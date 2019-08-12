Ученые выяснили, что гаджеты уже успели повлиять на строение нашего скелета

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Американские ученые выяснили, что в среднем мы проводим, глядя на экраны смартфонов, 145 минут в день, а касаемся их почти 3 тыс. раз за сутки. Их австралийские коллеги решили узнать, как гаджеты влияют на наше здоровье, и были изумлены результатами исследования.

Мы в AdMe.ru узнали об итогах эксперимента и теперь стараемся реже использовать свои телефоны.

В исследовании приняло участие 218 человек в возрасте от 18 до 30 лет. У 41 % из них на рентгеновских снимках доктор Дэвид Шахар обнаружил костяной отросток на затылке. Притом что увеличенным считать этот нарост было решено начиная с 10 мм, у 10 % всех участников необъяснимый бугор выступал более чем на 20 мм, а максимальная его длина составляла целых 35,7 мм у мужчин и 25,5 мм — у женщин.

В ходе второго исследования ученые привлекли к эксперименту 1 200 человек в возрасте от 18 до 86 лет. Его результаты показали, что отросток чаще встречается у молодых людей. Поэтому доктор Шахар и его коллега Марк Сейер выдвинули гипотезу, что такое повреждение костей образуется из-за неправильной осанки. Из-за неестественного наклона вперед вес головы распределяется иначе и создается давление на место крепления мышц к черепу. В связи с этим происходят изменения в костях и сухожилиях. Сам нарост, по словам ученых, опасности не представляет, главной проблемой является искривленный позвоночник, который может спровоцировать другие нарушения в организме.

Доктор Шахар говорит, что отростки будут становиться все больше с каждым поколением. Однако некоторые ученые и информационные издания не согласны с заявлениями исследователей и ставят под сомнение результаты экспериментов. Кто в этом вопросе прав, вероятно, покажет только время.

Сколько времени вы проводите, наклонившись над своими смартфонами и планшетами? Готовы ли вы сократить его хотя бы немного, если это благоприятно скажется на вашем здоровье?