Ученые выяснили, в каком возрасте мы навсегда забываем свое детство

Всем знакомо выражение «дети впитывают информацию, как губка». Но если это действительно так, почему нам так сложно вспомнить первые и ранние годы жизни?

AdMe.ru собрал для вас информацию, которая проливает свет на этот вопрос.

Как меняется память в зависимости от возраста

Почему так происходит

Существует такое явление, как детская амнезия: оно возникает примерно в возрасте 7 лет, когда мы начинаем забывать события своего раннего детства.

Это необходимо для здорового функционирования памяти у взрослых. Дело в том, что часть мозга, отвечающая за формирование памяти, устанавливает своеобразный «баланс для сохранения», в результате которого человек не только записывает новую информацию, но и очищает память от ненужных воспоминаний для дальнейшего процесса записи.

Поскольку события, имевшие место в детстве, могут продолжать влиять на наше поведение еще долго после того, как мы о них забываем, некоторые психологи полагают, что они наверняка остаются в нашей памяти. Именно поэтому у большинства людей завеса над воспоминаниями приподнимается в разном возрасте. К примеру, некоторые люди помнят, что с ними было в 2 года либо в 5 лет, но при этом у многих не сохранилось воспоминаний вплоть до возраста 7–8 лет.

При этом стоит быть осторожным с воспоминаниями, так как наш разум может поймать память в ловушку. В 1980-е годы Элизабет Лофтес, психолог из Калифорнийского университета в городе Ирвайне (США), провела любопытный эксперимент: она набрала добровольцев для исследования и сама начала «подбрасывать» им ложные воспоминания. И почти треть испытуемых попалась в расставленную ловушку: некоторые даже умудрились вспомнить «подброшенные» события во всех подробностях.

Поэтому не следует доверять всем нашим детским воспоминаниям — не исключено, что мы просто представили их по чьим-то рассказам и поверили в существование событий, которые никогда с нами не происходили.

По материалам the telegraph, bbc, scientificamerican, livescience

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  • 5 апреля 2017
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