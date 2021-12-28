Угадаете ли вы названия 10 цветов, которые мы привыкли называть «красный», «розовый», «желтый»?

Все мы знаем такие цвета, как красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый, коричневый, серый, черный и белый, с малого возраста. Но мир их оттенков настолько широк, что сложно представить, как выглядят и называются даже некоторые из них. Наверняка немногие сразу скажут, на что похож цвет грандис и похожи ли друг на друга розовая марена и розовый щербет.

Мы в AdMe.ru изучили, какие же оттенки существуют у привычных нам цветов, и предлагаем вам угадать их не самые обычные названия.

Бледно-лавандовый или цвет глицинии?

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Совсем недавно, еще в VIII веке, оттенки фиолетового были королевскими цветами. Одежду в таких тонах носили аристократы и богачи. А все потому, что качественная фиолетовая ткань была дорогой и недоступной для обычных людей.

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Апельсиновая корка, желтый кадмий, шардоне, грандис — все это разновидности оранжевого. А вот золотой песок — это оттенок из семейства желтых цветов, смешанный с оранжевым. А грандис — смесь оранжевого и коричневого цветов.

Пещерный розовый или лавандово-розовый?

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Розовый впервые был использован в качестве названия цвета в конце XVII века. И у него, как и у всех, существует множество оттенков, например вишневый, цвет сахарной ваты и многие другие. Согласно опросам, оттенки розового ассоциируются с обаянием, обходительностью, мягкостью, женственностью и романтичностью.

Темный весенне-зеленый или артишок?

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Оттенки зеленого с точки зрения психологии действуют успокаивающе. Основные ассоциации, которые они вызывают, это природа, жизнь, здоровье, молодость. А раньше зеленый был цветом зажиточных людей — купцов, банкиров и дворян.

Светлая слива или аметистовый цвет?

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Сливовый оттенок представляет собой смесь фиолетового и бордового. Этот цвет сам по себе очень практичный, потому что хорошо сочетается с разными тонами кожи, будь то бледный или смуглый.

Светлое золото или банановый желтый?

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Желтый, пожалуй, один из самых ярких и жизнерадостных цветов из всех. Психологи считают, что его оттенки улучшают настроение, дарят надежду, счастье, бодрость. Но с его разными тонами следует быть осторожнее: теплые (золотистые, оранжево-желтые) хорошо сочетаются с загорелой кожей, а менее яркие (лимонно-желтый, горчичный) — с менее загорелой.

Пфальцский-пурпурный или баклажанный?

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Оттенки фиолетового являются одними из самых сложно воспринимаемых, а все потому, что редко встречаются в природе. Так, например, светлые оттенки кажутся более беззаботными. А более глубокие пурпурные оттенки успокаивают нервную систему, позволяют сосредоточиться.

Голубая хоста или пыльный бирюзовый?

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Оттенки бирюзы — это цвета где-то между голубым и зеленым. Первое их упоминание появилось ближе к концу XVI века. Этот оттенок универсален и хорошо смотрится на обладательницах как светлых, так и темных волос и кожи.

Тускло-розовый или розовый щербет?

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Впервые розовый цвет был обозначен в XVII веке греческим ботаником, розовыми он назвал взъерошенные края гвоздик. А в XVIII веке светлые оттенки розового стали модными и считались признаком аристократизма. Ассоциации розовый вызывает самые разные, среди них — нежность, мягкость, что-то связанное с детством, женственность и романтичность.

Розовая марена или цвет раскаленной лавы?

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Оттенки красного поражают своим разнообразием, и у каждого тоже есть свое название: цвет гренадина, паприка, цвет отцветшей розы и множество других. Именно цвет красной охры был одной из первых красок, которую начали использовать люди. Многие воспринимают красный цвет как доминирующий.