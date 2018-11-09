Ученые рассказали, как из-за одного маленького органа уровень нашей энергии может упасть ниже некуда

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Синдром хронической усталости — это не банальная лень, а серьезная болезнь , которая способна существенно испортить жизнь. Но кто бы мог подумать, что в чувстве постоянного изнеможения могут быть виноваты почки? Точнее говоря, маленькие железы — надпочечники. Сбой в работе надпочечников заставляет нас чувствовать себя как выжатый лимон. Однако с этим состоянием можно и нужно бороться.

AdMe.ru провел собственное расследование и расскажет вам о том, как победить вечную усталость и зажить наконец полной жизнью.

Что нужно знать о надпочечниках?

Надпочечники — это маленькие железы, у которых есть масса жизненно важных функций. Наши надпочечники контролируют метаболизм, иммунную систему, артериальное давление и реакцию на стресс. А делают они это посредством производства следующих гормонов.

Кортизол помогает организму мобилизоваться в экстренных ситуациях, стимулирует выработку адреналина.

помогает организму мобилизоваться в экстренных ситуациях, стимулирует выработку адреналина. Адреналин контролирует вашу реакцию на опасность, его уровень повышается, когда вы попадаете в переплет (даже если это выступление перед большой аудиторией или экзамен).

контролирует вашу реакцию на опасность, его уровень повышается, когда вы попадаете в переплет (даже если это выступление перед большой аудиторией или экзамен). Альдостерон решает, сколько натрия и калия будет в вашей крови. А это значит, что кровяное давление зависит и от уровня альдостерона тоже.

решает, сколько натрия и калия будет в вашей крови. А это значит, что кровяное давление зависит и от уровня альдостерона тоже. ДГЭА называют гормоном молодости. Он отвечает за ясный ум, твердую память и выносливость. Производные этого гормона запрещены для приема спортсменам, так как являются допингом.

Врачи говорят, что если вас преследуют переутомление и частые стрессы, то, возможно, уровень кортизола в вашей крови хронически повышен. Эта болезнь называется усталостью надпочечников и представляет из себя целый букет симптомов, которые вы, скорее всего, до сих пор связывали с обычным переутомлением.