Ученые составили рацион, который не только сделает нас здоровее, но и не навредит планете. Получилось очень вкусно

  • 20
    35
  • 182
  • 138
  • 18.5k

В ближайшие десятилетия мир столкнется со многими проблемами, но одной из наиболее важных станет быстрый рост населения. К 2050 году нас будет уже около 10 млрд. Британский журнал Lancet и норвежский аналитический центр Eat задумались над тем, как прокормить такое количество людей. Ученые провели исследование и сформировали рацион, который лучшим образом будет беречь ресурсы Земли.

Британцы и норвежцы утверждают, что придумали беспроигрышную диету, которая полезна и для окружающей среды, и для нашего здоровья.

Мы в AdMe.ru решили сохранить для себя эти рекомендации. Конечно, питаться так постоянно вряд ли получится, но идеи для отдельных сбалансированных блюд можно подсмотреть.

Понедельник

  • Завтрак: овсянка на воде с медом и орехами, 1 фрукт, чашка чая или кофе с молоком.
  • Обед: салат из авокадо, шпината, брокколи, фенхеля, феты и горчицы с заправкой из растительного масла, кусочек хлеба, йогурт, ягоды.
  • Перекус: рисовые лепешки с ореховым маслом.
  • Ужин: рис, печеная капуста и чечевица.

Вторник

  • Завтрак: 2 яйца, 2 кусочка хлеба с сырной намазкой, чай или кофе.
  • Обед: любая цельнозерновая крупа, копченая скумбрия, салат из тыквы, чиа, семечек подсолнуха, редьки, сельдерея, нута, зелени и заправки из растительного масла и лимонного сока, 1 фрукт.
  • Перекус: жареный нут.
  • Ужин: запеченный батат или картофель, капуста, авокадо, фасоль и большая порция сметаны.

Среда

  • Завтрак: 2 кусочка хлеба с медом и бананом, чай или кофе с молоком.
  • Обед: суп с лапшой, тофу, редисом и зеленью; яйцо пашот, йогурт.
  • Перекус: хумус и болгарский перец.
  • Ужин: тушеные овощи (брокколи, капуста, морковь) с заправкой из йогурта, зелени и оливкового масла, пюре из бобовых.

Четверг

  • Завтрак: смузи из орехового молока, шпината, банана с 1 ст. л. орехового масла и кленового сиропа.
  • Обед: суп из картофеля, чечевицы, лука; свиная рулька с 2 кусочками хлеба, 1 фрукт.
  • Перекус: лепешка с сыром.
  • Ужин: кукурузная каша, гратен из кабачков, помидоров и капусты с добавлением миндаля, панировочных сухарей и зелени.

Пятница

  • Завтрак: хлопья, орехи, сухофрукты, чай или кофе с молоком.
  • Обед: бутерброд с хумусом и сыром; салат из помидоров и лука, лепешки с медом.
  • Перекус: жареный лук.
  • Ужин: рис, карри из тыквы, цветной капусты, моркови и кокосового молока.

Суббота

  • Завтрак: овсянка с фруктами, орехами и семечками, чай или кофе с молоком.
  • Обед: салат с авокадо, тунцом, огурцом, бобами, кешью и заправкой из масла и лимонного сока; любой фрукт.
  • Перекус: миндаль с медом.
  • Ужин: вегетарианская лазанья с фасолью.

Воскресенье

  • Завтрак: любая каша с орехами и медом, 1 фрукт, чай или кофе.
  • Обед: жареный картофель с курицей, фасолью и морковью; йогурт с ягодами и кленовым сиропом.
  • Перекус: гуакамоле и крекеры.
  • Ужин: спагетти с помидорами, капустой, лимоном и сыром.

Так должен выглядеть сбалансированный рацион

Как вам такое меню? Какое блюдо из него вы бы хотели приготовить первым?

  • 20
    35
  • 182
  • 138
  • 18.5k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль