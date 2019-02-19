Ученые рассказали, чем опасно «безобидное» ковыряние в носу

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Казалось бы, ковыряние в носу — личное дело каждого, если, конечно, это не происходит прилюдно. Однако исследователи обнаружили, что через контакт грязных рук и слизистой носа передаются пневмококки (раньше считалось, что это происходит только воздушно-капельным путем). Эти бактерии, попав в легкие или кровоток, вызывают различные заболевания — от отита и синусита до менингита и пневмонии. И это только одна из неприятностей, к которым может привести эта распространенная вредная привычка.

AdMe.ru, отбросив ложное смущение, изучил тему и готов поделиться информацией о том, к чему может привести навязчивое желание «почистить» нос и как от него избавиться.

Американские ученые провели опрос на эту тему и выяснили, что содержимым носа время от времени интересуется 91 % опрошенных, а 17 % считают эту привычку серьезной проблемой. Навязчивое желание ковыряться в носу называется ринотиллексомания и ведет к повреждению слизистой оболочки, которое и открывает ворота инфекции, в том числе пневмококковой.

Пневмококки разных видов (всего их около 90) мирно живут в носоглотке 60−90 % здоровых людей без всяких последствий для носителя, но стоит им попасть в ослабленный организм, может развиться заболевание. Особому риску пневмококковой инфекции подвергаются 3 категории людей: дети от 6 месяцев до 5 лет;

пожилые люди старше 65 лет;

те, у кого ослаблен иммунитет (например, после перенесенного вирусного заболевания). Так как пневмококковая инфекция чрезвычайно распространена, Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать от нее детей в раннем возрасте.

Как избавиться от привычки ковыряться в носу

Регулярно прочищайте нос. Автор книги о бытовых мифах и ведущая телеграм-канала о доказательной медицине «Намочи манту» Дарья Саркисян пишет, что делать это нужно осторожно, очищая каждую ноздрю по очереди, иначе при сморкании возникает сильное давление, которое может привести к забросу слизи в придаточные пазухи и их воспалению.

Носите с собой бумажные платки, чтобы, когда возникнет дискомфорт, воспользоваться ими.

Постригите волоски в носу — чем они длиннее и гуще, тем больше они захватывают частичек пыли из воздуха, вызывая желание почесать нос.

Обратите внимание, какие ситуации вызывают у вас желание предаться вредной привычке: скука, долгое ожидание, размышления. Старайтесь в этот момент взять что-то в руку, например игрушку-антистресс.

Выясните причину дискомфорта и в носу — сухость слизистых может быть признаком аллергии.

Мойте руки — если уж ковыряться в носу, то по всем правилам гигиены!

Что делать, если ваш ребенок ковыряется в носу

Если ваш ребенок не вынимает из носа палец, то кричать, наказывать, смеяться над ним и стыдить не нужно — это может привести к усугублению привычки, когда он будет убегать от вас, чтобы заняться любимым делом. Помогут регулярные разъяснения и четкая линия поведения. Терпеливо объясняйте, что нос, как и зубы, нужно чистить каждый день. Помогайте ребенку с этой процедурой, можно использовать солевой раствор.

Обрезайте ногти ребенка коротко, чтобы он не расцарапывал слизистую и не заносил инфекцию в кровь.

Каждый раз, заметив палец в носу ребенка, отправляйте его мыть руки: необходимость отвлечься от игры и идти в ванную заставит его реже ковыряться в носу.

Обязательно рассказывайте малышу сказки на эту тему: например, как медвежонок ковырялся в носу и заболел, а микробы очень радовались этому и пели веселые песни. Но потом мама-медведица научила его пользоваться платком, он выздоровел и побежал играть с друзьями, а злым микробам пришлось искать другой «дом».

Отвлекайте: карандаши, игрушки, пластилин — если руки заняты, меньше желание залезть пальцем в нос.

Пользуйтесь увлажнителем и регулярно проветривайте помещение, ведь если в носу у ребенка регулярно высыхает слизь, то это значит, что он дышит слишком сухим и теплым воздухом.

Если ковыряние в носу — его личный метод преодоления тревожности, научите малыша другим методам расслабления: дышать, обниматься и т. д.

Постоянное ковыряние в носу может быть признаком различных проблем со здоровьем: аллергии, лор-заболеваний, обсессивно-компульсивного расстройства и даже синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Поэтому, если эта детская привычка стала серьезной проблемой, проконсультируйтесь с доктором.