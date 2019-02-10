Ученые составили рацион, который не только сделает нас здоровее, но и не навредит планете. Получилось очень вкусно
В ближайшие десятилетия мир столкнется со многими проблемами, но одной из наиболее важных станет быстрый рост населения. К 2050 году нас будет уже около 10 млрд. Британский журнал Lancet и норвежский аналитический центр Eat задумались над тем, как прокормить такое количество людей. Ученые провели исследование и сформировали рацион, который лучшим образом будет беречь ресурсы Земли.
Британцы и норвежцы утверждают, что придумали беспроигрышную диету, которая полезна и для окружающей среды, и для нашего здоровья.
Мы в AdMe.ru решили сохранить для себя эти рекомендации. Конечно, питаться так постоянно вряд ли получится, но идеи для отдельных сбалансированных блюд можно подсмотреть.
Понедельник
- Завтрак: овсянка на воде с медом и орехами, 1 фрукт, чашка чая или кофе с молоком.
- Обед: салат из авокадо, шпината, брокколи, фенхеля, феты и горчицы с заправкой из растительного масла, кусочек хлеба, йогурт, ягоды.
- Перекус: рисовые лепешки с ореховым маслом.
- Ужин: рис, печеная капуста и чечевица.
Вторник
- Завтрак: 2 яйца, 2 кусочка хлеба с сырной намазкой, чай или кофе.
- Обед: любая цельнозерновая крупа, копченая скумбрия, салат из тыквы, чиа, семечек подсолнуха, редьки, сельдерея, нута, зелени и заправки из растительного масла и лимонного сока, 1 фрукт.
- Перекус: жареный нут.
- Ужин: запеченный батат или картофель, капуста, авокадо, фасоль и большая порция сметаны.
Среда
- Завтрак: 2 кусочка хлеба с медом и бананом, чай или кофе с молоком.
- Обед: суп с лапшой, тофу, редисом и зеленью; яйцо пашот, йогурт.
- Перекус: хумус и болгарский перец.
- Ужин: тушеные овощи (брокколи, капуста, морковь) с заправкой из йогурта, зелени и оливкового масла, пюре из бобовых.
Четверг
- Завтрак: смузи из орехового молока, шпината, банана с 1 ст. л. орехового масла и кленового сиропа.
- Обед: суп из картофеля, чечевицы, лука; свиная рулька с 2 кусочками хлеба, 1 фрукт.
- Перекус: лепешка с сыром.
- Ужин: кукурузная каша, гратен из кабачков, помидоров и капусты с добавлением миндаля, панировочных сухарей и зелени.
Пятница
- Завтрак: хлопья, орехи, сухофрукты, чай или кофе с молоком.
- Обед: бутерброд с хумусом и сыром; салат из помидоров и лука, лепешки с медом.
- Перекус: жареный лук.
- Ужин: рис, карри из тыквы, цветной капусты, моркови и кокосового молока.
Суббота
- Завтрак: овсянка с фруктами, орехами и семечками, чай или кофе с молоком.
- Обед: салат с авокадо, тунцом, огурцом, бобами, кешью и заправкой из масла и лимонного сока; любой фрукт.
- Перекус: миндаль с медом.
- Ужин: вегетарианская лазанья с фасолью.
Воскресенье
- Завтрак: любая каша с орехами и медом, 1 фрукт, чай или кофе.
- Обед: жареный картофель с курицей, фасолью и морковью; йогурт с ягодами и кленовым сиропом.
- Перекус: гуакамоле и крекеры.
- Ужин: спагетти с помидорами, капустой, лимоном и сыром.
Так должен выглядеть сбалансированный рацион
Как вам такое меню? Какое блюдо из него вы бы хотели приготовить первым?