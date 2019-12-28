Ученые рассказали о 10 вещах, которые необходимы для счастья (И даже назвали конкретную сумму денег)

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Люди хотят быть счастливыми, но редко испытывают это чувство. И хотя счастье можно измерить, его изучают в университете, а ученые исследуют это явление на протяжении десятилетий, никто еще не научился становиться счастливым усилием воли. Острое ощущение эйфории, полноты жизни и любви к себе и миру может возникнуть в самый неподходящий момент и, наоборот, не появиться, когда для этого есть все условия. Но все-таки рецепт гармонии и внутреннего благополучия существует, и результаты научных исследований подтверждают это.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливым.

1. От чего зависит счастье

Оказывается, способность человека ощущать себя счастливым всего на 10 % зависит от внешних факторов: условий жизни, количества денег, образования и т. д. Бедный фермер субъективно может чувствовать себя благополучнее, чем банкир с зарплатой $ 200 тыс. в год.



Еще 40 % — это генетическая предрасположенность. Есть люди с хорошим нейромедиаторным обменом: их нервная система щедро вырабытывает гормоны счастья (эндорфины, серотонин, дофамин и окситоцин) независимо от жизненных обстоятельств. Такие люди быстро оправляются от переживаний и потерь, их биохимия приходит в равновесие. Другие же тоскуют, даже сидя за праздничным столом в свой день рождения, в окружении гостей и подарков. И наконец, оставшиеся 50 % — это наши собственные действия: то, какие цели мы перед собой ставим, какие отношения с людьми выстраиваем. Это те самые 50 %, на которые мы можем повлиять. И тут важно не помешать самим себе.

2. Что мешает нам стать счастливыми

Мы часто стремимся к хорошим оценкам, работе с высокой зарплатой и материальным благам, но оказывается, что внутреннее благополучие от них мало зависит. Да, новая квартира и дорогая машина дарят чувство удовлетворения, но на очень короткое время, потом мы привыкаем к ним. Нет смысла стремиться заработать все деньги мира. Согласно выводам ученых, деньги действительно добавляют счастья, но до тех пор, пока годовой доход не составит примерно $ 60–75 тыс. Но затем, даже если сумма станет больше, уровень счастья не вырастет. А психотерапевт Клей Кокрелл, который консультирует обладателей состояния больше $ 50 млн, говорит, что все его клиенты несчастны: они чувствуют себя виноватыми из-за того, что невероятно богаты, но все еще не испытывают удовлетворения. Иногда люди даже боятся ощущать себя счастливыми. Херофобия — это отвращение к счастью, которое появляется из-за веры в теорию жизни как зебры, согласно которой если с тобой случается что-то хорошее, то потом обязательно случится что-то плохое. На самом деле херофобия не имеет под собой оснований. Это форма тревожного расстройства, которая поддается лечению. Так что же нужно делать, чтобы стать счастливым?

3. Покупайте свободное время

Исследования показывают, что возможность заплатить профессионалам за бытовые дела делает людей более удовлетворенными своей жизнью. Психолог Йельского университета Лори Сантос считает, что мы часто избегаем перемен, чтобы защитить себя от любых сложных ситуаций, которым нельзя пренебрегать. Узнайте, сколько стоит убрать квартиру, приготовить обед или отвести ребенка на танцы. Возможно, вы можете себе это позволить, а взамен получите пару часов бесценного отдыха.

4. Общайтесь и помогайте другим

Еще один важный показатель счастья — то, сколько времени вы проводите с другими людьми, особенно с теми, кто вам небезразличен. Исследования показали, что даже интроверты чувствовали себя лучше, когда стали больше общаться. В рамках эксперимента их заставляли заговаривать с незнакомцами, и изначально они считали, что это будет ужасный опыт. А согласно данным другого исследования, те, кто заботится о других, занимается волонтерством и благотворительностью, счастливее тех, кто думает только о себе.

5. Принимайте смелые решения

Лори Сантос говорит, что мы слишком часто строим свою жизнь, чтобы защитить себя от любых сложных ситуаций: остаемся в ужасном браке, потому что развод будет слишком сложным, или не решаемся уйти с тоскливой работы, потому что боимся остаться без стабильной зарплаты. Но исследования показывают, что люди склонны преувеличивать силу и время своих эмоциональных реакций на негативные события (это называется аффективным прогнозированием). На деле оказывается, что все мы успешно справляемся с трудностями: и с разводом, и с поиском другой работы. Мы гораздо более устойчивы, чем думаем, и при принятии решений это нужно учитывать.

6. Медитируйте

Большинство людей склонно запоминать только хорошие события из прошлого, игнорируя плохие, а также думать, что будущее окажется лучше, чем настоящее. В результате мы не можем сконцентрироваться на текущем моменте и прожить его полноценно. Исследования показывают, что медитация помогает научиться быть более внимательными и осознанными и повышает уровень счастья.

7. Выбирайте работу по душе, а не по зарплате

Доказано, что счастливые люди работают лучше. И наоборот, работа, которая нравится и дает постоянное ощущение собственного мастерства, делает человека счастливым. Основоположник позитивной психологии Мартин Селигман считает, что нужно выбирать работу, которая максимально раскрывает ваши сильные стороны, и вы будете получать удовольствие от каждого дня. Сторонники позитивной психологии описывают это как состояние потока, когда вы достигаете полного слияния со своим делом, поглощены им и не ощущаете ни времени, ни самого себя, а вместо усталости возникает постоянный прилив энергии.

8. Поддерживайте свой микробиом

Бактерии, живущие внутри нас, — мощная сила, которая способна значительно влиять на наше настроение и эмоциональное состояние. Согласно исследованиям, на микробиом (совокупность бактерий, живущих в организме) положительно влияют овощи, фрукты и, в умеренных количествах, темный шоколад и кофе: именно они способствуют ощущению счастья.

9. Контролируйте осанку

Норвежские исследователи считают, что есть связь между привычкой держать спину ровно и ощущением счастья. Они изучали, как упражнения на осанку влияют на людей с депрессией: у тех, кто выполнял их, улучшалось настроение, а в конце дня они чувствовали себя менее утомленными и более счастливыми.

10. Обратитесь к психотерапевту

Даже если у вас куча друзей и большая любящая семья, не факт, что вы готовы рассказать им о своих сокровенных переживаниях, а они захотят выслушать вас без замечаний, советов и нетерпеливого ожидания своей очереди заговорить. Психотерапевт Анастасия Рубцова утверждает: ощущение, что нас видят и слышат, — важнейшая составляющая счастья. И психотерапевт — это тот, кто может помочь. «Может ли психотерапия научить нас добывать из себя эти пронзительные, ликующие переживания, которые мы называем счастьем? Нет. Но достоверно повышает общий уровень благополучия. Особенно если добавить спорт, здоровый сон и хороших друзей. А на этом общем благополучном фоне, глядишь, искорка и проскользнет. Например, мы удачно влюбимся.

Или прокатимся по зимнему лесу на снегоходе.

Или вдруг встретим пальто своей мечты.

Или сядем в тишине без никого с чаем и куском лимонного пирога. И сча-а-а-астье».

Бонус

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