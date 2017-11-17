Ученым всегда есть чем удивить. Они рассказали об этих 11 вещах то, что мы никак не ожидали услышать

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Наука не стоит на месте и не перестает удивлять нас неожиданными открытиями. AdMe.ru собрал самые интересные факты из разных областей за последний год, которые вы могли пропустить.

1. Песни китов похожи на джаз

Исследователи из Университета Калифорнии в Мерседе разработали специальный метод для анализа и сравнения различных звуков — от человеческой речи до громыхания грозы. Результаты показали, что язык китов по структуре аналогичен джазовым композициям, а звуки грозы напоминают классические симфонии.

2. Ученые нашли самую привлекательную часть тела у женщин

Группа европейских ученых установила: чем сильнее женщина выгибает поясницу, тем больше взглядов она приковывает к себе. В ходе эксперимента мужчинам показывали разные трехмерные модели женской фигуры и просили оценить степень их привлекательности. В это время ученые следили за реакцией зрачков испытуемых. Изгиб спины оказался самым притягательным местом.

3. Кости научились делать из полиэтилена

Исследователи из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали материал, на основе которого можно создавать износостойкую и безопасную замену костям, суставам и мышцам. Трудно поверить, но из полиэтилена, который ассоциируются с пакетами из супермаркета, будут делать самые качественные протезы.

4. Птицы работают «нянями» в расчете на наследство

Ученые заметили, что некоторые моногамные птицы, вместо того чтобы «заводить детей», помогают ухаживать за чужими. Делают они это в расчете на наследство: после того как птенцы вырастали и улетали в поисках нового дома, права на оставленную территорию переходили к «нянькам». Видимо, птицы умеют выстраивать коммерческие отношения.

5. Летающие мотоциклы и автомобили

Летающий мотоцикл Scorpion-3 уже сейчас используется полицейскими Дубая. На очереди летающий автомобиль, обладающий способностью к вертикальному взлету и посадке. Возможно, в будущем у нас появится шанс победить пробки.

6. У рыб обнаружили эмоции

Международная группа ученых впервые доказала, что у рыб возникают эмоциональные состояния в ответ на внешний раздражитель. В ходе исследования ученые подвергали рыб различным стрессам и измеряли уровень гормонов.

7. Найдена гигантская планета, ставящая науку под сомнение

Ученые нашли самую крупную планету во Вселенной из тех, что известны людям. Газовый гигант под названием NGTS-1b опровергает существующую теорию образования планет, потому что согласно ей найденной планеты не могло существовать. Ученые в растерянности, кажется, у Вселенной для нас еще куча сюрпризов.

8. Создан взрывоустойчивый костюм

Российские ученые разработали настоящий костюм супергероя — в нем не страшно пройти даже по минному полю. Не поверите, но тест-драйв костюма проводила хрупкая рыжеволосая девушка. Совсем как в голливудском фильме.

9. Человеческая слюна заживляет раны

Чилийские ученые доказали, что пептид гистатина-1 в человеческой слюне помогает ранам быстро заживать. Хотя мы в детстве и так это знали. Возможно, скоро это вещество будут применять в медицине.

10. Ученые открыли секрет вечной молодости

Исследователи из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна обнаружили, что у подопытных мышей с возрастом в гипоталамусе образовывалось вялотекущее новообразование, и если его удаляли, то процессы старения замедлялись. Исходя из этого они пришли к выводу, что для торможения процесса старения не обязательно обновлять стволовые клетки по всему телу, достаточно сделать это в гипоталамусе.

11. У растений есть чувства

Европейские ученые заявили, что деревья чувствуют и боятся слюны животных. Мало того, растения начинают сопротивляться и активно вырабатывать танины, чтобы отбить аппетит у косуль. После у деревьев активируются гормоны роста, которые позволяют компенсировать ущерб. Шах и мат, вегетарианцы.