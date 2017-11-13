Ученые предсказали, какой будет Земля через миллионы лет, и им не так-то легко поверить

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Наша цифровая эра — это время прорывных открытий во всех областях знаний. То, что вчера казалось нереальным, назавтра уже устаревает, мир меняется. Прогнозы и теории — удел футурологов, и все же порой интересно немного помечтать и представить себе таинственный мир будущего. Специально для вас AdMe.ru отобрал несколько невероятных теорий о том, как изменится наш мир через много лет.

5 лет

Начнется широкое производство мяса, молока и яиц при помощи клеточных культур. Так называемое мясо из пробирки придет на смену животному производству.

7 лет

Человек впервые окажется на Марсе. Начнется медленное исследование и колонизация Красной планеты, и земляне навсегда перестанут быть монопланетным видом.

30 лет

При текущих темпах потепления полностью исчезнут коралловые рифы. Это будет первая экосистема, уничтоженная человеком.

40 лет

До 40 % энергии в мире будет добываться из возобновляемых источников энергии — солнца и ветра. Вполне возможно, что это поможет не только решить проблему иссякания углеводородов, но и поможет в сохранении живой природы.

50 лет

Население Земли достигнет отметки 10 млрд, что ощутимо сократит биологическое разнообразие планеты.

100 лет

До трети известных видов живых существ вымрут при нынешних темпах промышленности.

250 лет

При современных темпах потребления известные запасы нефти, газа и угля будут исчерпаны. К этому времени зависимость промышленности от нефти и газа лучше победить.

1 000 лет

Нанотехнологии и биоинженерия могут помочь в замедлении процесса старения. Человеческий организм станет более совершенным, а о массовых эпидемиях и вовсе можно забыть. Конечно, если мы не привезем на Землю марсианскую чуму или что-то подобное.

3 000 лет

Человечество научится использовать энергию всей звездной системы, направив энергию звезд и планет работать на благо человечества.

25–50 тыс. лет

Согласно ряду теорий, каждые 50 тыс. лет Земля проходит испытание «супервулканом». Это серьезное извержение, которое опасно не только масштабными разрушениями из-за тектонических сдвигов, но и колоссальными выбросами в атмосферу частиц пепла.

200 тыс. лет

Наступит новый ледниковый период, поскольку выбросы углекислого газа в атмосферу прекратятся. Ледник начнет наступать с севера, сковав Европу, Сибирь и часть Североамериканского континента.

5 млн лет

Полностью исчезнут крупные млекопитающие и многие виды птиц. Им на смену могут прийти причудливые комбинации земноводных и сухопутных моллюсков, которые лучше приспособлены к новому климату.

30 млн лет

В результате дрейфа континентов, который происходит и сейчас, но протекает почти незаметно, Африка сомкнется с Евразией. Другие континенты продолжат движение друг к другу.

250 млн лет

На Земле образуется единый суперконтинент. Совсем как в далеком прошлом нашей планеты.

500–600 млн лет

Постоянное усиление солнечной активности приведет к тому, что растения перестанут существовать на всей территории Земли. Это повлечет за собой изменение атмосферы.

1,1 млрд лет

Морская вода исчезнет на всей Земле из-за активности Солнца.

5 млрд лет

Футурология — сложная вещь. Многое может измениться благодаря прорывным технологиям и новым открытиям. Между тем результаты жизнедеятельности человека могут быть перечеркнуты катаклизмами и глобальными конфликтами. Поэтому спустя миллиарды лет нашим потомкам неплохо бы оказаться где-нибудь на новых обитаемых планетах. Благо варианты у нас уже есть.