Ученые рассказали, как научиться любить здоровую пищу

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Все знают, что нужно правильно питаться, и все же, когда мы голодны и стоим посреди фуд-корта в торговом центре, мы в очередной раз выбираем дешевую и ароматную пиццу, а не дорогой, хотя и очень полезный, салат. Но ученые пришли на помощь к тем, кто даже во сне видит сдобные булочки и пончики с глазурью: они нашли способы, которые помогут научиться выбирать здоровую еду вместо вредной и сократить количество съеденного на 5–10 %.

Мы в AdMe.ru понимаем, что тренировок в зале никто не отменял, но решили испытать все эти простые приемы на себе. Надеемся, что они сделают путь к стройному телу легче и приятнее. Присоединяйтесь.

1. Думайте о нездоровой пище, сосредоточившись на том, что вам не нравится

Ученые из Йельского университета в новом 6-этапном исследовании c участием 3 384 человек установили, что простая мысленная тренировка может увеличить тягу к здоровым продуктам, а к вредным, напротив, уменьшить. Участники должны были в течение 6 секунд смотреть на фотографии нездоровой еды, думая о ее негативных свойствах: калорийности, жирности и так далее. После этого желание съесть такую пищу уменьшалось на 20 %. Используйте ваше воображение: представьте, что эта невероятно приторная печенька «Коровка» названа так неспроста. Вот она проступает на бедре в виде выпуклого квадрата жира, а чтобы «отработать» ее, нужно бежать по скользкой зимней улице целых 10 минут. Можно отнестись к делу с юмором, как это сделала филолог Ольга Пузырева, представляя названия вредных продуктов в виде аббревиатур: к примеру, ТОРТ — «Ты Опять Рискуешь Телом». Главное, что ученые доказали, — мысленная тренировка работает.

2. И наоборот, подумайте о том, что вам нравится в здоровой пище

На следующем этапе исследования участники думали о положительных аспектах употребления здоровой еды: о долгосрочной пользе для здоровья, сочности и так далее. В результате тяга к здоровой пище возросла на 14 %, и после мысленной тренировки участники съели на 93–121 ккал меньше, чем до нее. Даже если вы потратите на выбор между пиццей и салатом всего 6 секунд, в течение которых будете думать о пользе последнего, вероятность того, что вы выберете пиццу, снизится.

3. Выбирайте еду осознанно

Фастфуд дешевле и доступнее, чем полезная еда, а реклама делает его желанным и привлекательным — в таких условиях противиться соблазну заказать бургер сложновато. Но, как показывает исследование, мозг можно натренировать совершать регулярный выбор в пользу здоровой еды, если дать ему больше информации о том, как пища влияет на наш организм. Так, участники должны были прочесть несколько статей о еде, а затем выбрать, что им сейчас хотелось бы съесть. По сравнению с контрольной группой полезную еду выбирали на 5,4 % чаще. Читайте и думайте о преимуществах здоровой пищи, развивайте в себе желание правильно питаться, и это поможет вашему самоконтролю. Например, зная, что реклама фастфуда играет одну из главных ролей в эпидемии детского ожирения, вы, возможно, проследите, чтобы ваш ребенок не смотрел ее, а потом отведете его не в кондитерскую, а в ресторан — впервые попробовать лобио, асадо или потофе.

4. Придумайте вкусную замену вредным продуктам

Если вы обожаете чипсы или сосиски в кляре, поищите им альтернативу среди полезных продуктов, которые вы тоже едите с удовольствием: к примеру, замените любимое сливочное мороженое не столь любимым, но менее калорийным фруктовым льдом. Эван Форман, профессор психологии из Университета Дрекселя, считает, что уменьшение удовольствия от пищи переносится гораздо лучше, чем полный отказ от еды, которую вы любите, а значит, вы сможете придерживаться правильного питания без срывов.

5. Обманите мозг, нарезав пищу на большее количество кусочков

Согласно исследованию, если пища разрезана на большее количество кусочков, люди считают, что съели больше, и ощущают себя более сытыми. Если вы не можете полностью отказаться от сладкого, разрежьте конфету на 2 части: ваш мозг будет воспринимать их как 2 конфеты, а вы получите больше удовольствия!

А вы попробуете новые приемы, описанные в статье?