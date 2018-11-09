Ученые рассказали, как из-за одного маленького органа уровень нашей энергии может упасть ниже некуда
Синдром хронической усталости — это не банальная лень, а серьезная болезнь, которая способна существенно испортить жизнь. Но кто бы мог подумать, что в чувстве постоянного изнеможения могут быть виноваты почки? Точнее говоря, маленькие железы — надпочечники. Сбой в работе надпочечников заставляет нас чувствовать себя как выжатый лимон. Однако с этим состоянием можно и нужно бороться.
AdMe.ru провел собственное расследование и расскажет вам о том, как победить вечную усталость и зажить наконец полной жизнью.
Что нужно знать о надпочечниках?
Надпочечники — это маленькие железы, у которых есть масса жизненно важных функций. Наши надпочечники контролируют метаболизм, иммунную систему, артериальное давление и реакцию на стресс. А делают они это посредством производства следующих гормонов.
- Кортизол помогает организму мобилизоваться в экстренных ситуациях, стимулирует выработку адреналина.
- Адреналин контролирует вашу реакцию на опасность, его уровень повышается, когда вы попадаете в переплет (даже если это выступление перед большой аудиторией или экзамен).
- Альдостерон решает, сколько натрия и калия будет в вашей крови. А это значит, что кровяное давление зависит и от уровня альдостерона тоже.
- ДГЭА называют гормоном молодости. Он отвечает за ясный ум, твердую память и выносливость. Производные этого гормона запрещены для приема спортсменам, так как являются допингом.
Врачи говорят, что если вас преследуют переутомление и частые стрессы, то, возможно, уровень кортизола в вашей крови хронически повышен. Эта болезнь называется усталостью надпочечников и представляет из себя целый букет симптомов, которые вы, скорее всего, до сих пор связывали с обычным переутомлением.
Симптомы
Чтобы эффективно бороться с хронической усталостью и упадком сил, нужно знать врага в лицо. Вот главные симптомы, которые говорят о том, что в работе надпочечников произошел сбой:
- Постоянное чувство тревоги без видимых причин.
- Утром вам тяжело просыпаться, зато вечером вы чувствуете себя гораздо бодрее.
- ПМС ярко выражен.
- У вас сухая кожа.
- Вы стали чаще простужаться, а еще легко подхватываете вирусы.
- У вас немеют кончики пальце и болит поясница.
- Вас легко вывести из себя.
Как самостоятельно оценить угрозу?
Любые неполадки в организме требуют немедленного обращения к врачу. Но если вы заметили у себя симптомы усталости надпочечников, то можете определить уровень опасности еще до посещения специалиста. Эти простые тесты помогут вам понять, что пришло время насторожиться.
- Тест на раздражительность. Если привычные вещи начали раздражать, вы придираетесь к домашним по всяким мелочам и готовы вспыхнуть, как спичка, то, возможно, надпочечники работают не в полную силу.
- Измерение артериального давления. Чтобы отследить уровень артериального давления, нужно вести специальный дневник и ежедневно записывать туда результаты измерений. Если в течение долгого времени ваше давление ниже 120/80 мм рт. ст., то пришло время обратиться к врачу.
- Посмотрите на свои зрачки. Люди со сниженной функцией надпочечников резко реагируют на яркий свет. А все потому, что их зрачки плохо сужаются.
- Следите за температурой тела. При гипофункции надпочечников утренняя температура часто бывает понижена. Впрочем, нестабильность температуры тела может говорить о том, то вы испытываете проблемы со щитовидной железой. Незамедлительно обратитесь к эндокринологу.
- Оцените свой рацион. При заболеваниях надпочечников люди испытывают желание съесть пачку чипсов (или любых соленых продуктов) в один присест.
- И, главное, сдайте анализы. Для определения уровня кортизола и ДГЭА делают анализ слюны. У здоровых людей уровень кортизола высок по утрам и снижается в течение дня.
Причины усталости надпочечников
Чтобы избавиться от хронической усталости и вести активную жизнь, необходимо знать причины гипофункции надпочечников.
- Стресс — главная проблема людей, которые чувствуют себя выжатыми как лимон. Когда вы испытываете эмоциональные нагрузки, в кровь выделяется кортизол. Но если стресс становится регулярным, то уровень этого гормона постоянно меняется: он может быть как экстремально низким, так и высоким.
- Недостаток сна. Правильный баланс гормонов зависит от того, сколько вы спите, ведь некоторые из них вырабатываются только в темное время суток.
- Тяжелая и выматывающая работа, которая держит вас в постоянном напряжении.
- Плохая физическая форма. Если вы не занимаетесь спортом, то гормоны выходят из-под контроля.
Способы борьбы с болезнью
Для того чтобы устранить симптомы хронической усталости, причиной которой стала сниженная функция надпочечников, нужно немного изменить свои привычки.
- Научитесь релаксации. Осваивайте немедикаментозные методы расслабления, например йогу или медитацию. Массаж снижает уровень стресса на 30 %.
- Спите не меньше 7–8 часов в сутки. Да, вашим надпочечникам тоже нужен здоровый сон, ведь гормоны также работают по графику, а уровень кортизола зависит от продолжительности ночного отдыха.
- Откажитесь от стимуляторов — кофе и сахара. Стимуляторы решают насущную проблему, например не уснуть на работе, однако нарушают гормональный баланс.
- Устраните источники воспаления в своем организме. Хроническое воспаление возникает из-за болей в суставах, проблем с кишечником или пищевой непереносимости. При этих состояниях кортизол вырабатывается в повышенном объеме.
- Употребляйте в пищу ферментированные продукты (кефир, квашеная капуста, соленые огурцы). В них содержатся пробиотики, которые благотворно влияют на иммунитет.
- Принимайте адаптогены — препараты природного происхождения, которые повышают сопротивляемость организма. Для борьбы с усталостью будут полезны такие травы, как женьшень, базилик, корень солодки, мелисса и элеутерококк. Вещества, содержащиеся в них, помогут вашему телу правильно реагировать на стресс.
- Займитесь физкультурой. Бег трусцой и даже быстрая ходьба стабилизируют гормональный фон.
А как вы боретесь с хронической усталостью?
Фото на превью Depositphotos, Sonia Belviso / Flickr