Ученые, возможно, поняли, как остановить старение. Ждем таблетку вечной молодости

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Истории об эликсире молодости и философском камне волновали умы на протяжении многих столетий. В наш век науки мы наконец-то выяснили, что старение определяется генами, и единственное, что мы можем сделать, — смириться. Но австралийский ученый и исследователь Дэвид Синклер считает, что старение — это болезнь, которую можно лечить.

Нам в AdMe.ru всегда любопытно, что происходит в мире науки, и новость об исследовании, которое может замедлить процесс старения, позволить людям дольше оставаться здоровыми и счастливыми, конечно же, нас обрадовала.

А он вообще стареет?

As I approach 50, I appreciate the people who have reached out to tell me that I look younger than my age.

What's my secret? Diet? Exercise? Longevity molecules?

Nope: Old photos. pic.twitter.com/3Cvweer9nF — David Sinclair, PhD AO (@davidasinclair) November 29, 2018

Уважаемому австралийскому ученому Дэвиду Синклеру скоро исполнится 50. У него нет ни одного седого волоса, несмотря на то, что он очень много работает и не занимается спортом. Если верить многочисленным генетическим тестам, его биологический возраст всего 31 год.

Антивозрастные молекулы — сказка или реальность?

Его труды посвящены антивозрастным молекулам, которые, как он утверждает, увеличат продолжительность жизни людей на 10 лет и позволят дольше быть здоровыми. Он говорит, что его мать, справившись с раком легких, продлила себе жизнь на 20 лет, просто принимая молекулы, которые он ей давал. 79-летний отец Синклера также их принимал в течение многих лет, наслаждаясь при этом рафтингом и походами. Его жена, коллеги и даже собаки употребляют «волшебные» молекулы, и эффект положительный.

Старение — процесс, поддающийся лечению

Синклер заявляет, что старение — это болезнь, которую можно лечить. Правительство не признает старение заболеванием и не может одобрить таблетки для его лечения. Исследователь хочет, чтобы Австралия стала первой страной в мире, которая признает старение состоянием, поддающимся лечению. Но, пока этого не произойдет, фармацевтические и биотехнические компании не могут начать разработку лекарств от этого заболевания. Они могут только производить медицинские препараты для борьбы с возрастными болезнями и пытаться поддерживать здоровыми определенные органы.

Перепрограммирование генов

Hanging out with Bjarke Ingels at the lab Harvard. Why would a world-famous architect and a scientist who studies aging work together to change the world? Stay tuned to find out. #architecturaldigest #healthspan #HealthyLiving pic.twitter.com/qrOq7tTsUV — David Sinclair, PhD AO (@davidasinclair) February 6, 2019

Многие люди уже приняли тот факт, что старение «запрограммировано» в нашей ДНК, но Синклер в это не верит. По его мнению, молекулы эпигенома посылают особые химические сигналы нашему геному, которые ведут к старению. Спустя годы он пришел к выводу, что вместо замены и редактирования генов мы можем замедлить старение, отдавая приказания генам эпигенома.

Биологический стресс — это секрет юности

С возрастом гены в наших клетках меняются и начинают дегенерировать, из-за этого мы стареем. Если стимулировать особый класс протеинов, который называется «сиртуины», он «выключает» некоторые гены, ускоряющие процесс старения. Это вызывает биологический стресс и вынуждает тело тратить энергию на восстановление здоровья.

Как спровоцировать биологический стресс?

Раньше никто и не предполагал, что у млекопитающих можно найти сиртуины. Позже были открыты их свойства, и ученые обнаружили, что сиртуины активизируются, если потреблять меньше калорий и увеличивать повседневную физическую активность. Дальше они должны были выяснить, как стимулировать сиртуины и получить эффект стресса без его активации и напряжения силы воли. Следующим большим открытием были молекулы ресвератрола, который можно найти в кожице винограда и небольших дозах красного вина. Синклер обнаружил, что ресвератрол в больших количествах активизирует сиртуин у лабораторных мышей.

Ключевая молекула

Но на этом он не остановился и продолжил свои исследования. Другой областью его научных изысканий стало изучение окисленного никотинамидадениндинуклеотида (НАД+). Дэвид Синклер называет эти молекулы фонтаном юности. НАД+ регулирует почти все важные процессы в организме, но с возрастом его уровень падает. Исследователь заявляет, что обновление НАД+ положительно влияет на наши внутренние органы: печень, сердце, почки, мускулы, мозг и репродуктивную и нервную системы.

Успешные эксперименты

Эксперименты на мышах показывают, что, управляя стимуляторами НАД+, ученые могут сделать старую мышь такой же активной, как молодая. Кроме того, молодые мыши после употребления тех же молекул в отдельных случаях становились сильнее.

Предстоит еще много работы

A treat to have sporting legend, @des_linden, 1st US winner of Boston Marathon in 33 years @lifebiosciences in Boston today. Spent afternoon explaining my lab’s theory why exercise slows aging, but have no explanation for why I can’t get off my butt #Boston @CoffeeByLT #RunHappy pic.twitter.com/C94WZYwS9T — David Sinclair, PhD AO (@davidasinclair) December 5, 2018

Главная цель эксперимента — продлить здоровье стареющих людей. Излишне говорить, что многие люди в Австралии уже доказали, что эти молекулы работают. Ученый планирует продолжать свои многообещающие исследования. И кто знает, может быть, именно Дэвид Синклер станет ученым, который изменит мир!

Что вы думаете об этом исследовании? Поддерживаете ли идеи Дэвида Синклера? Считаете ли, что продление жизни необходимо? Нам очень интересно ваше мнение по этому поводу!