преломления кристаллов льда. Как правило, увидеть эту «зимнюю радугу» можно лишь при очень сильных морозах.

Радужные облака

Наблюдать эту красоту можно в том случае, если солнце скрывается за плотными облаками, а рядом находится еще одно, менее плотное облако, например высококучевое или перистое. При определенном положении солнца это облако может окраситься в радужные цвета из-за того, что лучи света разных длин волн отклоняются особым образом, и в результате свет этих волн приходит к наблюдателю с разных направлений. Обычно цвета имеют пастельный оттенок, но иногда могут быть и очень яркими.

Мираж

Мираж представляет собой преломление потоков света на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. При этом оптическом явлении человек может наблюдать не только реально видимый отдаленный объект, но и его отражение в атмосфере. Существует несколько видов миражей, например нижний, который вы можете наблюдать на фото выше. Он выглядит как блестящая гладь воды в пустыне, хотя на самом деле является всего лишь отражением неба над перегретой песчаной поверхностью. Верхние же миражи более распространены в полярных регионах, где есть большие ровные льдины. Возможно, именно благодаря этому эффекту жители Исландии узнали о существовании Гренландии.

Фата-моргана

А это редкое оптическое явление состоит сразу из нескольких форм миражей. При этом отдаленные объекты повторяются многократно и с разнообразными искажениями — примерно так, как на этом фото из Австралии. Именно из-за своего необычного характера явление и получило свое название — в честь морской феи Морганы, которая, по преданиям, живет на морском дне и насылает на путешественников призрачные видения. Но на самом деле тут нет ничего мистического: фата-моргана возникает в тех случаях, когда из-за разницы температур в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения.

Эффект Новой Земли

Еще один вид миража, о котором стоит рассказать отдельно. Он наблюдается в полярных широтах (как в Арктике, так и в Антарктике), и суть его заключается в том, что он создает иллюзию восхода солнца до того, как тот происходит фактически. В зависимости от условий, солнце при этом явлении выглядит как линия или четырехугольник. Причина эффекта Новой Земли заключается в отражении и искривлении солнечных лучей в слоях атмосферы, из-за чего кажется, что солнце находится выше, чем оно есть на самом деле. Как нетрудно догадаться, свое название явление получило потому, что впервые его наблюдали именно на Новой Земле. Произошло это во время экспедиции Баренца 24 января 1597 года, когда ее участники увидели солнце за 2 недели до конца полярной ночи.

Дымовой вихрь