Почему мы все еще не победили рак и какие новые способы борьбы с ним существуют

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Рак является второй из основных причин смерти в мире — в 2016 году от этого заболевания умерли 8,9 млн человек. Самым распространенным способом лечения рака пока что остается химиотерапия, но в этой статье мы расскажем о новых методиках, которые в будущем могут стать не менее популярными и эффективными.

Мы в AdMe.ru верим, что изобретение универсального средства от рака не за горами, и эта болезнь будет побеждена, так же как оспа, холера, тиф, чума и другие. Ну а пока ученые делают уверенные шаги в этом направлении. Убедитесь сами.

1. Метод иммунотерапии

При лечении рака методом иммунотерапии в одном из ведущих мировых центров по изучению рака лекарство делают из собственных клеток пациента. Для этого опухоль каждого больного исследуют на генетическом уровне, чтобы определить мутации, благодаря которым можно сделать рак «видимым» для иммунной системы. Следующий этап — охота. Иммунная система пациента уже атакует раковые клетки, но проигрывает. Врачи изучают лейкоциты в крови и выделяют среди них те, которые могут бороться с раком. После этого в лаборатории создаются похожие белые клетки в огромных количествах, которые затем вводятся в организм больного. У Джуди Перкинс был рак груди последней стадии, в ее печени были опухоли размером с теннисный мяч, во всем теле были метастазы. Однако через неделю после прохождения иммунотерапии Джуди почувствовала, как опухоль в груди уменьшается, а еще через 2 недели она полностью исчезла. Проблема использования иммунотерапии при борьбе с раком в том, что для некоторых пациентов она способна творить чудеса, но большинству больных не помогает. Ученые намерены и дальше проводить исследования в этом направлении, чтобы как можно большее количество людей смогли стать здоровыми.

2. Таргетная терапия

Таргетная терапия является одним из значимых направлений медикаментозного лечения рака. При таком лечении блокируется рост конкретных раковых клеток, необходимых для прогрессирования опухоли, а не просто прекращается размножение всех быстро делящихся клеток. Наиболее успешные таргетные методы лечения используют лекарства, которые нацелены на какой-либо белок или фермент, который несет мутацию или другие генетические изменения. Эти особенности специфичны только для раковых клеток и не присутствуют в нормальных тканях организма, что позволяет эффективно бороться с заболеванием.

3. Инфильтрация опухоли лимфоцитами

Этот метод применяется при лечении рака кожи, который нельзя оперировать. В его основе — использование для борьбы с опухолью Т-лимфоцитов, так называемых клеток-убийц, которые получают из метастаз опухоли. Для этого отбирают Т-лимфоциты, которые лучше справляются с уничтожением клеток меланомы. Полученные лимфоциты искусственно размножают, а затем вводят в кровь пациента. Как показывают исследования, их активность достаточно высока и позволяет уничтожать опухоль естественным путем. Производство клонов клеток-киллеров в среднем занимает около 2–4 недель.

4. Гормональная терапия

Этот метод помогает только при гормоночувствительных видах рака. Чаще всего к таким видам относятся: рак молочной и предстательной желез, яичников, эндометрия. Но определить это точно можно только путем взятия пробы из опухоли для анализа в лаборатории. Гормональная терапия как лечение рака может включать в себя прием лекарств, которые влияют на активность гормона или прекращают его производство.



Подобное лечение может убить раковые клетки, заставить их расти медленнее, остановить рост или сократить раковую опухоль. В таком случае ее гораздо легче удалить в процессе операции.

5. Лечение стволовыми клетками

Исследователям из Университета Северной Каролины удалось запрограммировать стволовые клетки на то, чтобы выслеживать и уничтожать раковую опухоль. В основе лечения — технология создания нейтральных стволовых клеток из кожи. Для этого у пациента берется фибробласт, особый вид клеток кожи, и перепрограммируется. Так получаются, образно говоря, «солдаты», обладающие способностью находить раковые образования. Они могут переносить белок, который активирует лекарство, расположенное вокруг стволовой клетки, а не то, которое циркулирует по всему организму пациента. Технологии требуется еще ряд исследований, но все же это большой шаг на пути к реальному лечению.

6. Применение генетически модифицированных вирусов и бактерий

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса использовали почвенные бактерии Clostridium novyi против рака. Клостридии — анаэробы, то есть предпочитают жить там, где кислорода нет или же очень мало, это заставляет их искать опухоль в организме — ведь в ней уровень кислорода очень низкий. Живые клостридии убивают опухоль с помощью своих ферментов, а потом используют остатки раковых клеток для питания. Когда бактерии вводили в опухоль мозга крысам и собакам, животные выживали с большей вероятностью, чем без бактериальной терапии. Конечно, до полноценного клинического применения бактерий в лечении рака нужно сделать еще множество тестов, но уже сейчас стало очевидно, что они могут значительно усилить другие виды противораковой терапии.

Эффективные способы диагностики рака на ранней стадии

Самым важным в лечении рака является ранняя диагностика. Это помогает не только выиграть драгоценное время в борьбе с болезнью, но и выбрать правильный способ борьбы. Для диагностики болезни, как правило, пользуются следующими методами:

Низкодозовая компьютерная томография для скрининга рака легкого.

Особо рекомендуется людям с давней историей курения или тем, которые бросили курить не более чем 15 назад. На сегодняшний день это самый точный метод для раннего выявления рака легкого.

Особо рекомендуется людям с давней историей курения или тем, которые бросили курить не более чем 15 назад. На сегодняшний день это самый точный метод для раннего выявления рака легкого. Маммография.

Женщинам после 40 лет желательно проходить эту процедуру ежегодно. При повышенной плотности тканей молочной железы (встречается примерно у 40 % женщин) необходимо дополнительно к маммографии проводить УЗИ молочных желез.

Женщинам после 40 лет желательно проходить эту процедуру ежегодно. При повышенной плотности тканей молочной железы (встречается примерно у 40 % женщин) необходимо дополнительно к маммографии проводить УЗИ молочных желез. Колоноскопия.

Для выявления рака кишечника рекомендуется колоноскопия, которую достаточно проводить раз в 5 лет. По желанию пациента обследование может быть проведено под анестезией и не доставить никаких неприятных ощущений, при этом оно является самым точным и эффективным методом диагностики данного вида рака.

Гастроскопия.

Это хорошо знакомое всем обследование выступает как ранняя диагностика рака желудка и кишечника. Если у человека есть отягощенная наследственность по онкозаболеваниям желудочно-кишечного тракта или у пациента есть серьезные жалобы на проблемы с желудком, стоит обратиться к врачу-гастроэнтерологу, и тот назначит гастроскопию по медпоказаниям.

Это хорошо знакомое всем обследование выступает как ранняя диагностика рака желудка и кишечника. Если у человека есть отягощенная наследственность по онкозаболеваниям желудочно-кишечного тракта или у пациента есть серьезные жалобы на проблемы с желудком, стоит обратиться к врачу-гастроэнтерологу, и тот назначит гастроскопию по медпоказаниям. ПАП-тест.

Это исследование мазка с поверхности шейки матки помогает выявить рак шейки матки на стадии «предрака» и победить болезнь с помощью щадящего лечения. Сдать этот тест можно в кабинете у гинеколога.

А как часто вы проверяете состояние своего здоровья?