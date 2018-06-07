Ученые провели свои эксперименты и выяснили, что маленькие дети — это просто чудо какое-то

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Дети удивительны. И не только потому, что это милые создания, которые издают смешные звуки и на все смотрят с превеликим интересом. Как постепенно выясняют ученые, младенцы обладают некоторыми способностями, о которых взрослые и не догадываются.

AdMe.ru расскажет вам про интереснейшие научные эксперименты, которые доказывают, что дети — это просто нечто.

1. Безупречное распознавание лиц

Мало кто может похвастаться, что хорошо различает лица, скажем, обезьян. А вот 6-месячные дети могут. Причем без особого труда. Ученые из Шеффилда показывали 6-месячным детям фотографии обезьян, которые часто повторялись. Но когда на экране появлялась новая обезьяна, ученые заметили, что взгляд ребенка задерживался на ней дольше, а значит, они понимают, что это новое лицо. У взрослого человека узнаваемость основана на знакомстве, а не на чертах лица. Поэтому по мере взросления мы теряем способность к распознаванию лиц животных и людей различных рас.

2. Инстинкт самосохранения и доверие

В 1960 году психологи Элеанор Гибсон (Eleanor J. Gibson) и Ричард Валк (Richard D. Walk) сделали иллюзорный обрыв. На одной стороне обрыва находился 5-месячный ребенок, на другой — его родители. Они наблюдали вот что: почти все дети отказывались ползти через «обрыв». Это показывает работу инстинкта самосохранения, без знаний того, что высота может быть опасной. Но вот что еще интересно: 3 из 36 детей все-таки переползли, когда их позвала мама. Это доказывает, что дети могут пересиливать древний инстинкт, когда доверяют маме больше жизни.

3. У детей есть чувство морали

Исследование ученых из Йельского университета показывает, что у детей до 24 месяцев есть чувство морали. В эксперименте маленьким детям показывали двух одинаковых кукол. Одна из кукол делала что-то «плохое», а вторая, напротив, что-то «хорошее». Затем дети должны были выбрать куклу. И несмотря на то, что у детей в этом возрасте еще нет полного понимания разницы между «хорошо» и «плохо», 80 % детей выбрали хорошую куклу.

4. Они слышат все звуки на всех частотах одновременно

Как выяснили ученые из Университета Вашингтона, младенцы слышат все звуковые частоты одновременно. Они изучили группу из 73 детей и обнаружили, что дети реагируют на все звуки, которые слышит и не слышит взрослый. Эти частоты преобладают в природе, поэтому именно им подражает ребенок, издавая писки и визги. По мере взросления ребенок начинает подражать звукам, которые издают взрослые, и способность слышать все и сразу пропадает. Ученые подчеркивают: если вы говорите с младенцем или читаете ему книгу, а рядом работает телевизор, радио или слышны звуки проезжающих мимо машин, это может быть проблемой для восприятия ребенка. Поэтому от лишних звуков лучше избавиться.

5. Гениями не рождаются

Венгерский педагог-психолог Ласло Полгар (Polgar Laszlo) изучил биографии выдающихся людей и пришел к выводу, что наивысших успехов можно достигнуть в результате ежедневной практики в узкой сфере деятельности. Он решил доказать миру, что 80 % всех детей в годовалом возрасте — гении. И если активно заниматься с ними с раннего возраста, то можно вырастить талант. Он продемонстрировал это на собственных дочерях, начав заниматься с ними шахматами. В конце концов Жужа, Софи и Юдит Полгар стали настоящими вундеркиндами и побеждали на каждом женском шахматном турнире. А Юдит уже в 18 лет стала лучшим шахматистом в истории и победила всех шахматистов — не только женщин, но и мужчин.

6. Дети знают про справедливость

Просто удивительно, как рано у нас появляется чувство справедливости. Согласно исследованиям, дети в возрасте 15 месяцев уже могут отличить честную сделку от обмана. Во время исследования детей посадили на колени к родителям, и малыши смотрели, как два человека получают еду. В первый раз еда была поделена поровну, а во второй раз один человек получил намного больше, чем второй. Когда малыши наблюдали несправедливость, они показали большее удивление, чем в первый раз, когда еда была разделена поровну. Можно сказать так: ребенок понимает, когда с ним обходятся несправедливо, даже если еще не может об этом сказать.

7. Дети изучают язык еще в утробе матери

Дети привыкают к языку еще в утробе матери и способны определить речь на родном языке уже через пару часов после рождения. Исследователи провели эксперимент, в котором записали звуки родного языка и проиграли их нескольким младенцам, которым было не более 20 часов отроду. При помощи датчиков ученые изучали реакцию детей, и, как выяснилось, дети реагируют на родную и иностранную речь совершенно по-разному.

8. Дети могут спать в любых условиях

В 2007 году ученые наконец решили выяснить, действительно ли мокрый подгузник будит ребенка, как утверждают в рекламе. Они провели быстрый эксперимент, в ходе которого вводили теплую воду в подгузники 34 мирно спящих младенцев, следя при этом за пульсом и дыханием детей. Результат? Ни один ребенок даже не шевельнулся и уж тем более не проснулся. Кроме того, родителями по всему миру было замечено, что дети обладают удивительной способностью «вырубаться» моментально и в любой ситуации.

9. Детям важно верить в сверхъестественное

Две группы детей участвовали в эксперименте, в котором им предстояло выполнить сложную задачу. Группе «А» сообщили, что невидимая женщина, которую зовут Принцесса Алиса, будет наблюдать за тем, как они выполняют задания. Группе «Б» этого не говорили, и дети знали, что в комнате при выполнении задания они будут одни. Во время выполнения задания за детьми велось скрытое наблюдение. Дети, которым не рассказывали про Принцессу Алису, жульничали в 5 из 7 случаев. А та группа детей, которая верила в невидимую женщину, не жульничала совсем. Этот эксперимент продемонстрировал одну очень важную вещь: вера в мифического персонажа помогает детям (а иногда и взрослым) придерживаться норм морали и чаще поступать правильно.

10. Дети могут сами выбирать себе еду

В 1939 году педиатр Клара Дэвис (Clara Davis) захотела выяснить, могут ли дети сами выбирать себе правильную еду. Для этого были взяты 15 малышей до 11 месяцев, которые до этого питались только грудным молоком и не имели вкусового опыта. Дети были из неблагополучных семей и имели признаки болезней, связанных с неправильным питанием. Дети должны были выбирать еду на основании инстинкта — по запаху и вкусу. Иногда их выбор был очень странным. Ребенок мог выпить апельсиновый сок, съесть мясо на завтрак, а вечером выпить молоко и съесть пару яиц. При этом никаких проблем с пищеварением не было. Через 6 лет наблюдения выяснилось, что у детей был хороший аппетит и отличное пищеварение. Они редко болели, не были слишком худыми или слишком полными. Они были активными и полностью здоровыми.

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