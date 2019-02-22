Ученые предложили простой способ улучшить настроение за 5 минут (Офисные работники точно оценят)

3 1

1

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Рабочий аврал, несправедливый начальник и неприятный коллега мало способствуют хорошему настроению. Не спасает даже шоколадка и видео с котиками. Если ситуация вам знакома — у нас есть хорошие новости от канадских ученых.

AdMe.ru рассказывает о недавно доказанном способе поднять настроение буквально за 5 минут, не прикладывая при этом никаких физических усилий.

Ученые из канадского Университета Реджайны провели любопытное исследование. Было отобрано 123 студента. Молодые люди находились в помещении и выполняли различные задания. Затем часть из них вывели в городской парк. Там они провели 5 минут. Остальная группа осталась сидеть в лаборатории. Когда фокус-группа вернулась из парка, ученые измерили эмоциональный фон всех «подопытных». У тех, кто оставался в помещении, он оказался нейтральным. А вот те студенты, которые провели 5 минут в парке, испытывали положительные эмоции. Их настроение заметно улучшилось.

Одна из авторов исследования Кэтрин Д. Арбутнотт отметила, что для людей, занятых умственным трудом, короткое пребывание на улице — самый действенный способ взбодриться. «Конечно, все знают, что перерывы благотворно влияют на нашу работоспособность и помогают сберечь эмоциональное здоровье. Но многие ли из нас, когда делают перерыв, выходят на улицу?» — задается риторическим вопросом ученый.

Кстати, вы можете в свой маленький перерыв просто созерцать картину с красивым пейзажем, если нет другой возможности. Или выглянуть в окно, чтобы несколько минут посмотреть на улицу, деревья и лужайки. Это тоже поднимет вам настроение, но сработает менее эффективно, чем выход из помещения на воздух.

Конечно, здесь главное не переусердствовать. Редкому начальнику понравится, если вы каждые полчаса станете отлучаться с рабочего места под предлогом «выйти подышать». С другой стороны, в каждом коллективе найдутся те, кто то и дело бегает на улицу, чтобы выкурить сигаретку. Но вряд ли такое «единение с природой» идет им на пользу.

А как вы относитесь к таким выводам ученых? Раздражают ли вас те, кто часто отлучается с рабочего места, чтобы «подышать» или «покурить»? Делитесь в комментариях.