Ученые выяснили, что голодание продлевает мышам жизнь на 30 %. А что насчет людей?

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Все мы знаем, что переедание не ведет ни к чему хорошему. Однако тут не все так просто. Неизменно возникают вопросы: «А сколько есть?», «А как это работает?» И самый интригующий: «Что делать, если есть много все равно хочется?» На них мы и попытаемся ответить.

Сегодня в AdMe.ru мы раскрываем один из секретов долгой жизни. С научной точки зрения, конечно.

При переедании организм потребляет больше калорий, чем тратит, и их остатки откладываются в виде жира. Если такое случается часто, это приводит к ожирению, а оно — к букету заболеваний. Однако что происходит, когда организм, наоборот, не доедает? Еще в начале XX века было обнаружено, что животные, которые едят меньше, живут дольше, чем их соплеменники, которые соблюдают идеальный баланс: пища = энергия. Таким нехитрым способом удалось до 30 % продлить жизнь многих особей, от червей до обезьян.

А с людьми это тоже работает?

Войны XX века обеспечили нас данными, которые никто преднамеренно не заказывал. Во время Первой мировой войны жители Копенгагена испытывали дефицит пищи в течение 2 лет: они вынуждены были есть меньше, чем в мирное время. Казалось бы, это должно привести к упадку численности населения, однако после окончания боевых действий было подсчитано, что смертность сократилась на 34 %. В период Второй мировой войны жители Норвегии были ограничены в еде — количество смертей, вызванных болезнями систем кровоснабжения, сократилось на 30 %. В непредвиденном эксперименте участвовал и японский остров Окинава. Долгожителей на нем было в 5 раз больше, чем в цивилизованных странах и даже чем в других районах Японии. Оказалось, что рацион жителей (рыба, соя и фрукты) содержит меньше калорий, чем в других уголках глобализованного мира, особенно в США. Однако в 60-х американские солдаты привезли на остров культуру фастфуда, так что новому поколению рассчитывать на долгие годы жизни уже не приходится.

Есть мало — это сколько?

Самое главное — не путать ограничение в еде с радикальным голоданием или недоеданием. Ученые говорят о сокращении рациона только на 20–30 %. То есть человек должен на 100 % потраченной энергии потреблять около 70 % калорий. Логичный вопрос: как не заканчиваются силы при таком графике? Ниже мы расскажем о том, что организм просто начинает использовать ресурсы эффективнее. Тут вступает второе правило — сбалансированность рациона. Он должен включать в себя белки, жиры, углеводы, витамины и т. д. Очень важно строго придерживаться этих двух правил. Например, участники проекта по воссозданию условий голодания во Второй мировой войне потребляли на 40 % меньше пищи (в среднем 1 800 калорий в день, а тратили при этом 3 000 калорий в день). В этом случае их состояние, наоборот, ухудшалось — появились слабость, отеки и депрессия. Отдельное слово стоит сказать о людях, которые выдержали такие страшные вещи, как 872 дня блокады Ленинграда. Это совсем не то, что мы подразумеваем под «есть меньше». Это суровый голод, который приводит к смерти, а на жизнь чудом выживших накладывает мощный отпечаток. В рационе блокадников и речи не было о каких-либо полезных веществах, не говоря уже об их балансе. Это экстремальная ситуация, которая, мы надеемся, больше никогда не повторится.

Также ни в коем случае не являются полезными такие психические заболевания, как анорексия. Они разрушают тело и разум и являются жуткими последствиями ценностей массовой культуры.

Актриса Лили Коллинз в юности страдала анорексией. Сейчас она является сторонницей полноценного питания и здорового образа жизни.

Как понять, сколько мы тратим энергии?

Так как лабораторные исследования нам тут недоступны, можно отталкиваться от собственного чувства насыщения. Проследите, сколько еды вам нужно, чтобы перестать чувствовать голод, и уберите 20 %. Так вы получите баланс, который нужно соблюдать, если вы решили влезть в шкуру японского долгожителя. Чтобы сократить количество потребляемых калорий, лучше всего начать с углеводов. Кроме того, что мы и так едим их очень много, при переизбытке глюкозы дыхание клеток в организме человека может уменьшаться, что делает их более уязвимыми. С белками и жирами таких проблем нет. Совсем исключать углеводы из рациона ни в коем случае нельзя.

Как это работает на продление жизни?

Это будет нелегко объяснить, но мы попробуем. Ограничение калорий приводит клетку в режим боевой готовности. Когда клетке не хватает глюкозы, ей приходится активно дышать. При дыхании выделяется большое количество реактивных форм кислорода, они отравляют клетку, тем самым нанося ей повреждения. Это называется окислительный стресс. Если стресс серьезный, клетка умирает. Если слабый, то клетка мобилизует все свои ресурсы, чтобы с ним справиться. Для этого она производит антиоксиданты, которые нейтрализуют реактивную форму кислорода, + переваривает собственные белки и органеллы, что позволяет избавиться от повреждений, + начинают работать гены, отвечающие за выживание и продление жизни клетки. К следующим стрессам клетка подходит более подготовленной и живет дольше. А если это происходит в каждой клетке, значит, и во всем организме в целом. Также при сокращении пищевого рациона уменьшается вероятность диабета (у голодных клеток усиливается чувствительность к инсулину, который стимулирует захват сахара из крови). Также ограничение в пище «бьет» не только по здоровым клеткам, но еще и по опухолевым. У раковых клеток изменяется обмен веществ, а значит, уменьшается вероятность выживания опухоли.

Что делать, если есть меньше не получается?

На самом деле тут играет роль только один фактор — ваша воля. Невозможно найти никаких других выходов, кроме того чтобы просто меньше есть. Бывает очень полезно изменить свои пищевые привычки в корне — вернитесь к тому моменту, когда вы себе позволили есть больше, чем нужно, и измените это. Представьте себя другим человеком — легким и здоровым, который проживет очень долго с меньшими рисками заболеть. Неужели не прекрасно? Привычка никогда не должна тяготить вас. Она должна идти изнутри, как продолжение вашей личности.

Чувствуете в себе силы встать на одну тропу с долгожителями острова Окинава?