Ученые составили рацион, который не только сделает нас здоровее, но и не навредит планете. Получилось очень вкусно

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В ближайшие десятилетия мир столкнется со многими проблемами, но одной из наиболее важных станет быстрый рост населения. К 2050 году нас будет уже около 10 млрд. Британский журнал Lancet и норвежский аналитический центр Eat задумались над тем, как прокормить такое количество людей. Ученые провели исследование и сформировали рацион, который лучшим образом будет беречь ресурсы Земли.

Британцы и норвежцы утверждают, что придумали беспроигрышную диету, которая полезна и для окружающей среды, и для нашего здоровья.