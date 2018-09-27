Ученые рассказали, какие продукты и напитки бесполезны при простуде и гриппе (Теперь можно обойтись без чеснока)

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При ОРВИ и гриппе совершенно бесполезны антибиотики. По информации на 2009 год, противовирусные препараты также оказались неэффективны. Однако запущенная простуда может перерасти в более серьезное заболевание. Чем же ее лечить? Ответ прост: правильным питанием. При этом делать упор на фрукты и овощи, богатые витамином С, оказалось бесполезно. Из этой статьи вы узнаете, какие еще популярные при простуде продукты и настойки оказались неэффективными, какие вредными и что действительно способствует выздоровлению.

AdMe.ru советует не голодать во время повышения температуры тела. При лихорадке увеличивается скорость обмена веществ, и организму требуется больше полезных питательных веществ и жидкости. Также нежелательно садиться на диету в осенне-зимний период: люди, у которых малокалорийное питание, чаще заражаются гриппом.

1. Чеснок

Эффективность чеснока в лечении простуды не доказана. Вполне вероятно, что его употребление может служить профилактикой простуды, но во время болезни пользы от него не больше, чем от плацебо. Зато мощными противовоспалительными и противовирусными свойствами обладают продукты, содержащие кверцетин (природный антиоксидант). Это вещество содержится в брокколи, капусте кале, красном луке и красных яблоках, клюкве, голубике и чернике, а также в зеленом чае. Кверцетин не только помогает организму бороться с ОРВИ, но и препятствует переходу вирусной инфекции в бактериальную.

2. Обработанные продукты

Химически обработанная пища содержит консерванты, красители, трансжиры, текстуранты (вещества, с помощью которых создается нужная текстура), ароматизаторы, а также избыточное количество сахара, соли и жира. К этим продуктам относятся не только чипсы, колбасы, но и соусы, консервы и макароны промышленного производства. Избыток такой пищи в рационе может привести к увеличению веса и различным заболеваниям. Если вам сложно исключить эти продукты из своего меню полностью, то не ешьте их хотя бы во время болезни. Из-за них ваш организм не только недополучает полезные вещества, но и вынужден тратить энергию на избавление от вредных. Вместо макарон и магазинных полуфабрикатов отдайте предпочтение домашним кашам, а колбасу и сосиски замените сельдью, сардинами или лососем. Содержащиеся в жирной рыбе кислоты омега-3 уменьшают воспаление, а витамин D предупреждает заражение новой инфекцией.

3. Пряности и специи

Многие специи и пряности — мускатный орех, карри, черный перец и другие — не стоит употреблять, если болит горло, так как они раздражают его. Заменить их можно имбирем, который обладает противовоспалительными свойствами и способствует потоотделению. 20–40 граммов имбиря заливают горячей водой, добавляют по вкусу лимон или мед и пьют как чай. Избавить от скопления слизи в носу поможет перец чили. Хотя он и действует как раздражитель, но хорошо справляется как с простудным насморком, так и с аллергическим ринитом. Если у вас нет воспаления в горле, добавьте в пищу небольшое количество перца. Носовые пазухи прочистятся, и дышать станет легче.

4. Жареная пища

На время болезни лучше отказаться от жареной пищи, так как она малополезна, калорийна и хуже усваивается. Кроме того, она может оказывать негативное влияние на ваш иммунитет. Здоровым людям тоже не стоит увлекаться приготовленным на сковороде картофелем или мясом: потребление жареной пищи чаще 3–4 раз в неделю может привести к диабету, ожирению или гипертонии. Допустимо время от времени употреблять еду, приготовленную на оливковом или подсолнечном масле, но во время термической обработки его следует часто менять.

5. Красное мясо

Как и жареные продукты, мясо является довольно тяжелой пищей. В большом количестве оно повышает риск воспаления и ослабляет ваш иммунитет. Заменить его можно отварной курицей. Кстати, теплый куриный суп очень полезен при простуде. Он оказывает мягкое противовоспалительное действие на верхние дыхательные пути и помогает избавиться от симптомов болезни.

6. Апельсины

Употребление апельсинов и их сока может быть отличной профилактикой ОРВИ и гриппа, но мало поможет, если вы уже заразились. По исследованиям людям, которые подвергаются повышенным физическим нагрузкам, действительно полезно употреблять больше овощей и фруктов, богатых витамином C. Регулярно питаясь апельсинами, спортсмены переносили заболевания легче и быстрее выздоравливали. Для остальных эффективность витамина С (и цитрусовых в частности) сомнительна. Но мы не советуем совсем отказываться от апельсинов: доказано, что они полезны в качестве профилактики рака, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Не рекомендуется употреблять цитрусовые и другие кислые фрукты при боли в горле: они могут раздражать его. Замените их дынями, киви, бананами или персиками, которые успокоят воспаленные слизистые. Особенно полезным считается желтое киви. Оно имеет сладкий вкус и богато витаминами. Ученые считают, что употребление этого фрукта уменьшает тяжесть и продолжительность болезни у пожилых людей.

7. Эхинацея и женьшень

Во время болезни может возникнуть желание ускорить выздоровление при помощи различных настоек и лекарственных растений. Одним из популярных средств для повышения иммунитета считается эхинацея. Однако ученые на опыте убедились, что эхинацея, женьшень и китайские травы одинаково бесполезны при простуде. Продуктом, чья эффективность подтвердилась, оказался мед. У детей, которым давали на ночь немного этой сладости, уменьшался кашель. Кроме того, были подтверждены бактерицидные свойства меда. Он оказался эффективным в борьбе со многими микробами, в том числе с золотистым стафилококком и кишечной палочкой.

8. Алкогольные напитки

Во время болезни лучше обойтись без спиртных напитков. Алкоголь (особенно в большом количестве) подрывает иммунную систему, делая ее беззащитной перед инфекцией. В результате процесс выздоровления затягивается. И учтите, что регулярно пьющие люди подвержены инфекционным болезням, в том числе туберкулезу и пневмонии.

9. Сладости

Почти все уверены, что во время болезни нужно отказаться от сладкого. Однако проводившееся на мышах исследование показало, что все не так однозначно. Если воспаление было вызвано бактериальной инфекцией, то присутствие в рационе глюкозы (в виде сахара, булочек или в любом другом) приводило к смерти мышей. А легкое голодание и отсутствие сладостей стимулировало метаболизм и способствовало выздоровлению. Если же воспаление было вызвано вирусом гриппа, то результат был прямо противоположным: мыши чаще выживали, если их кормили продуктами, содержащими сахар, и чаще гибли без необходимой для их мозга глюкозы. Конечно, люди не мыши, а вирусов гриппа и простуды существует множество. Однозначно одно: при бактериальных инфекциях следует избегать сладкого в любой форме. А при простуде или гриппе стоит прислушаться к своему организму. Возможно, теплый чай с горстью кураги или медом поможет быстрее побороть болезнь.

Как ускорить процесс выздоровления

Здесь все достаточно банально: пить достаточно теплой жидкости (особенно полезен травяной и зеленый чай), чаще проветривать комнату и увлажнять воздух. Избегать стрессов, курения в активной и пассивной форме. Отложить все дела и как следует выспаться. Вопреки распространенному мнению, отказываться от молока и молочных продуктов нет причины. Ранее считалось, что они увеличивают выделение мокроты и слизи. Однако, как показало исследование, это убеждение ошибочно. Так что если вы привыкли ежедневно выпивать стакан кефира или лечить горло теплым молоком с медом, то не стоит отказываться от того или другого.

Как вы боретесь с простудой? Помните ли вы, как лечили вас родители? С нетерпением ждем ваши истории.