Учительница хотела показать детям, почему так важно мыть руки, и провела очень убедительный научный эксперимент

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Педагоги дают детям знания и порой делают это настолько эффективно, что результат заставляет задуматься очень многих. Американская учительница Джарали Эннис Меткалф смогла добиться такой реакции с помощью одного простого научного проекта, который реализовала с учениками начальной школы, когда началась очередная эпидемия гриппа. Джарали решила показать детям, почему так важно мыть руки с мылом.

Мы в AdMe.ru считаем, что настолько показательный эксперимент должно увидеть как можно больше людей, поэтому делимся его итогами с вами.

Джарали хотела продемонстрировать детям, как важно соблюдать правила гигиены. Для этого учительница положила 5 кусков хлеба, отрезанных от одной буханки, в пакеты для сырого мяса, потому что их можно плотно закрыть. Из-за консервантов в хлебе эксперимент занял больше времени, чем ожидалось: 3–4 недели. Один кусок никто не трогал, трех коснулись все дети в классе по очереди. Остался еще 1 ломоть.

Этим хлебом протерли все ноутбуки в классе

После завершения проекта руководство школы решило регулярно дезинфицировать компьютеры, которыми пользуются дети во время занятий.

Хлеб, который никто не трогал

Так выглядел в конце эксперимента контрольный ломоть, который никто не трогал. Его просто переложили из упаковки с остальным хлебом в отдельный пакет.

Этот кусок трогали немытыми руками

Этот — руками, вымытыми с мылом

Перед тем как коснуться 5-го куска, школьники обработали руки антибактериальным средством

Очевидно, что достойной заменой мылу антибактериальные средства считать нельзя. Их можно использовать только в крайнем случае. Выводы из эксперимента сделали не только взрослые, которые стали уделять больше внимания чистоте гаджетов, но и дети, которым наглядно показали, почему важно часто мыть руки с мылом. Эта предосторожность особенно актуальна сейчас, когда легко заразиться, например гриппом.

Желающие могут самостоятельно узнать, насколько чисты их руки, по этой инструкции. Мы считаем, что такой научный опыт стоит проводить даже в детских садах. А какой эксперимент больше всего запомнился вам во время учебы в школе?