Ученые рассказали про несколько удивительных качеств, которые являются наследственными

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Глаза от мамы, нос от папы, а политические взгляды от дедушки. Без всяких шуток. Ученые рассказали, что помимо физических качеств нам передаются по наследству личные предпочтения, некоторые навыки и даже образ жизни от наших родителей и далеких предков.

AdMe.ru решил разобраться в этом по подробнее и выделил несколько интересных и неочевидных особенностей, которые вы могли унаследовать от прабабушек и прадедушек.

Доброта

Доброта — это качество, которое зависит от воспитания, окружающей среды и характера человека. Но, как выяснилось, генетика тоже вносит свой вклад. Способность к эмпатии определятся геном, который влияет на выработку окситоцина — «гормона любви». Этот ген может быть представлен в 3 видах: сильный, средний и слабый, что, соответственно, влияет на силу проявления доброты. В исследовании 348 человек у 51 % был вариант сильного гена и только у 7 % слабый. Поэтому можно заявить, что генетически большинство людей добрые, хоть и не всегда это показывают.

Любовь к путешествиям

Есть люди, которые считают долгом всей жизни посетить как можно больше стран. А есть и те, кто не хочет переступать порог своего дома. Все дело в гене DRD4-7R, который связан с любознательностью и тягой к перемене мест. Люди, у которых есть этот ген, имеют высокий уровень беспокойства и любопытства. Они любят исследовать новые места, не любят быть неподвижными и приветствуют любые перемены. Но они также более склонны рисковать и исследовать новые отношения, продукты питания и даже наркотики. Как заявляют ученые, такой ген встречается всего у 20 % населения Земли.

Лень

Все, кто считал, что лени нет оправдания, ошибались. Оправдание есть, и оно заключается не в одном, а в целых 36 генах, которые любители дивана и сериалов унаследовали от предков. Исследователи обнаружили «гены лени», когда разводили 2 группы крыс: наиболее и наименее активных. Через несколько поколений провели тесты и увидели, что дети активных родителей были такими же активными. Исследователи учитывали многие факторы, но обнаружили, что большее воздействие в этом случае оказали гены.

Навыки вождения

Белок DBNF отвечает за освоение новых навыков, память и умение ориентироваться в стрессовых ситуациях. Исследователи обнаружили, что люди, у которых понижена выработка этого белка, на 30 % хуже управляют автомобилем и ориентируются в дорожных ситуациях, чем все остальные. Как отмечают ученые, около 30−40 % людей имеют ген, влияющий на вождение, но стоит отметить, что навыки вождения все-таки зависят от человека, а не от генетики.

Отношение к кинзе

В то время как одни испытывают отвращение к экзотическим блюдам с насекомыми, другие питают подобное чувство по отношению к луку, пенке на молоке или кинзе. Кстати, отношение к последнему заложено у нас в генах. Это может показаться странным, но некоторые ваши знакомые не переносят запах кинзы. Все дело в небольшой мутации гена SNP, связанного с обонянием, которая может заставить воспринимать запах кинзы как отвратительный. По оценкам исследователей, кинзоненавистники — это примерно 4−14 % населения Земли.

Способность почувствовать запах спаржи

В мире есть 2 типа людей: одни считают, что после того как они съели спаржу, моча пахнет странно, а другие ничего не чувствуют. Ученые провели исследование этих «странных» людей, которые чувствуют запах, и выяснили, что все дело не в фантазии, а в генетической мутации. Исследование показало, что только 40 % (2 748 / 6 909) из приглашенных на исследование людей имеют обонятельные рецепторы, чтобы чувствовать запах спаржи. Правда, теперь разгорелся другой спор. Кто мутант — тот, кто чувствует запах, или тот, кто его не улавливает?

Насколько вы популярны

Если у вас много друзей, то, возможно, вы унаследовали «ген популярности». По мнению психологов Университета Мичигана (США), есть четкая зависимость привлекательности человека от его ДНК. В эксперименте принимали участие 200 студентов, которые не были знакомы. В течение 2 часов они беседовали друг с другом, а в конце заполнили анкеты, указав тех, кто больше всего вызывал у них симпатию. Выяснилось, что у всех популярных студентов был один и тот же уникальный ген, который назвали «геном бунтаря». Его обладатели склонны нарушать некоторые правила и нормы поведения, что привлекает окружающих.

За кого вы голосуете

Коммунист, либерал, демократ — ваши политические взгляды тоже могут быть обусловлены генетически. Изучение однояйцевых и разнояйцевых близнецов показало, что первые имели более похожие взгляды, чем вторые. В результате ученые сделали вывод, что расположенность к традиционным или нетрадиционным ценностям заложена на генетическом уровне, а отсюда уже и вытекают симпатии к различным политическим взглядам.