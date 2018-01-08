Ученые рассказали, чем везучие люди отличаются от всех остальных

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Многие люди склонны объяснять свои хронические неудачи тем, что им просто не везет. А ведь бывают счастливчики, которые ничем не лучше других, а фортуна почему-то их обожает. Но ученые не согласны c тем, что удача слепа, и утверждают, что везение зависит от самого человека. AdMe.ru собрал неоспоримые доказательства того, что научиться быть любимчиком судьбы вполне возможно.

После нескольких экспериментов исследователи определили, чем счастливчики отличаются от всех остальных. Итак, они:

1. Умеют замечать случайные возможности

Бывший фокусник, а ныне профессор психологии Хартфордширского университета Ричард Уайзман (Richard Wiseman) нашел 400 человек, считавших себя очень удачливыми или очень неудачливыми, и в течение 10 лет проводил исследование, по итогам которого написал книгу «Фактор удачи» (The Luck Factor). Уайзман утверждает, что хронических «удачников» и «неудачников» не существует, просто некоторые лучше других умеют замечать случайные возможности и пользоваться ими. Профессор провел эксперимент: попросил участников исследования посчитать фотографии в газете. Те, кто считает себя неудачливыми, потратили на задание 2 минуты, а «счастливчики» — пару секунд. Дело в том, что на второй странице газеты было большое объявление «Прекращайте считать — здесь 43 фотографии», которое они, в отличие от «неудачников», сразу же заметили.

2. Оценивают как удачу даже неприятные события

Уайзман задал всем участникам исследования вопрос: «Если бы вы оказались в банке во время ограбления и грабитель прострелил вам руку, это было бы удачей или нет?». «Нет», ответили те, кому вечно не везет. «Конечно, удача, ведь он мог бы прострелить и голову!» — ответили счастливчики. Вы тоже можете проверить себя, ответив на вопрос: «Как вы назовете человека, который целых 7 раз оказывался на волоске от смерти, но выжил? Он везунчик или наоборот — ведь он все время попадает в неприятности?» Такой человек существует на самом деле. Это сербский учитель музыки Фране Селак, и он, конечно, считает себя самым везучим человеком в мире. Фране пережил крушение поезда и несколько автокатастроф, а однажды выпал из летящего самолета. Впервые купив лотерейный билет, он выиграл 600 тыс. фунтов стерлингов. Ну разве не счастливчик? Неприятности случаются со всеми, но те, кто думает о них как о полезном опыте, в итоге положительно оценивают себя и собственную жизнь. Это помогает им быть оптимистами и смотреть в будущее без страха. После пережитой неудачи не стоит зацикливаться на ней. Лучше спросить себя: как я могу использовать эту ситуацию? Чему она меня научила? Как поступить, чтобы обернуть ее в свою пользу?

3. Верят в свое везение

Ричард Уайзман считает, что нужно воспринимать удачу как черту характера, которую можно в себе воспитать, — достаточно верить в то, что все будет хорошо, принимать решения, руководствуясь интуицией, и не зацикливаться на сомнениях. Эффективность такого поведения подтверждает и Майя Янг из Калифорнийского университета. Она обнаружила, что студенты, которые верят в свое везение, гораздо чаще берутся за сложные задания и добиваются более высоких результатов, чем те, кто считает себя невезучим, а удачу — простой случайностью.

4. Постоянно пробуют что-то новое

Ричард Уайзман призывает объявить войну рутине и постоянно стремиться к новому опыту: почаще ломать распорядок дня, старые дела делать непривычным способом и постоянно пробовать что-то новенькое

менять круг общения. Например, для своих учеников он придумал задание — чтобы на вечеринке и конференции не общаться только с теми, с кем уже знаком, нужно подойти и познакомиться со всеми людьми, кто одет в одежду определенного цвета. Профессор психологии Филипп Габийе тоже считает, что чем больше у нас знакомых, тем выше вероятность счастливого случая. Достаточно быть внимательным и великодушным по отношению к другим, и они ответят тебе тем же.

5. Используют талисманы

В 2010 году ученые из Кельнского университета провели исследование, где предложили студентам попасть мячом в лунку. Участников разделили на 2 группы — первой группе дали «счастливый» мяч, с помощью которого якобы было сделано много точных бросков, второй группе — обычный. Средний результат первой группы был на на целых 36 % лучше, чем у второй. В другом эксперименте студентов попросили взять с собой свои талисманы, а затем забрали, чтобы сфотографировать. После этого участники должны были пройти тест на сообразительность. При этом первой половине участников талисманы отдали, а второй — нет, сказав, что вернут их после выполнения задания. Студенты из первой группы вновь показали лучшие результаты. Так ученые доказали, что талисманы помогают добиваться цели: они увеличивают уверенность в себе, снимают напряжение и дают чувство контроля над ситуацией, а значит, позволяют выполнить задание максимально хорошо.

6. Заручаются поддержкой других людей

Еще в одном эксперименте студенты должны были как можно быстрее справиться с детской игрой: опустить 36 маленьких шариков в 36 маленьких дырочек. Та группа, которая чувствовала поддержку (инструктор подбадривал участников фразами «Пусть у вас все получится», «Я болею за вас»), справилась с заданием гораздо быстрее, чем та, которую просто предупредили, когда нажмут кнопку старта. Общайтесь с теми, кто не жалуется на жизнь, а умеет поддерживать, кто и сам удачлив, и готов обмениваться с вами своими замыслами и позитивной энергией. Ведь мы — это те, кто нас окружает.

Удача — состояние нашего сознания. Если мы смотрим на жизнь не как на тяжелое испытание, а как на приключение, а на трудности — как на вызов и получаем удовольствие, находя решение проблем, то нас, несомненно, ждет удача. Возможности — это двери. Стучите, и вам обязательно откроют.