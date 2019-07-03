Ученые выяснили, что время года, в которое вы родились, влияет на ваши здоровье и характер

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Люди издавна хотели верить во что-нибудь волшебное, поэтому обращались к гадалкам, астрологам и шаманам. И хотя ученые давно доказали, что предсказания по звездам не работают, нам все равно любопытно, как дата рождения влияет на нашу личность. Оказывается, такое влияние есть, правда, звезды и магия здесь ни при чем.

AdMe.ru против антинаучных течений вроде астрологии или нумерологии. Однако целая серия научных исследований подтверждает, что сезон рождения оказывает воздействие на характер и здоровье человека.

Как у нас возникает желание верить в гороскопы и почему этого делать нельзя

Анджелина Джоли и Рассел Брэнд родились в один день — 4 июня 1975 года.

Людям нравится думать, что они уникальны. А день рождения — это что-то, что чуточку выделяет нас из общей массы. Психологи называют эту особенность человеческого мозга позитивной иллюзией, или иллюзией уникальности. Однако нам приятно встретить кого-то такого же «особенного», как мы сами. Поэтому люди стремятся к объединению в группы по знакам зодиака или дню рождения. В начале ХХ века стала популярной теория астрологических близнецов: по идее ее авторов, люди, которые родились в один день, должны иметь схожие черты характера или даже внешности. Серьезные ученые при слове «астрология» кривятся, как от лимона. Однако в 1958 году начался масштабный эксперимент: на протяжении многих лет психологи изучали группы людей, родившихся в один день. И... не нашли почти никаких совпадений. Дата рождения не делает нас похожими друг на друга. Совсем другое дело — время года, в которое вы появились на свет.

Исследования начались с изучения шизофрении

Как-то ученые заметили, что люди, страдающие шизофренией, чаще рождаются в январе, феврале и марте. Такая же ситуация с биполярным расстройством: у зимних и весенних именинников самые высокие шансы заполучить эту болезнь. И тогда люди науки подумали, а почему бы не выяснить, как дата нашего рождения влияет на судьбу и характер. Сначала биохимики по привычке принялись за мышей и доказали, что потомство, рожденное зимой, когда солнечного света почти нет, получается менее активным и имеет плохие пищевые привычки (переедает или жует все, что попадет в лапы). К тому же ген, который регулирует суточные ритмы, у зимних мышат работал хуже, чем у летних. Вдохновившись результатами, ученые взялись за людей. По мнению этих исследователей, ваш характер и предрасположенность к болезням во многом зависят от того, в какое время года вы родились. Все дело в гормонах, которые вырабатывает наш организм. В мозге человека есть нейромедиаторы — специальные вещества, которые осуществляют передачу нервных импульсов. Среди них серотонин — «гормон счастья». Если вы родились зимой, ранней весной или осенью, то счастья вам будет вечно мало. По крайней мере с биохимической точки зрения. И это влияет на жизнь и здоровье гораздо сильнее, чем нам кажется. Для удобства мы разделили все исследования ученых на 4 сезона: зима, весна, лето, осень. Попробуйте сравнить результаты исследований со своим характером.

Зима (22 декабря — 20 марта)

Склонность к сезонному аффективному расстройству (САР). Из-за низкого уровня серотонина и дофамина зимой хочется завернуться в плед, лежать на диване и пить какао. Психологи говорят, что склонность к сезонной хандре передается по наследству. Если мать во время беременности испытывала симптомы САР (сонливость, подавленность, снижение мышечного тонуса), то и ребенок может их унаследовать.

Из-за низкого уровня серотонина и дофамина зимой хочется завернуться в плед, лежать на диване и пить какао. Психологи говорят, что склонность к сезонной хандре передается по наследству. Если мать во время беременности испытывала симптомы САР (сонливость, подавленность, снижение мышечного тонуса), то и ребенок может их унаследовать. Предрасположенность к лишнему весу. Профессор Филлипс установил, что мужчины, рожденные зимой, имеют склонность к ожирению. У женщин, кстати, такой особенности нет. По теории, воздействие низких температур в самом начале жизни настраивает организм на накопление жировой ткани.

Профессор Филлипс установил, что мужчины, рожденные зимой, имеют склонность к ожирению. У женщин, кстати, такой особенности нет. По теории, воздействие низких температур в самом начале жизни настраивает организм на накопление жировой ткани. Низкий уровень конформности (податливости). Зимне-весенние именинники меньше зависят от мнения окружающих.

Зимне-весенние именинники меньше зависят от мнения окружающих. Флегматичный темперамент. Люди, которые родились зимой, обычно спокойны, обстоятельны и не подвержены резким сменам настроения.

Весна (21 марта — 21 июня)

Подверженность шизофрении. У людей, рожденных весной, риск стать шизофреником выше на 11 %, чем у всех остальных. Ученые считают, что во всем виноваты вирусы: зимой и весной заболеть проще простого. А заболевание беременной женщины может негативно влиять на плод и вызывать склонность к психическим недугам. Так, по одной из теорий, шизофрения коррелирует с вирусом Коксаки.

У людей, рожденных весной, риск стать шизофреником выше на 11 %, чем у всех остальных. Ученые считают, что во всем виноваты вирусы: зимой и весной заболеть проще простого. А заболевание беременной женщины может негативно влиять на плод и вызывать склонность к психическим недугам. Так, по одной из теорий, шизофрения коррелирует с вирусом Коксаки. Особенности роста . Австрийский антрополог провел большое сравнительное исследование и выявил любопытную закономерность: самые высокие люди рождаются в апреле, а самые малорослые — в октябре. И снова во всем виноваты гормоны: мелатонин, который вырабатывается под воздействием солнечного света, влияет на гормоны роста.

. Австрийский антрополог провел большое сравнительное исследование и выявил любопытную закономерность: самые высокие люди рождаются в апреле, а самые малорослые — в октябре. И снова во всем виноваты гормоны: мелатонин, который вырабатывается под воздействием солнечного света, влияет на гормоны роста. Лучше учатся в школе. Дети, которые родились весной и ранним летом, быстрее учатся читать и считать. Так думают американские ученые.

Дети, которые родились весной и ранним летом, быстрее учатся читать и считать. Так думают американские ученые. Риск заполучить рассеянный склероз (РС) выше. Конечно, это заболевание не возникнет просто из-за того, что вы родились весной. Однако самый высокий процент больных РС наблюдается именно среди таких людей.

Конечно, это заболевание не возникнет просто из-за того, что вы родились весной. Однако самый высокий процент больных РС наблюдается именно среди таких людей. Способность к управлению гневом. Японские ученые провели исследование среди детей и выяснили, что весенние именинники более спокойны и миролюбивы.

Лето (22 июня — 22 сентября)

Среди них больше левшей. 40 % всех левшей рождается в период с марта по июль. Ученые не знают, почему так происходит.

40 % всех левшей рождается в период с марта по июль. Ученые не знают, почему так происходит. Чаще становятся совами. Люди, которые родились летом, ложатся спать позже и во сне проводят меньше времени. Наши внутренние часы настраиваются с самого раннего возраста, а летом солнце светит дольше, и привычка не спать остается на всю жизнь.

Люди, которые родились летом, ложатся спать позже и во сне проводят меньше времени. Наши внутренние часы настраиваются с самого раннего возраста, а летом солнце светит дольше, и привычка не спать остается на всю жизнь. Они счастливы и уверены в себе . По результатам опроса, люди, которые родились летом, более оптимистичны и считают себя счастливчиками.

. По результатам опроса, люди, которые родились летом, более оптимистичны и считают себя счастливчиками. Риск заболевания диабетом 1-го типа. Одно из шведских исследований подтвердило, что у детей, рожденных в августе, чаще развивается это аутоиммунное заболевание. А американские исследователи не согласны со своими коллегами. Кому верить? Лучшая тактика — вести здоровый образ жизни, не нервничать и не принимать изыскания ученых слишком близко к сердцу.

Осень (23 сентября — 21 декабря)

Долгожители. Если вы родились осенью, то вероятность побить все рекорды долгожителей у вас выше.

Если вы родились осенью, то вероятность побить все рекорды долгожителей у вас выше. Пищевая аллергия. Зато вероятность получить какую-либо аллергию у людей, родившихся осенью, тоже выше. Возможно, так происходит из-за дефицита витамина D в младенчестве.

Зато вероятность получить какую-либо аллергию у людей, родившихся осенью, тоже выше. Возможно, так происходит из-за дефицита витамина D в младенчестве. Самый низкий уровень депрессии. Ученые до сих пор не разобрались, как это работает. Возможно, причина в том, что на поздних сроках беременности матери осенних именинников ели много фруктов и овощей, а значит, получали необходимые витамины. К тому же до волны вирусных заболеваний еще далеко и отрицательное воздействие на плод ниже. Но те, кто родился с сентября по декабрь, почти не впадают в депрессию и реже страдают биполярным аффективным расстройством.

Заключение